Du khách quốc tế thuê ghe đi len lỏi kênh rạch trải nghiệm Tết ở miền Tây

Thay vì chỉ đứng từ xa quan sát chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ), nhiều du khách quốc tế đang chọn cho mình một nhịp sống chậm hơn trên những chiếc ghe nhỏ, len lỏi vào tận cùng những mạch ngầm của vùng sông nước miền Tây.

Ngày Tết, xuôi theo rạch Rau Răm (phường An Bình), nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú khi bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi những rặng dừa nước soi bóng xuống dòng kênh xanh ngắt và hơi thở của Tết miệt vườn.

Du khách được nghe giải thích về ý nghĩa cây mai, bánh tét và phong tục thờ cúng tổ tiên trong dịp Tết cổ truyền ở miền Tây (Ảnh: Hoàng Duật).

Hai bên bờ, diện mạo ngày Tết hiện lên sống động với những chậu mai vàng rực rỡ, sắc tắc kiểng trĩu quả và những hàng đèn lồng đỏ rực. Mùi bánh tét chín tới hòa cùng hương nhang trầm thoang thoảng tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng, vừa ấm cúng vừa linh thiêng.

"Tôi cảm thấy mình không chỉ là khách du lịch, mà như đang được mời vào chính cuộc sống thực của người dân. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, không ồn ào, chỉ có nụ cười và sự đón tiếp nồng hậu", một du khách Đức chia sẻ.

Khách du lịch thích thú trải nghiệm đi vào từng con rạch nhỏ trên chợ nổi Cái Răng (Ảnh: Hoàng Duật).

Điểm nhấn khiến du khách nước ngoài ấn tượng nhất chính là sự chân chất của người miền Tây. Những cái vẫy tay, những nụ cười rạng rỡ từ những người dân đang tất bật gói bánh, dọn dẹp sân vườn đã xóa nhòa mọi khoảng cách.

Với anh Michael Thompson, một du khách Anh, chuyến đi này là phần đặc biệt nhất trong hành trình tại Việt Nam: "Thật thú vị khi tận mắt thấy cách người dân chuẩn bị Tết. Từ việc lau dọn ghe thuyền đến cách họ trưng bày hoa trước cửa, tất cả đều toát lên vẻ bình yên lạ kỳ".

Không chỉ mang lại trải nghiệm cho khách, hoạt động này còn tạo ra nguồn thu nhập trực tiếp cho người dân địa phương.

Dịp này, người dân có thể kiếm từ 300.000 đồng/ngày trở lên nhờ đưa du khách đi thăm những con rạch nhỏ, đi chợ nổi (Ảnh: Hoàng Duật).

Trung bình mỗi chủ ghe vào những ngày này có thể thu về từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/chuyến/ngày. Mỗi người có thể chở khách đi từ 3 đến 5 chuyến tham quan. Các chuyến thường kéo dài khoảng 7km xuyên qua các kênh rạch nhỏ.

Trên những chiếc ghe nhỏ, hướng dẫn viên giải thích cho khách về ý nghĩa cây mai, bánh tét và phong tục thờ cúng tổ tiên trong dịp Tết cổ truyền ở miền Tây.