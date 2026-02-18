Nổ tại cửa hàng pháo hoa ở Trung Quốc, 12 người thiệt mạng

Hiện trường vụ nổ cửa hàng pháo hoa ở huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 15/2 (Ảnh: Weibo).

Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h (tức 13h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại thị trấn Trịnh Tế, thành phố Tương Dương.

Vụ cháy và nổ đã ảnh hưởng đến một khu vực rộng khoảng 50m2. Lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường, và ngọn lửa đã được dập tắt vào lúc 15h30.

Theo các nguồn tin, 12 thi thể nạn nhân xấu số đã được tìm thấy tại hiện trường. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

Đây là vụ nổ pháo hoa gây chết người thứ hai ở Trung Quốc chỉ trong vòng 3 ngày qua.

Hôm 15/2 tại làng Đông An thuộc huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô cũng đã xảy ra vụ nổ tại một cửa hàng pháo hoa do "bắn pháo không đúng cách", khiến 8 người chết và 2 người bị thương.

Giới chức địa phương xác định nguyên nhân là một người dân đã "châm pháo không đúng cách" gần cửa hàng bán pháo hoa.

Bộ Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết nước này đang bước vào cao điểm sử dụng pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, cảnh báo người dân tránh những hành vi không an toàn như bắn thử hoặc hút thuốc bên ngoài cửa hàng bán pháo.

Tuy nhiên, tại các vùng nông thôn Trung Quốc, người dân thường đốt pháo que và các loại pháo thăng thiên phát ra tiếng rít để mừng ngày lễ và dịp trọng đại, như Tết Nguyên đán.