Mẹ của tài tử Brad Pitt qua đời ở tuổi 84

Bà Jane Etta Pitt, mẹ của tài tử Brad Pitt, đã qua đời. Thông tin được cháu gái Sydney Pitt chia sẻ trên Instagram cá nhân, kèm theo những dòng tâm sự xúc động và loạt ảnh gia đình thân mật.

Mẹ của tài tử Brad Pitt (bên trái ảnh) qua đời ở tuổi 84 (Ảnh: Film Magic).

“Bà ngoại yêu dấu của cháu, Jane Etta, chúng cháu vẫn chưa sẵn sàng để bà ra đi. Nhưng nghĩ đến việc bà giờ đây được tự do ca hát, nhảy múa và vẽ tranh trở lại khiến nỗi đau dịu đi phần nào”, Sydney Pitt viết.

Cô miêu tả bà ngoại là người “có trái tim rộng lớn”, luôn yêu thương vô điều kiện, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với tất cả mọi người.

"Bà dạy cháu cách vẽ, cách mạnh mẽ, cách sống tử tế, yêu Chúa và tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhất", Sydney chia sẻ. "Bà luôn nghĩ cho người khác, sống công bằng, và làm điều tốt chỉ đơn giản vì đó là điều nên làm".

Không chỉ là một người bà yêu thương con cháu vô điều kiện, Jane Etta còn là người giữ lửa cho cả đại gia đình với 14 người cháu, luôn hiện diện trong những dịp quan trọng và duy trì kết nối giữa các thế hệ.

Sydney thú nhận cô không biết làm sao để tiếp tục cuộc sống khi không còn bà bên cạnh: “Bà là tình yêu thuần khiết nhất. Cháu biết bà vẫn còn ở đây, trong từng nét cọ, từng hành động tử tế, từng cánh chim ruồi. Bà sống mãi trong chúng cháu".

Theo thông tin từ TMZ, bà Jane Etta ra đi vào đầu tuần này, tuy nhiên gia đình không tiết lộ thời điểm cụ thể. Phía đại diện của Brad Pitt từ chối bình luận về sự việc.

Dù là mẹ của một trong những ngôi sao lớn nhất Hollywood, bà Jane Etta Pitt luôn giữ cuộc sống riêng tư, kín đáo. Bà thỉnh thoảng xuất hiện cùng con trai tại các sự kiện thảm đỏ lớn, trong đó có lễ trao giải Oscar năm 2012 và buổi công chiếu phim In the Land of Blood and Honey năm 2011, tác phẩm đạo diễn đầu tay của Angelina Jolie, bạn gái cũ của Brad Pitt.

Bà Jane Etta Pitt từng là một chuyên viên tư vấn hướng nghiệp tại trường trung học. Bà kết hôn với ông William Alvin Pitt, một doanh nhân ngành vận tải. Hai người có 3 người con: Brad Pitt, Doug Pitt và Julie Pitt, cùng với 14 người cháu nội ngoại.

Sự ra đi của bà Jane Etta là một mất mát lớn đối với gia đình Brad Pitt và những ai từng biết đến bà, một người phụ nữ được yêu quý không chỉ vì là mẹ của một tài tử điện ảnh, mà còn vì tấm lòng rộng mở và tinh thần sống vì người khác.

“Chúng tôi thực sự may mắn vì đã được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà và chúng tôi biết bà sẽ sống mãi trong mỗi người", trích lời chia tay của cháu gái Sydney Pitt.