Con trai chủ tịch Tân Hoàng Minh rót hàng trăm tỷ vào công ty chứng khoán?

Công ty cổ phần Chứng khoán UP (UPSC) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo kế hoạch, đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 16/3.

Tại kỳ đại hội năm nay, công ty đưa ra kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 67,6 triệu cổ phiếu, tương đương gần 2,1 lần số cổ phiếu đang lưu hành. Mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, UPSC có thể huy động khoảng 676,2 tỷ đồng. Đợt phát hành này chỉ dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với số lượng nhà đầu tư tham gia không vượt quá 50.

Nếu phương án phát hành được thông qua và triển khai thành công, vốn điều lệ của UPSC dự kiến tăng lên 1.000 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động tự doanh 400 tỷ đồng và cho vay ký quỹ hơn 276 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán (Ảnh: Hải Long).

Tài liệu họp cho biết Công ty cổ phần Bolt Holdings là nhà đầu tư dự kiến mua toàn bộ số cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ này. Bolt Holdings được thành lập vào cuối tháng 2/2024, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.

Khi mới thành lập, Bolt Holdings có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Đỗ Hoàng Minh với 80% vốn, ông Đinh Văn Hiệp 10% vốn và ông Cao Tấn Thành 10% vốn. Ông Đỗ Hoàng Minh được biết đến là con trai cả của ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký Quốc gia về doanh nghiệp cũng cho thấy ông Đỗ Hoàng Minh có địa chỉ tại 24 Quang Trung (TP Hà Nội), trùng với trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Đến tháng 1, Bolt Holdings tăng vốn lên 110 tỷ đồng. Ông Vũ Khánh Din là tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Din hiện đồng thời là thành viên HĐQT độc lập của UPSC.

Hiện UPSC chưa lên sàn chứng khoán. Theo kế hoạch, UPSC sẽ đăng ký lưu ký và đưa lên UPCoM gần 32,4 triệu cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong quý I. Mã chứng khoán đăng ký giao dịch là UPS.