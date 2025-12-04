Phá đường dây mua bán “cỏ Mỹ” có nhiều sinh viên tham gia

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ”.

Qua theo dõi, Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Trương Phạm Bình Minh (SN 2004, quê ở xã Sơn Dung, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán "cỏ Mỹ", nên đã lập hồ sơ đưa vào diện quản lý.

Hai trong số 3 đối tượng là sinh viên trong đường dây mua bán “cỏ Mỹ” (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khoảng 15h ngày 25/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ kiểm tra hành chính, phát hiện trong cốp xe máy của Lương Minh Phương (SN 2004, tạm trú tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) có 3 gói nilon chứa thảo mộc khô.

Qua làm việc, Phương khai nhận chiều cùng ngày đã liên hệ với Minh qua mạng xã hội mua 3 gói cỏ Mỹ" trên với giá 250.000 đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Trương Phạm Bình Minh.

Khám xét nơi ở của Minh, cảnh sát thu giữ 3 gói nilon bên trong chứa thảo mộc khô, dạng sợi, màu nâu (khoảng hơn 100g), 1 cân điện tử, 3 điện thoại di động và một số đồ vật liên quan.

Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 đối tượng khác, gồm: Phạm Tuấn Khanh (SN 2006, tạm trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng), Nguyễn Thế Cường (SN 2001, trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng) và Lê Thị Sa (SN 1995, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng).

Đáng chú ý, Trương Phạm Bình Minh, Lương Minh Phương và Phạm Tuấn Khanh là sinh viên đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo cơ quan công an, trong vụ án này, các đối tượng hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ nhưng lôi kéo, móc nối nhiều đối tượng tham gia.

Đáng lo ngại nhất hiện nay là tình trạng sinh viên sử dụng, mua bán “cỏ Mỹ” nhưng nhận thức về tác hại về loại ma túy này cũng như trách nhiệm hình sự còn hạn chế.