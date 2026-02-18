Đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ kết thúc: Rất căng thẳng

Phái đoàn Nga, Mỹ, Ukraine đàm phán hòa bình tại Geneva hôm 17/2 (Ảnh: Tass).

Trong tuyên bố đưa ra sau ngày đàm phán cuối cùng hôm 18/2, Tổng thống Ukraine nói rằng các cuộc thảo luận đã "rất khó khăn" và cáo buộc Nga muốn trì hoãn tiến trình hướng tới một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 năm.

"Các cuộc họp vào hôm qua thực sự khó khăn, và chúng tôi có thể khẳng định rằng Nga đang muốn kéo dài các cuộc đàm phán lẽ ra đã có thể đạt đến giai đoạn cuối cùng", Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội hôm 18/2, sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng ngày đầu tiên của cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng.

Vài phút sau bình luận của ông Zelensky, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đưa tin rằng các cuộc đàm phán đã kết thúc.

Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, nói với các phóng viên tại sảnh khách sạn nơi diễn ra các cuộc đàm phán ở Geneva rằng, cuộc đàm phán "gặp nhiều khó khăn" nhưng diễn ra suôn sẻ, và một vòng đàm phán mới sẽ sớm được tổ chức. Tuy nhiên, ông không nêu rõ ngày cụ thể.

Một quan chức Ukraine xác nhận, các cuộc đàm phán ở Geneva đã kết thúc, cho biết chúng kéo dài "khoảng 2 giờ".

Trong khi đó, Trưởng phái đoàn Ukraine, Rustem Umerov cho biết cuộc đàm phán chủ yếu tập trung vào "các vấn đề thực tiễn và cơ chế của các quyết định khả thi", mà không cung cấp chi tiết.

Tuy nhiên, các hãng thông tấn Nga dẫn lời một nguồn tin cho biết cuộc đàm phán lần này "rất căng thẳng" và kéo dài 6 giờ với nhiều hình thức song phương và ba bên khác nhau.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Thụy Sĩ đã diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump trong những ngày gần đây từng 2 lần cho rằng Ukraine và ông Zelensky cần phải thực hiện các bước để đảm bảo các cuộc đàm phán thành công.

Hôm 16/2, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng, "Ukraine tốt hơn hết nên nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán. Đó là tất cả những gì tôi nói với các bạn".

Trong cuộc phỏng vấn với Axios của Mỹ được đăng tải hôm 17/2, Tổng thống Zelensky được trích dẫn nói rằng việc người đồng cấp Trump liên tục công khai kêu gọi Ukraine, chứ không phải Nga, nhượng bộ trong các điều khoản đàm phán cho một kế hoạch hòa bình là "không công bằng".

Ông Zelensky cũng nói rằng bất kỳ kế hoạch nào yêu cầu Ukraine từ bỏ lãnh thổ ở vùng phía đông Donbass sẽ bị người dân Ukraine bác bỏ nếu được đưa ra trưng cầu dân ý.

"Tôi hy vọng đó chỉ là chiến thuật của ông ấy chứ không phải là quyết định cuối cùng", Axios dẫn lời ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn.

Cuộc họp ở Geneva diễn ra sau hai vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi đã kết thúc mà không có bước đột phá lớn nào khi hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về các vấn đề then chốt như quyền kiểm soát lãnh thổ ở miền Đông Ukraine.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ quốc gia của Ukraine, bao gồm Crimea và hầu hết khu vực Donbass.