Khách Tây nói gì sau khi ăn chiếc bánh mỳ tôm hùm giá 1 triệu đồng ở TPHCM?

Cez và Gaz là hai du khách đến từ xứ Wales (Anh) đều có chung niềm mơ ước vòng quanh thế giới. Gặp nhau cách đây 5 năm lại có chung sở thích nên họ đã đồng hành với nhau suốt thời gian qua.

Cặp đôi đang trong hành trình phiêu lưu, khám phá nhiều quốc gia, vùng đất mới lạ. Kênh cá nhân chung của cả hai là nơi họ lưu giữ kỷ niệm ở các điểm đến và nếm thử món mới, trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Trong chuyến đi tới TPHCM mới đây, cả hai có dịp thưởng thức nhiều kiểu bánh mỳ, từ bánh mỳ bình dân giá rẻ ngoài đường phố, tới loại được nâng cấp thành món ăn cao cấp có mức giá cao hơn bình thường gấp nhiều lần.

Cửa tiệm bánh mỳ đầu tiên nơi 2 vị khách ghé qua nằm trên đường Huỳnh Khương Ninh. Đây vốn là một quán bánh mỳ ở phân khúc giá bình dân.

Khi tới quán, cặp du khách người Anh gọi món và chỉ sau độ một phút được phục vụ luôn phần ăn.

Chiếc bánh được xẻ đôi để họ thưởng thức dễ dàng hơn. Với 24.000 đồng/chiếc, hai vị khách bất ngờ vì hương vị của chiếc bánh có lớp vỏ giòn rụm còn nhân mềm, thấm đẫm nước sốt được phết thêm bơ, pate, thịt xắt mỏng cùng rau và đồ chua.

Sau đó, 2 vị khách người Anh di chuyển tới địa điểm mới. Lần này, họ muốn trải nghiệm loại bánh mỳ đặc biệt hơn tại quán ăn nằm trong một hẻm nhỏ gần chợ Bến Thành.

Quán thường xuyên kín bàn và lượng khách chủ yếu là người nước ngoài (Ảnh: Morgana Lamb).

Quán ăn được thiết kế không gian ấm cúng như gian bếp gia đình, phục vụ nhiều món ăn mang đậm ẩm thực Việt, được chia thành các món ăn đường phố (như bánh xèo, gỏi cuốn, chả giò) cho tới món ăn gia đình (chả cá Lã Vọng, thịt heo chiên, bò lụi, đùi gà nướng) và đồ uống tráng miệng.

Ngoài ra, chỉ riêng món bánh mỳ, quán cũng phục vụ nhiều loại ở các mức giá khác nhau tùy theo sở thích và lựa chọn của khách.

Trong đó, mức giá thấp nhất là bánh mỳ nguyên bản, 75.000 đồng/chiếc gồm giăm bông chả giò, chà bông, dưa chuột, đồ chua, rau mùi, sốt kem bơ trứng.

Ngoài ra, khách có thể lựa chọn bánh mỳ thịt nguội, giá 85.000 đồng/chiếc.

Ở phân khúc cao hơn có bánh mỳ bò xiên nướng giá 215.000 đồng, bánh mỳ sườn heo nướng với sốt nấm giá 265.000 đồng/chiếc, bánh mỳ sườn bò nướng sốt nấm giá 755.000 đồng/chiếc. Với loại bánh mỳ này, thực khách được phục vụ nguyên một tảng sườn.

Suất bánh mỳ với giá hơn 1 triệu đồng có tôm hùm và trứng cá hồi (Ảnh cắt từ màn hình).

Tuy nhiên vì muốn thưởng thức chiếc bánh đặc biệt nhất nên cặp đôi người Anh quyết định chọn loại bánh mỳ tôm hùm nướng với giá 1,07 triệu đồng. Khi tới nơi, khách mới biết món ăn này cần đặt trước một ngày và phải đặt cọc khoản tiền là 500.000 đồng.

Sau khi đặt tiền, cả hai quay trở lại quán ngay hôm sau. Họ tỏ ra khá háo hức vì không biết món ăn sẽ ra sao.

Cuối cùng, cặp đôi được phục vụ một mẹt bánh mỳ sắp xếp khá đầy đặn gồm những miếng bánh mỳ thái lát, tôm hùm hấp bơ, trứng cá hồi, dưa leo, đồ chua, hành lá, rau mùi, sốt nấm truffle kèm sốt trứng bơ kem.

Ngoài tôm hùm, nấm truffle cũng là nguyên liệu đắt đỏ. Đây vốn là loại nấm đắt bậc nhất thế giới, mệnh danh là "kim cương trắng/đen" trong ẩm thực nhờ độ hiếm, hương vị quyến rũ, không thể trồng đại trà và chỉ mọc dại sâu dưới lòng đất. Loại nấm này chủ yếu chỉ có ở châu Âu.

Khi thưởng thức, thực khách sẽ tự tay phết nguyên liệu như trứng cá hồi, tôm hùm, chút nước sốt và rau dưa lên lát bánh mỳ. Anh Cez cho rằng, hương vị món ăn khác hẳn với những chiếc bánh mỳ mà họ từng ăn trước đó.

"Đây là sự kết hợp của nhiều hương vị. Thịt tôm hùm rất tươi, trong khi trứng cá hồi và mùi nấm truffle đều rõ nét", anh Cez nói.

Trong khi đó, chị Gaz còn cho thêm vài củ hành nướng lên lát bánh mỳ để ăn kèm. Hành được nướng và xử lý kỹ, vẫn còn đọng lại mùi đặc trưng nhưng không bị hăng gây khó ăn.

Theo nhận định của 2 vị khách, mức giá hơn 1 triệu đồng cho một mẹt bánh mỳ tôm hùm là điều hoàn toàn hợp lý bởi đây là suất ăn sử dụng các nguyên liệu cao cấp vốn có giá thành đắt đỏ.

Ngoài các loại bánh mỳ, quán phục vụ nhiều món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam (Ảnh: Wee Loon Chia).

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên nền tảng đánh giá của Google, quán nhận hơn 10.000 lượt đánh giá với số điểm 4,5 trên 5 sao, chủ yếu là nhận định của thực khách nước ngoài.

Chị Morgana Lamb tới đây trải nghiệm hồi giữa tháng 1 cho biết, món ăn của quán phong phú nhưng do đông khách nên quán khá ồn ào. Thời gian cao điểm, khách phải chờ đợi lâu từ 10-30 phút.

Trong khi đó, vị khách có tên Wee Loon Chia đến từ Malaysia tiết lộ đã tới quán theo hướng dẫn của Michelin.

Vị khách nhận thấy, quán có thực đơn đa dạng với mức giá cao hơn so với những tiệm ăn vỉa hè, nhưng ở phân khúc vẫn chấp nhận được. Chi phí hóa đơn dành cho 2 người hơn 600.000 đồng.

Anh Chia cho rằng, quán nằm khuất trong con hẻm phía sau các tiệm làm tóc nên khách có thể khó tìm nếu không dùng phần mềm chỉ đường.

Được biết, cửa tiệm này từng được Michelin trao danh hiệu Bib Gourmand trong 3 năm liên tiếp từ năm 2023 đến năm 2025 cho hạng mục giải thưởng vinh danh những nhà hàng quán ăn phục vụ món ăn chất lượng cao với mức giá phải chăng.

Bên cạnh những lời khen về hương vị, nhiều thực khách phàn nàn, quán còn phục vụ khá chậm, thời gian chờ đợi lâu do đông khách.