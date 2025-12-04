Đồi xuất hiện nhiều vết nứt, dân nơm nớp lo sạt lở khi mưa lớn

Nhiều tuần qua, hàng chục hộ dân thôn 4, xã Kbang, tỉnh Gia Lai đứng ngồi không yên khi ngọn đồi phía sau khu dân cư xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

Đáng lo ngại nhất là vết nứt kéo dài khoảng 30m, tạo thành rãnh sâu chừng 0,5m. Khu vực này cũng từng xảy ra sạt lở trước đây khiến đất bị trượt xuống, tạo nên những vách dựng đứng cao gần 20m.

Vị trí quả đồi cao nằm sát khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt lở (Ảnh: Chí Anh).

Trước thông tin sẽ có đợt mưa lớn kéo dài, nhiều hộ dân sống dưới chân ngọn đồi đã sơ tán đồ đạc, tài sản tới nơi an toàn.

Bà Phạm Thị Hiền (trú tại thôn 4, xã Kbang) cho biết từ khi vết nứt xuất hiện, gia đình bà luôn sống trong cảnh bất an.

“Trải qua đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, ngọn đồi xuất hiện rãnh nứt lớn khiến gia đình rất lo lắng về tình trạng sạt lở. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra và hướng dẫn bà con ứng phó khi có sạt lở xảy ra”, bà Hiền nói.

Anh Nguyễn Văn Thuận (trú tại thôn 4) là hộ dân từng bị sạt lở ngọn đồi sau lưng làm hư hỏng nhà và công trình phụ. Anh cho biết mỗi khi mưa lớn, anh đều nhắc các thành viên tránh xa khu vực phía sau nhà.

“Giờ lại xuất hiện vết nứt lớn, gia đình tôi và hàng xóm rất lo. Nhà cửa có thể sửa nhưng tính mạng con người thì không thể”, anh Thuận chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Kbang, cho biết xã đã cử cán bộ địa chính và lực lượng chuyên môn xuống kiểm tra hiện trường. Khu vực này có địa hình dốc, khả năng ngấm nước cao nên dễ xảy ra sạt lở.

Xã đang theo dõi diễn biến vết nứt, cập nhật thời tiết và chủ động cảnh báo người dân khi có mưa lớn bất thường.

Vết nứt dài hàng chục mét và một phần ở rìa quả đồi đã bị sụt lún (Ảnh: Chí Anh).

Theo ông Cường, các vách đất thẳng đứng cao gần 20m là dấu hiệu cho thấy sự mất ổn định của cả khối đất trên đỉnh đồi. Thời gian tới, xã Kbang sẽ phối hợp đơn vị chuyên môn đánh giá mức độ nguy hiểm để có phương án di dời, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.

“Vết nứt kéo dài hàng chục mét, nguy cơ sạt lở rất cao, nhất là khi nước tiếp tục thấm sâu. Không loại trừ khả năng cả khối đất lớn có thể đổ xuống khu dân cư phía dưới”, ông Cường cảnh báo.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Kbang, trước mắt chính quyền hướng dẫn người dân ứng phó khi có mưa lớn bất thường, sẵn sàng di dời trong trường hợp mưa lớn.