Du khách quốc tế thuê ghe đi len lỏi kênh rạch trải nghiệm Tết ở miền Tây
(Dân trí) - Không chọn những tour tuyến hào nhoáng, nhiều khách quốc tế đang tìm đến trải nghiệm len lỏi giữa các con rạch nhỏ tại Cần Thơ để chạm vào văn hóa Tết ở miền Tây.
Thay vì chỉ đứng từ xa quan sát chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ), nhiều du khách quốc tế đang chọn cho mình một nhịp sống chậm hơn trên những chiếc ghe nhỏ, len lỏi vào tận cùng những mạch ngầm của vùng sông nước miền Tây.
Ngày Tết, xuôi theo rạch Rau Răm (phường An Bình), nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú khi bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi những rặng dừa nước soi bóng xuống dòng kênh xanh ngắt và hơi thở của Tết miệt vườn.
Hai bên bờ, diện mạo ngày Tết hiện lên sống động với những chậu mai vàng rực rỡ, sắc tắc kiểng trĩu quả và những hàng đèn lồng đỏ rực. Mùi bánh tét chín tới hòa cùng hương nhang trầm thoang thoảng tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng, vừa ấm cúng vừa linh thiêng.
"Tôi cảm thấy mình không chỉ là khách du lịch, mà như đang được mời vào chính cuộc sống thực của người dân. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, không ồn ào, chỉ có nụ cười và sự đón tiếp nồng hậu", một du khách Đức chia sẻ.
Điểm nhấn khiến du khách nước ngoài ấn tượng nhất chính là sự chân chất của người miền Tây. Những cái vẫy tay, những nụ cười rạng rỡ từ những người dân đang tất bật gói bánh, dọn dẹp sân vườn đã xóa nhòa mọi khoảng cách.
Với anh Michael Thompson, một du khách Anh, chuyến đi này là phần đặc biệt nhất trong hành trình tại Việt Nam: "Thật thú vị khi tận mắt thấy cách người dân chuẩn bị Tết. Từ việc lau dọn ghe thuyền đến cách họ trưng bày hoa trước cửa, tất cả đều toát lên vẻ bình yên lạ kỳ".
Không chỉ mang lại trải nghiệm cho khách, hoạt động này còn tạo ra nguồn thu nhập trực tiếp cho người dân địa phương.
Trung bình mỗi chủ ghe vào những ngày này có thể thu về từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/chuyến/ngày. Mỗi người có thể chở khách đi từ 3 đến 5 chuyến tham quan. Các chuyến thường kéo dài khoảng 7km xuyên qua các kênh rạch nhỏ.
Trên những chiếc ghe nhỏ, hướng dẫn viên giải thích cho khách về ý nghĩa cây mai, bánh tét và phong tục thờ cúng tổ tiên trong dịp Tết cổ truyền ở miền Tây.
Trong dịp Tết năm nay, Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách như chương trình chào năm mới, biểu diễn Đờn ca tài tử tại chợ nổi Cái Răng, các chương trình nghệ thuật định kỳ tại bến Ninh Kiều...
Các hoạt động được bố trí xuyên suốt trước, trong và sau Tết, góp phần tạo không khí lễ hội đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.
Theo dự báo từ ngành du lịch, lượng khách đến Cần Thơ trong dịp Tết Nguyên đán 2026 có thể tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2026, Cần Thơ đặt mục tiêu đón khoảng 12,3 triệu lượt khách, tăng hơn 10% so với năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ xu hướng du lịch ngắn ngày, du lịch gia đình và sự quan tâm ngày càng lớn của khách hàng đối với các điểm đến an toàn, giàu bản sắc văn hóa và thuận tiện di chuyển.