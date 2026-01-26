Món phở bò "khổng lồ" phục vụ trong chiếc bát sứ giá 3 triệu đồng ở Hà Nội

Chiếc bát 3 triệu đồng đặt riêng, phục vụ món phở bò

Tranh thủ cuối tuần, Thuần, học sinh lớp 12 cùng nhóm bạn tìm đến quán phở nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) để ăn sáng. Chàng trai chia sẻ bản thân là khách quen của quán.

Nhóm khách thưởng thức tô phở (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

“Khi ăn, tôi cảm nhận rất rõ vị ngọt tự nhiên từ xương, nước dùng thanh, không bị cảm giác say hay khát như khi ăn phở có mì chính”, Thuần chia sẻ.

Điều khiến chàng trai ấn tượng nhất là bát phở giá 168.000 đồng được đựng trong chiếc tô trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Thuần chia sẻ, bản thân đã 3 lần thưởng thức bát phở đặc biệt này và lần nào cũng cảm thấy hài lòng vì bát phở khá đầy đặn, kết hợp nhiều loại thịt trong cùng một tô, lượng thịt nhiều nên xứng đáng với mức giá.

Theo chàng trai, với sức ăn khỏe, cậu có thể ăn hết một tô. Tuy nhiên với những người ăn ít hoặc phụ nữ thì phải 2–3 người mới dùng hết một bát. Nam sinh cũng tiết lộ, trừ lần đầu ăn với giá 168.000 đồng, những lần sau được nhân viên giới thiệu cậu thường chọn đặt món vào ngày thứ 2, thời điểm quán giảm giá, bát phở chỉ còn 99.000 đồng.

Các vị khách thưởng thức tô phở đặc biệt (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cũng như Thuần, hai vợ chồng chị Quế Chi thường chọn thứ 2 hàng tuần để gọi một bát phở đặc biệt. Bát phở có kích thước lớn, gồm nhiều loại của thịt bò kèm thêm lượng bánh phở lớn, chan nước dùng nóng hổi bốc khói nghi ngút.

"Sức ăn của hai vợ chồng tôi ở mức vừa phải nên gọi chung một bát thế này vừa đủ no để khởi động cho một tuần mới. Nước dùng khá đậm đà nhưng không khiến tôi có cảm giác bị say mỳ chính", chị Quế Chi nói.

Vị khách nhận xét, các quán phở ngon xung quanh khu vực phường Hai Bà Trưng không thiếu. Tuy nhiên lần đầu thấy một quán phục vụ loại phở đựng trong chiếc bát to khổng lồ khiến chị tò mò nên muốn gọi thử. Do nơi làm việc của hai vợ chồng gần đó nên đều đặn thứ 2 hàng tuần, họ lại đổi bữa tại quán vì hợp khẩu vị.

Chiếc bát 3 triệu đồng (phải) có kích thước lớn hơn nhiều so với một chiếc bát phở thông thường của quán (Ảnh: Việt Hà).

Chiếc bát đặc biệt mà các vị khách nhắc tới cũng là ý tưởng của chủ quán muốn tạo dấu ấn riêng cho quán phở. Sau thời gian suy nghĩ và ấp ủ, chủ quán đặt hàng riêng từ các nghệ nhân ở làng gốm Bát Tràng.

Bát làm từ đất sét, là loại bát nung giữ nhiệt tốt với các chi tiết hoa văn vẽ hoàn toàn thủ công. Mỗi chiếc nặng gần 1,8kg có nhiều hoa văn in nổi trong lòng bát. Giá trị mỗi chiếc bát khoảng 3 triệu đồng/cái.

Trước khi sử dụng, người nấu bếp phải ngâm bát trong nước nóng để tăng khả năng giữ nhiệt, giúp nước dùng giữ độ nóng lâu hơn so với loại bát thông thường. Do kích thước của bát lớn, khách ăn sẽ lâu hơn nên việc giữ nhiệt được quán đặc biệt chú trọng.

Cận cảnh tô phở bò đặc biệt (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện quán tiết lộ, món phở bò đặc biệt phục vụ trong chiếc bát này gồm bắp bò, gân bò, nạm bò, tủy bò với trọng lượng mỗi loại là 50g và 300g sườn bò.

Lượng bánh phở tùy thuộc vào khách ăn một người hay gọi một bát cho 2 người ăn chung, dao động từ 150g đến 350g.

Chiếc bát nặng gần 1,8kg (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Lượng thịt và bánh phở trong tô đặc biệt gấp hơn 2 lần so với một bát bình thường nên chúng tôi sẽ tư vấn thêm, hỏi về sức ăn của khách. Một thanh niên ăn khỏe có thể thưởng thức hết cả bát, nhưng đa số 2 khách cùng sử dụng sẽ vừa vặn hơn.

Ngoài ra, mỗi bát sẽ kèm thêm trứng trần và quẩy cũng nằm trong mức giá", vị đại diện chia sẻ.

Mỗi ngày chỉ bán 10 bát phở đặc biệt

Khoảng 5h30 hàng ngày, đầu bếp và các nhân viên bắt đầu chuẩn bị. Nguyên liệu do các đầu mối quen giao từ sáng sớm, trong khi phần nước dùng được ninh gối đầu từ hôm trước nhằm phục vụ kịp cho khách từ 6h hàng ngày.

Để có phần nước dùng đậm vị, toàn bộ phần xương ống bò phải xử lý kỹ bằng cách ngâm nước muối 4-5 tiếng. Sau đó, đầu bếp sẽ trần sạch sẽ rồi cho vào nồi ninh trong vòng 24 tiếng. Tiếp đó, phần nước dùng được cho thêm các loại gia vị, thảo mộc là bí quyết riêng của quán.

Không gian của quán không quá rộng rãi (Ảnh: Việt Hà).

Mỗi ngày, quán chỉ phục vụ tối đa 10 tô phở đặc biệt vì số lượng sườn bò tươi có hạn, đồng thời muốn đảm bảo chất lượng phục vụ.

Ngoài ra, quán vẫn phục vụ đầy đủ các loại phở thông thường ở mức giá từ 55.000 đồng đến 85.000 đồng/bát. Bát nhỏ dành cho trẻ em giá 40.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, quán bán khoảng 200 đến 250 bát phở các loại, bao gồm cả 10 tô phở đặc biệt.

Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, lượng khách đặt tô phở đặc biệt chỉ đông nhất là vào ngày thứ 2. Những ngày khác trong tuần có thể số lượng người ăn loại phở này thưa thớt hơn.

Nhiều khách lựa chọn ngồi khu vực bên ngoài cho thoáng mát (Ảnh: Việt Hà).

Theo đánh giá của thực khách, ưu điểm của quán khiến nhiều người ưa thích và phần nước dùng không sử dụng mỳ chính, không bị mùi nồng của mắm hay thảo mộc. Bát phở loại bình thường được phục vụ khá đầy đặn. Nhân viên khá nhanh nhẹn, niềm nở. Quán chỉ có chỗ để xe máy phía ngoài.

Mặc dù vậy cũng theo nhiều người, phở ở đây có hương vị ở mức không quá xuất sắc. Người quen ăn mỳ chính sẽ thấy nước dùng bị "nhạt" hơn. Không gian bên trong của quán có hạn nên nếu khách đi đoàn đông có thể gặp khó khăn để xếp bàn.

Ngoài ra, với số tiền từ 55.000 đồng/bát nhỉnh hơn một chút so với mức giá mặt bằng chung, khách hoàn toàn có nhiều lựa chọn ở các hàng quán phở bò nổi tiếng khác tại Hà Nội.