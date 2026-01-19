TPHCM: Xôi sầu riêng nguyên múi hơn 100.000 đồng, khách phải bốc số chờ mua

Mỗi tối, xe bán xôi trước cổng Công viên văn hóa Đầm Sen lại chật kín người đứng chờ, có thời điểm khách phải xếp hàng hơn 30 phút chỉ để mua một gói xôi sầu riêng “ăn cho biết”.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, xe bán xôi này có hai món chính là xôi mặn và xôi sầu riêng. Từ khoảng 18h, nhiều người đã có mặt để chờ mua. Xe bán xuyên suốt trong tuần, riêng món xôi sầu riêng chỉ bán vào thứ 3, thứ 5 và chủ nhật nên lượng khách những hôm này đông gấp nhiều lần so với ngày thường.

Khách vây kín xe xôi nhỏ trước cổng Công viên văn hóa Đầm Sen (Ảnh: Mộc Khải).

Vào những ngày có xôi sầu riêng, người bán phải phát giấy ghi số thứ tự cho khách để tránh chen lấn, mất trật tự. Có thời điểm, dòng người đứng kín cả vỉa hè, khiến vợ chồng chủ xe xôi gần như không có lúc nghỉ tay.

Xôi sầu riêng tại đây là xôi vò truyền thống, ăn kèm những múi sầu riêng chín mềm, gói trong lá chuối. Khi mở gói xôi ra, mùi nếp hòa quyện cùng hương sầu riêng lan tỏa ngào ngạt.

Giá mỗi phần xôi sầu riêng dao động từ 30.000 đồng, tùy độ lớn của múi sầu riêng. Cũng chính vì vậy, có gói xôi với múi sầu riêng lớn, vượt hơn 100.000 đồng/gói.

Trong khi đó, xôi mặn có giá từ 20.000 đồng/phần, với các nguyên liệu ăn kèm quen thuộc như chả, lạp xưởng, chà bông, mỡ hành… và có thể tăng giá tùy phần ăn.

Gói xôi với múi sầu riêng vàng ươm, thơm lừng (Ảnh: Mộc Khải).

Cầm trên tay tờ giấy ghi số thứ tự, chị Như Quỳnh (ngụ phường Hòa Hưng) cho biết đã chờ khoảng 20 phút mới đến lượt mua.

“Xôi ở đây hợp khẩu vị của tôi, đúng kiểu miền Nam, ăn vừa miệng. Giá cũng nhiều mức, từ 20.000 đồng đến hơn 100.000 đồng tùy phần. Hôm nào có xôi sầu riêng thì tôi lại ghé mua vì tôi thấy món này ăn ngon nhất”, chị chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều thực khách lớn tuổi cho biết, họ thường xuyên ghé mua xôi mặn, còn xôi sầu riêng chủ yếu ăn cho lạ miệng.

“Sầu riêng ăn với xôi cũng ngon, khác lạ. Tuy nhiên, sầu riêng này không đến mức xuất sắc, không phải loại "thượng hạng". Với mức giá như vậy mà phần xôi khá đầy đặn thì cũng chấp nhận được”, một khách lớn tuổi nhận xét.

Chị Thuý là khách quen tại quán xôi (Ảnh: Mộc Khải).

Trong khi đó, chị Thanh Thúy (ngụ phường Phú Thọ) cho biết, thường đặt xôi mặn online, mỗi gói 20.000 đồng, rồi ghé lấy sau giờ tan ca.

“Xôi dễ ăn, nếp mềm, đồ mặn vừa miệng nên tôi hay đặt cho cả nhà dùng”, chị nói.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, chị Linh - chủ xe xôi - cho biết, gia đình chị đã bán xôi khoảng 30-40 năm nay, ở vị trí khác. Riêng món xôi sầu riêng nguyên múi được vợ chồng chị bán suốt 7-8 năm, không phải món mới xuất hiện.

“Thời gian gần đây, có khách ăn rồi chia sẻ lại nên nhiều người biết tới xe xôi của chúng tôi hơn, khách đông hơn”, chị Linh chia sẻ. Chị khẳng định không thuê người quảng cáo mà hoàn toàn do khách thấy lạ, thấy ngon nên tự lan tỏa.

Xôi mặn giá từ 20.000 đồng/gói (Ảnh: Mộc Khải).

Theo chị Linh, vợ chồng chị bắt đầu dọn hàng từ 18h và thường bán đến khoảng 20h30-21h là hết xôi. Việc phát số thứ tự xuất phát từ lượng khách quá đông, nhằm giữ trật tự chứ không có người điều phối hay “thuê bốc số” như một số đồn đoán trên mạng xã hội.

Dù còn nhiều ý kiến cho rằng món xôi sầu riêng chỉ ở mức “ăn cho biết”, không phải cao cấp, không thể phủ nhận sức hút của xe xôi này, tạo nên một hiện tượng ẩm thực đường phố giữa lòng TPHCM.