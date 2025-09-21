Ca sĩ Vũ gây sốt khi hát “Còn gì đẹp hơn” cùng Nguyễn Hùng

Tối 20/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đại nhạc hội do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức - V Fest - Vietnam Today - đã diễn ra, mang đến cho khán giả một bức tranh âm nhạc đa sắc màu và bùng nổ cảm xúc.

Đêm nhạc quy tụ những gương mặt nổi tiếng như: Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Phương Ly, Phan Mạnh Quỳnh, cùng Hoàng Thái Vũ và Nguyễn Hùng...

Vũ (bên phải) và Nguyễn Hùng cùng thăng hoa trên sân khấu, mang đến màn song ca “Còn gì đẹp hơn” đầy cảm xúc và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất của chương trình là sự kết hợp lần đầu tiên của ca sĩ Nguyễn Hùng và Vũ trong ca khúc Còn gì đẹp hơn, bản nhạc đang gây tiếng vang lớn trên thị trường Việt.

Còn gì đẹp hơn được Nguyễn Hùng phát hành lần đầu vào cuối tháng 7, lấy cảm hứng từ chính vai diễn Hải mà anh đảm nhận trong bộ phim điện ảnh Mưa đỏ. Dù không xuất hiện trong phim, ca khúc nhanh chóng lan tỏa, nhiều khán giả nhận xét rằng nó chạm đến cảm xúc mạnh mẽ hơn cả nhạc phim chính thức.

Sự kết hợp lần đầu của Vũ và Nguyễn Hùng trên sân khấu V Fest - Vietnam Today đã tạo nên khoảnh khắc xúc động đặc biệt.

Trên sân khấu, Vũ xuất hiện trong bộ quân phục cũ sau hơn 10 năm cất giữ, mái tóc chải gọn gàng, gương mặt rạng rỡ. Trước phần biểu diễn này ít phút, anh vẫn trình diễn trong hình ảnh quen thuộc với râu và kính, dấu ấn gắn liền với chàng “hoàng tử” của dòng nhạc indie.

Vũ (bên phải) cạo râu gọn gàng và đứng nghiêm trang trên sân khấu. Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh này đầy cuốn hút, khác biệt so với phong cách quen thuộc trước đây (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào màn trình diễn này. Để phù hợp với bối cảnh, tôi đã chỉnh tóc gọn gàng, không để râu ria, nhằm tạo nên hình ảnh trang nghiêm, đúng theo điều lệnh quân đội”, nam ca sĩ tiết lộ.

Anh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nguyễn Hùng vì được anh cho phép song ca bài hát này.

Từng là giảng viên tại Trường Sĩ quan Đặc công sau khi tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự, khoảnh khắc trở lại với bộ quân phục cũ khiến Vũ bật khóc, không giấu nổi xúc động.

Khi khoác lại bộ quân phục sau nhiều năm cất giữ, anh nghẹn ngào nói: “Lúc này đây, tôi chỉ biết nói là mình tự hào bởi vì là người con của đất nước Việt Nam, là người con của quân đội”.

Vũ xúc động khi có cơ hội biểu diễn “Còn gì đẹp hơn” và xuất hiện trong bộ quân phục nghiêm trang trên sân khấu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Xuất hiện trong bộ quân phục nghiêm trang, Nguyễn Hùng không giấu được xúc động khi lần nữa được khoác lên bộ đồ người lính. Anh bật mí rằng trước đây, mình từng phục vụ nghĩa vụ quân sự 2 năm và không bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội mặc lại bộ đồ này.

“Em rất tự hào khi được đứng ở đây hát cùng anh Vũ. Phần trình diễn vừa rồi, em xin được nói là chúng em hát để phục vụ cho Tổ quốc mình. Ước gì khoảnh khắc này có thể lặp lại cả trăm lần”, Nguyễn Hùng bày tỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyễn Hùng cho biết, ca khúc Còn gì đẹp hơn được hoàn thiện trong 2 giai đoạn: Khi nhận kịch bản, anh viết được 50% bản nhạc và tạm dừng; sau khi ghi hình xong bộ phim, anh hoàn thiện nốt 50% còn lại.

Ban đầu, ca khúc mang hình hài về tình yêu, nhưng sau đó Nguyễn Hùng đã chuyển hướng viết về tình yêu Tổ quốc, về những người mẹ chờ đợi con ra trận trở về.

“Khi sáng tác bài hát, cảm xúc từ tác phẩm Mưa đỏ đã khiến tôi có những câu từ ý nghĩa, xúc động. Tôi viết dễ hiểu, sao cho mọi người đều cảm nhận được sự nhớ nhung của người lính dành cho mẹ mình”, nam nghệ sĩ nói.

Trước màn trình diễn tại V Fest - Vietnam Today, những phiên bản Còn gì đẹp hơn do một số ca sĩ khác kết hợp cùng Nguyễn Hùng, như Bùi Công Nam, Phạm Thu Hà, cũng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả trong các buổi hòa nhạc.

Tuy nhiên, màn song ca lần đầu tiên giữa Hoàng Thái Vũ và Nguyễn Hùng trên sân khấu V Fest - Vietnam Today đã mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới, khiến khán giả không khỏi xúc động.

Trên mạng xã hội, khán giả không ngớt lời khen ngợi cả hai nghệ sĩ. Vũ được suýt xoa với ngoại hình: “Phong cách mới lạ, vừa điển trai vừa nghiêm túc, quá ấn tượng!” hay “Chưa bao giờ thấy Vũ cạo râu bao giờ, nhìn như sinh viên vậy”, “Vũ trông lạ quá, nhưng đẹp trai lắm”…

Trong khi đó, Nguyễn Hùng, người từng đảm nhận vai Hải trong Mưa đỏ, cũng nhận được nhiều lời tán dương: “Giọng hát da diết, thật sự cuốn hút!”, “Xúc động quá, cảm giác như thể Hải đang cất giọng ngay trên sân khấu, được chứng kiến khung cảnh hòa bình”…

Nguyễn Hùng và Vũ ôm nhau trên sân khấu, cả hai gửi lời cảm ơn đến nhau và đến khán giả đã đồng hành cùng họ suốt chương trình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo số liệu từ The Official SEA Charts - bảng xếp hạng chính thức tại Việt Nam do Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế vận hành - Còn gì đẹp hơn hiện giữ vị trí số một, trở thành bài hát được yêu thích nhất Việt Nam trong tuần qua. Dữ liệu này dựa trên lượt nghe trực tuyến từ các nền tảng phổ biến như Apple Music, Deezer, Spotify và YouTube. Trên YouTube, MV của ca khúc đã đạt 27 triệu lượt xem.

Không chỉ dừng lại ở đó, các đoạn trích trong ca khúc cũng trở thành nhạc nền được đông đảo khán giả yêu thích trên TikTok, được sử dụng để lồng ghép vào những video thể hiện tình yêu đất nước và tinh thần tự hào dân tộc trong dịp đại lễ 2/9.

Nguyễn Hùng (SN 1999) trước khi đảm nhận vai Hải trong phim Mưa đỏ, đã được biết đến với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc MAYDAYs.

Anh là chủ nhân của ca khúc Phép màu và là gương mặt nổi bật trong phim ngắn Đàn cá gỗ - tác phẩm giành giải Phim ngắn xuất sắc tại giải thưởng Cánh Diều 2024.

Vũ (SN 1995) tên đầy đủ là Hoàng Thái Vũ, quê Hà Nội. Anh nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi đăng các bài hát tự sáng tác theo thể loại acoustic, pop-rock.

Nam ca sĩ có nhiều bản hit như: Lạ lùng, Đông kiếm em, Her summer… Năm 2019, anh được đề cử giải Cống hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới và Bài hát của năm.