Lâm Xung nổi tiếng nhất màn ảnh: 30 năm mang nỗi oan "ruồng bỏ vợ con"

Ngày 2/12, diễn viên Chu Dã Mang xuất hiện tại buổi họp báo bộ phim mới với thần thái vui vẻ. Tại đây, ông thẳng thắn trả lời câu hỏi liên quan đến mối quan hệ với vợ cũ Hề Mỹ Quyên. Sau hơn 30 năm chịu tiếng oan “ngoại tình, ruồng bỏ vợ con”, nam diễn viên mới quay lại màn ảnh.

Nhiều khán giả đã gửi lời động viên, cho rằng ông xứng đáng được minh oan sau thời gian dài im lặng. Chu Dã Mang và Hề Mỹ Quyên quen nhau vào thập niên 1980, bí mật đăng ký kết hôn năm 1985.

Nam diễn viên Chu Dã Mang (thứ 2 từ phải sang) (Ảnh: 163).

Năm 1990, ông kết thúc thời gian du học và trở về tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm. Khi họ ly hôn, Hề Mỹ Quyên đang mang bầu và con trai chào đời 4 tháng sau đó.

Thời điểm ấy, tin đồn Chu Dã Mang ngoại tình lan rộng trong giới giải trí, khiến ông bị công chúng quay lưng và đánh mất nhiều cơ hội lớn. Trong khi đó, Hề Mỹ Quyên nhận được sự đồng cảm với hình ảnh “người mẹ đơn thân kiên cường”, sự nghiệp thăng hoa và trở thành giáo sư tại Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Sự thật hé lộ sau ba thập kỷ

Năm 2023, khi Chu Dã Mang tái hôn, những đồn đoán cũ lại bị “đào” lên. Lần này, nam diễn viên quyết định lên tiếng bảo vệ bản thân.

Ông khẳng định mọi lời đồn đều sai sự thật và dùng biện pháp pháp lý để gỡ hơn 3.000 liên kết vu khống, đồng thời đưa hơn 10 cá nhân ra tòa vì phát tán tin đồn thất thiệt. Nam diễn viên cho biết sự im lặng suốt 30 năm qua là để “bảo vệ người khác”.

Nữ diễn viên Hề Mỹ Quyên (vợ cũ của Chu Dã Mang) và con trai (Ảnh: Sina).

Năm 2024, phán quyết của tòa án xác nhận Chu Dã Mang và con trai Hề Nam không có quan hệ huyết thống, chứng minh ông và người vợ đầu tiên không có con chung.

Thông tin này khiến dư luận bất ngờ, nhiều người chỉ trích Hề Mỹ Quyên vì đã để Chu Dã Mang phải mang tiếng oan quá lâu. Khán giả cũng gửi lời xin lỗi nam diễn viên và cảm thông trước sự nhẫn nhịn của ông suốt nhiều năm.

Vai diễn Lâm Xung được xem là tượng đài màn ảnh Hoa ngữ

Trong Thủy Hử, Lâm Xung là một trong 36 Thiên Cương Tinh, giữ chức Mã Quân Xích Long tướng, nổi danh với võ nghệ cao cường và tính cách trọng tình nghĩa. Nhân vật được mô tả có ngoại hình uy mãnh, tinh thông binh khí nhưng ẩn chứa nhiều bi kịch nội tâm.

Trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc, Chu Dã Mang (phiên bản 1998) và Hồ Đông (phiên bản 2011) là 2 diễn viên được đánh giá cao nhất khi hóa thân thành Lâm Xung.

Nếu Hồ Đông ghi dấu với hình tượng mạnh mẽ, thì Lâm Xung của Chu Dã Mang được xem là kinh điển, bám sát nguyên tác, trở thành hình mẫu khó thay thế.

Hình tượng Lâm Xung do Chu Dã Mang thể hiện (Ảnh: Sina).

Sinh năm 1956 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Thượng Hải, Chu Dã Mang thi đỗ vào Học viện Hý kịch Thượng Hải vào năm 1977. Trước đó, ông từng làm công nhân để mưu sinh nhưng không từ bỏ đam mê diễn xuất.

Sau khi tốt nghiệp, ông đầu quân cho Nhà hát kịch Nghệ thuật Nhân dân Thượng Hải nhưng chỉ được giao các vai phụ, phải làm thêm nghề lồng tiếng để trang trải cuộc sống.

Phải đến năm 1982, khi đảm nhiệm vai Lâm Xung, tên tuổi ông mới thực sự bùng nổ. Nhờ thành công này, Chu Dã Mang trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả với nhiều bộ phim đình đám như: Đàn ông khó cưới, Hẹn ước thế kỷ, và từng được đề cử Nam diễn viên được yêu thích nhất tại LHP Kim Ưng.

Tuy nhiên, vai diễn Lâm Xung cũng trở thành cái bóng lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Chu Dã Mang. Về sau, ông chuyển hướng sang sân khấu kịch và dẫn chương trình, tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu.

Ông cũng nổi tiếng với giọng lồng tiếng ấn tượng trong các tác phẩm như Tân Tây du ký (2010), Tân hồng lâu mộng (2010) hay Võ Tắc Thiên bí sử (2012).

Hai cuộc hôn nhân kín tiếng

Chu Dã Mang là người kín đáo đời tư. Ông trải qua 2 cuộc hôn nhân với 2 nữ diễn viên nổi tiếng của dòng phim chính kịch Trung Quốc. Vợ đầu là Hề Mỹ Quyên, cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm trước khi xảy ra biến cố.

Chu Dã Mang hiện sống bên người vợ thứ 2 (Ảnh: Sina).

Người vợ thứ 2 - cũng là vợ hiện tại - là nữ diễn viên Vương Chi Hạ, kém ông 7 tuổi, được biết đến với danh xưng “mỹ nhân của nữ văn sỹ Quỳnh Dao”. Cả hai quen nhau qua giới thiệu và được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ mẫu mực của làng giải trí Hoa ngữ.

Với sự đồng hành của vợ, hiện ở tuổi U70, Chu Dã Mang vẫn tận tâm với sân khấu kịch và công việc dẫn chương trình. Ngoài giờ làm việc, ông dành thời gian cho gia đình, giữ cuộc sống bình lặng sau nhiều sóng gió.