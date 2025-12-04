Hai con voi rừng tấn công voi nhà, phá hoại hoa màu

Ngày 4/12, một lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật hoang dã và quản lý bảo vệ rừng (Trung tâm Bảo tồn voi), thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết có 2 cá thể voi hoang dã thường xuyên xuất hiện và có hành vi tấn công voi nhà tại địa bàn thuộc xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Voi rừng xuất hiện tại lâm phần trạm kiểm lâm số 6 và 12 thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn và các tiểu khu 439, 460, 462 do Trung tâm Bảo tồn voi quản lý.

Voi rừng được ghi nhận xuất hiện tại các lâm phần thuộc địa bàn xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn voi).

Theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn voi, voi rừng đã phá hoại khoảng 0,5ha mì (sắn) của người dân và tấn công voi nhà Khăm Sinh khiến con voi bị thương ở phần đuôi.

Trước nguy cơ xung đột giữa voi hoang dã với voi nhà và người dân, Trung tâm Bảo tồn voi kiến nghị người dân cần cảnh giác khi đi lại, sản xuất gần các khu vực rừng, rẫy giáp ranh các tiểu khu; không ngủ đêm trong rừng hoặc chòi rẫy; không đi câu cá vào ban đêm tại các ao hồ, sông suối trong khu vực từng có voi rừng xuất hiện.

Các nài voi (người chăm sóc voi nhà) được yêu cầu quản lý chặt chẽ, hạn chế việc đưa voi nhà vào khu vực rừng, nơi voi hoang dã đang xuất hiện; trường hợp voi nhà đang thả trong rừng, cần xem xét tạm thời di chuyển khỏi vùng có nguy cơ xung đột với voi rừng.

Trung tâm Bảo tồn voi kiến nghị doanh nghiệp hoạt động du lịch tại khu vực nêu trên phải theo dõi chặt chẽ thông tin voi hoang dã để thông báo cho khách du lịch, người lao động của đơn vị để chủ động phòng tránh; không tổ chức các hoạt động đưa khách vào rừng, sông suối tại các khu vực đang có voi hoang dã xuất hiện.