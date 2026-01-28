Uống cà phê xong… ăn luôn cả cốc: Trào lưu lạ hút khách ở Hà Nội

Trào lưu uống cà phê bằng cốc ốc quế ăn được đang gây sốt tại nhiều quán cà phê ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khách hàng đổ xô đến quán trải nghiệm, có ngày bán cả trăm cốc

Tại một quán cà phê trên phố Võ Văn Dũng (Hà Nội), không khí mua bán trở nên nhộn nhịp hơn hẳn kể từ khi quán đưa đồ uống sử dụng cốc ốc quế vào menu. Theo ghi nhận, vào các ngày cuối tuần, quán có thể phục vụ khoảng hơn trăm lượt khách mỗi ngày, nhiều thời điểm khách phải xếp hàng dài để được gọi đồ.

Quán cà phê Hà Nội gây sốt với đồ uống đựng trong ốc quế ăn được (Video: Hồ Mây - Chu Nụ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Trương Hà Phương, chủ quán, cho biết quán bắt đầu tìm hiểu về trào lưu cốc ốc quế từ giữa tháng 12/2025, khi thị trường bánh và đồ uống xuất hiện nhiều sản phẩm liên quan đến ốc quế. Tuy nhiên, đến đầu tháng 1 năm nay, quán mới chính thức triển khai thử nghiệm món mới.

“Lượng khách tăng lên rõ rệt sau khi quán đưa cốc ốc quế vào menu. Khi quyết định theo xu hướng này, chúng tôi kỳ vọng vừa thu hút khách mới, vừa tạo trải nghiệm lạ để khách quay lại”, chị Phương cho hay.

Ngay cả ngày thường, quán cà phê trên phố Võ Văn Dũng vẫn thu hút đông khách đến trải nghiệm đồ uống đựng trong cốc ốc quế (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo nhân viên quán, các đồ uống sử dụng cốc ốc quế tại đây chủ yếu xoay quanh ba hương vị chính gồm cà phê bánh quy, matcha kem và cacao.

Trong đó, cà phê bánh quy được pha theo phong vị quen thuộc, dễ uống; matcha kem sử dụng matcha Nhật, kết hợp sữa và lớp kem mặn phía trên; còn cacao được làm từ bột ca cao, chocolate và sữa đặc để tăng độ béo.

Các món đều được trang trí thêm bánh quy, giúp đồ uống bắt mắt và mang lại cảm giác “vừa uống, vừa ăn” cho thực khách.

Được biết, mỗi cốc ốc quế có thể sử dụng trong khoảng 5-6 tiếng, song quán khuyến khích khách hàng thưởng thức tại chỗ thay vì mang về để đảm bảo trải nghiệm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chị Trương Hà Phương cũng tiết lộ, so với cốc giấy hay cốc nhựa, cốc ốc quế có giá nhập cao gấp 20-30 lần, trung bình khoảng 25.000-30.000 đồng/cốc khi mua số lượng lớn. Tuy vậy, quán vẫn chấp nhận theo trào lưu này nhằm thu hút khách mới và gia tăng độ nhận diện thương hiệu trong giai đoạn cao điểm.

Không chỉ mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh, trào lưu cốc ốc quế còn nhanh chóng lan sang những quán cà phê quy mô nhỏ. Tại một quán cà phê trên phố Trần Huy Liệu, chị Vũ Thị Thu Hiền (SN 1993), chủ quán, cho biết đã bắt đầu tìm hiểu và chuẩn bị theo trào lưu này từ đầu tháng 1.

Để phù hợp với chất liệu cốc ốc quế, quán đầu tư kỹ vào đồ uống. Hiện quán phục vụ 3 hương vị gồm Phindi trứng muối, Choco Ombré và Matcha Bồng Bềnh.

Trong đó, Phindi trứng muối có vị cà phê đậm, béo nhẹ; Choco Ombré thiên về chocolate nhiều tầng hương vị; còn Matcha Bồng Bềnh mang vị thanh, dễ uống. Phần viền cốc được phủ chocolate chảy và trang trí ốc quế, tăng tính thẩm mỹ cho đồ uống.

Khách thích thú khi trải nghiệm món đồ uống mới lạ (Ảnh: Lê Phương Anh).

Tuy nhiên, ngoài lợi ích thu hút khách và tạo trải nghiệm mới, chị Hiền cũng tiết lộ, trào lưu này còn kéo theo không ít khó khăn. Tương tự nhiều quán khác, cốc ốc quế hiện chưa được sản xuất trong nước mà phải nhập từ Trung Quốc, nguồn hàng khan hiếm, giá cao. Mức nhập mỗi cốc dao động khoảng 22.000-26.000 đồng, có thời điểm quán phải mua lẻ với giá cao hơn.

“Do làm từ ốc quế nên cốc rất dễ vỡ, dễ dập trong quá trình vận chuyển. Có những lô hàng bị nứt, vỡ, không thể sử dụng được, gây thiệt hại cho quán”, chị Hiền bộc bạch.

Trào lưu cốc ốc quế giúp các quán cà phê bán hàng trăm cốc mỗi ngày, nhưng cũng kéo theo nhiều khó khăn do cốc dễ vỡ, hư hỏng trong quá trình vận chuyển (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đồ uống gần 100.000 đồng/cốc, khách vẫn không ngại chi tiền

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, hiện giá bán các đồ uống sử dụng cốc ốc quế tại nhiều quán cà phê ở Hà Nội dao động 79.000-90.000 đồng/cốc. Dù mức giá cao và thời gian chờ đồ uống có thể kéo dài, trào lưu cà phê cốc ốc quế vẫn thu hút đông đảo khách trẻ, chủ yếu nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Nguyễn Thị Hậu (bên phải) cho biết các video trên TikTok đã thôi thúc cô cùng bạn bè đến quán trải nghiệm và chụp ảnh theo trào lưu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Sức hút này thể hiện rõ qua trải nghiệm của nhiều bạn trẻ. Nguyễn Thị Hậu (SN 2000) cho biết cô quyết định ghé quán sau khi xem các video chia sẻ trên TikTok. Theo Hậu, đồ uống có hình thức bắt mắt, hương vị ở mức ổn; việc phải chờ đợi khá lâu là điều dễ hiểu trong bối cảnh quán đang đông khách vì trào lưu.

Bên cạnh nhu cầu thưởng thức, yếu tố hình ảnh cũng là lý do khiến nhiều người tìm đến các quán cà phê cốc ốc quế.

Trịnh Khánh Linh (SN 2000) chia sẻ cô đến quán chủ yếu để chụp ảnh, check-in theo xu hướng. Linh và nhóm bạn dành nhiều thời gian chuẩn bị trang phục, trang điểm nhằm có bộ ảnh bắt kịp trào lưu đang lan rộng trên mạng xã hội.

Theo anh Nghĩa (SN 1996), sức hút của trào lưu nằm ở cốc ốc quế ăn được, còn hương vị đồ uống không có nhiều khác biệt (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong khi đó, anh Nghĩa (SN 1996), làm việc gần khu vực, ghé quán theo lời rủ của bạn bè. Anh nhận xét hương vị đồ uống không quá khác biệt so với các món pha chế trong ly thông thường, song điểm thú vị nằm ở phần cốc ốc quế có thể ăn được.

“Tôi thích ăn ốc quế nên việc vừa uống vừa ăn cả cốc mang lại cảm giác khá mới lạ”, anh nói.

Ở góc nhìn khác, Nguyễn Thùy Linh (SN 2004) cho biết cô cùng thầy cô và bạn bè đến quán trải nghiệm do địa điểm gần nơi học. Nhóm của Linh gồm 4 người, gọi tổng cộng 4 cốc đồ uống với chi phí hơn 300.000 đồng. Theo Linh, cốc ốc quế tạo cảm giác lạ mắt, song mức giá khoảng 79.000 đồng/cốc khá cao so với mặt bằng chung và chỉ phù hợp để trải nghiệm một lần thay vì sử dụng thường xuyên.

Nguyễn Thùy Linh (ngoài cùng, bên trái) cho biết cô cùng thầy cô và bạn bè đến quán trải nghiệm đồ uống sử dụng cốc ốc quế. Theo Linh, mức giá cho món đồ uống này cao hơn mặt bằng chung, phù hợp để thử trải nghiệm hơn là sử dụng hằng ngày (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo ghi nhận, phần lớn khách đến các quán cà phê cốc ốc quế trong giai đoạn này đều chấp nhận chi trả cao hơn mặt bằng chung để đổi lấy trải nghiệm mới lạ và yếu tố “đẹp - lạ”. Tuy nhiên, để trào lưu này duy trì lâu dài, nhiều chủ quán cho rằng cần giải được bài toán về nguồn cung ổn định, giá thành hợp lý và chất lượng dịch vụ.

Hồ Mây - Chu Nụ

Ảnh: Nguyễn Hà Nam