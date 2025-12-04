Nam sinh lớp 2 đuối nước nghi do bắt chước chơi trò ghe bobo trên TikTok

Sáng 4/12, bà Lương Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk), cho biết một học sinh của trường tử vong do đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là em Đ.N.B.K. (8 tuổi, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh).

Nhiều bạn nhỏ thích thú khi chơi trò ghe bobo (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ việc xảy ra vào chiều 2/12, em K. sau khi đi học về đã xin bà nội cho đi chơi. Đến chiều muộn, không thấy K. về, gia đình đã nhờ hàng xóm đi tìm kiếm. Sau đó, một số người phát hiện thi thể của nam sinh này tại hồ nước gần nhà.

Theo bà Hoa, một số người hàng xóm của em K. cho rằng do nạn nhân bắt chước trò chơi ghe bobo trên TikTok nên không may rơi xuống hồ nước, tử vong.

"Do gia đình của em K. đang tang gia bối rối nên nhà trường cũng không hỏi thăm kỹ về sự việc. Tuy nhiên, để phòng tránh, nhà trường đã quán triệt học sinh phải cẩn thận khi chơi trò ghe bobo này", bà Hoa chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết thêm, thực chất trò chơi ghe bobo là không nguy hiểm, tuy nhiên, môi trường mà các em lựa chọn để thực hiện trò chơi lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

"Nếu các em lựa chọn các ao, hồ, suối để thả những chiếc ghe của trò chơi này sẽ có nguy cơ rủi ro, nên nhà trường giáo dục để các em chú ý, đảm bảo an toàn khi tham gia trò chơi ghe bobo cũng như các trò chơi khác", bà Hoa thông tin.

Đồng thời, lãnh đạo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh mong muốn các gia đình để mắt đến con em mình hơn, nhất là đối với các em trong độ tuổi còn nhỏ.

Ghe bobo là một trò chơi khá nổi tiếng trên TikTok và được nhiều học sinh quay lại clip, đăng tải trên nền tảng mạng xã hội này. Để làm ra những chiếc ghe bobo chỉ cần những vật dụng đơn giản như dây thun, xốp, que tre... Sau khi hoàn thành, những chiếc ghe được thả trôi trên mặt nước.