Học sinh cuối cấp ăn Tết cùng sách vở trước thay đổi tuyển sinh

Trước kỳ nghỉ lễ kéo dài, Nguyễn Đăng Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), xác định chỉ chơi 4 ngày trong tổng số 2 tuần Tết, còn lại dành thời gian ôn tập.

Minh không học trong dịp Tết vì tâm lý chạy đua mà do lo lắng trước những thay đổi của kỳ tuyển sinh năm nay. Việc kỳ thi được tổ chức sớm hơn khoảng nửa tháng khiến nam sinh cảm thấy không thể chủ quan.

“Kỳ thi được đẩy lên sớm, buộc em không được lơ là”, Minh chia sẻ.

Minh hiện tại vừa ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vào đầu tháng 6, vừa chuẩn bị dự thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội vào tháng 3. Mặc dù đã có chứng chỉ IELTS 8.0, Minh chưa yên tâm vì các trường có xu hướng giảm dần điểm ưu tiên cho chứng chỉ ngoại ngữ. Em đang dành toàn bộ thời gian này cho việc ôn tập tổng lực.

Học sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Cũng giống Minh, Hoàng Thái Tùng, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội), không đăng ký quá nhiều phương thức xét tuyển, mà tập trung vào những kỳ thi phù hợp với năng lực.

“Em tập trung thi đánh giá tư duy và ôn theo các môn toán, lý, hoá theo khối chính là A00. Nếu cứ đăng ký hết các kỳ thi, em sợ bản thân sẽ bị quá tải", Tùng nói.

Tuy nhiên, Tết của Tùng cũng không hẳn là nghỉ. Sau Tết khoảng 3 tuần, em sẽ thi Đánh giá tư duy đợt 2.

“Em mang theo toàn bộ sách vở để về quê ăn Tết. Em cũng đặt lịch học trực tuyến với gia sư trong dịp Tết để tranh thủ thời gian ôn luyện”, Tùng chia sẻ.

Với các sĩ tử đang ôn thi vào lớp 10 tại Hà Nội, kỳ nghỉ Tết năm nay cũng đặc biệt, nhất là khi mạng xã hội lan truyền thông tin lịch thi dự kiến vào cuối tháng 5 thay vì cuối tháng 6.

Lê Minh Quân, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Nội), chia sẻ em đang cảm thấy áp lực về thời gian, đặc biệt với môn Tiếng Anh.

“Trung bình các bài Tiếng Anh trên trường của em chỉ khoảng 6 điểm trong khi trường em muốn thi vào mỗi môn phải được 8 trở lên. Thời gian lại không còn nhiều”, Quân nói.

Để cải thiện môn học này, Quân đang dành nhiều thời gian luyện đề. Trung bình mỗi tuần, em làm từ 3 đến 4 bộ đề Tiếng Anh, song song với việc học thêm các môn Toán, Ngữ văn và học phụ đạo ở trường.

Việc theo học nhiều bộ môn khiến kỳ nghỉ Tết cũng có sự thay đổi lớn so với các năm trước đây.

“Chắc là em sẽ nghỉ mỗi mùng 1 còn các ngày còn lại em sẽ học bài”, Quân nói.

Lê Minh Quân, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trãi, dự định chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết (Ảnh: Gia Lợi).

Tương tự, Lê Minh Hưng, học sinh lớp 9, năm nay sẽ không về quê ăn Tết. Gia đình em quyết định ở lại Hà Nội để con có nhiều thời gian nghỉ ngơi và tập trung ôn luyện.

“Em không có áp lực nào từ bố mẹ, cũng không quá lo lắng, nhưng em nghĩ Tết năm nay cũng không nên chơi nhiều. Em đã xin thêm cô giáo bài tập để làm thêm dịp này. Các bạn em chơi thân còn hẹn nhau tối giao thừa ôn bài trực tuyến với nhau”, Hưng chia sẻ.

Chị Phạm Thị Trà My, mẹ của Hưng, cho biết, nếu không đi du lịch hay về quê thì gia đình cũng chỉ nghỉ ngơi tại nhà trong dịp Tết. Vì thế, chị ủng hộ con ôn thi thay vì để thời gian trôi qua vô nghĩa với điện thoại, tivi.

“Việc con muốn dành cả Tết ôn bài thay vì đi chơi cũng là nguyện vọng của con. Gia đình cũng tạo không khí vui vẻ, nhắc nhở con cân bằng học tập và ngủ nghỉ để con vừa học vừa ăn Tết mà không nặng nề, căng thẳng”, chị My tâm sự.

