Khách Tây mê mẩn đi vỏ lãi tham quan rừng tràm, ngắm chim cò ở miền Tây

Trong bối cảnh các điểm vui chơi, khu du lịch truyền thống trở nên đông đúc, náo nhiệt vào dịp Tết, Khu du lịch Mùa Xuân (xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ) nổi lên như một lựa chọn lý tưởng cho du khách tìm kiếm sự bình yên và trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Nét đặc sắc của khu du lịch này là du khách sẽ được di chuyển bằng vỏ lãi, len lỏi qua những cánh rừng tràm bạt ngàn, ngắm nhìn chim muông, thú quý hiếm và cảm nhận hơi thở của tự nhiên.

Khách Tây trải nghiệm ngồi vỏ lãi ngắm rừng tràm, chim cò ở miền Tây

Với diện tích khoảng 130ha, Khu du lịch Mùa Xuân nổi bật với cánh rừng tràm bạt ngàn, hệ thống thảm thực vật phong phú, kênh rạch đan xen và đa dạng các loài cá tự nhiên, chim quý. Lộ trình tham quan Lung bèo bằng vỏ lãi dài 4km, mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng tùy theo nhu cầu của du khách.

Trong hành trình khám phá, du khách có thể dễ dàng bắt gặp các loài như trích cồ, ong vò vẽ trú ngụ trong rừng tràm.

Ông Nguyễn Văn Tâm (54 tuổi), nhân viên Khu du lịch Mùa Xuân với 6 năm kinh nghiệm, chia sẻ: "Năm ngoái, khu du lịch cùng kiểm lâm đã thống kê có hơn 200 loài động vật sinh sống tại đây.

Mật độ phân bổ không đều, có một cánh rừng dành riêng cho chim cò sinh sản. Sáng sớm chúng bay đi kiếm ăn, đến khoảng 16-17h chúng bay về rợp cả bầu trời, kêu inh ỏi khiến cánh rừng tràm vốn yên ả trở nên rộn ràng. Nếu du khách muốn ngắm chim cò nhiều nhất nên đi trước 8h hoặc trước chạng vạng."

Khu du lịch Mùa Xuân là nơi trú ngụ của khoảng 50 loài chim cò, trong đó có nhiều loài quý hiếm như chim cổ rắn, giang sen, cò nhạn, điên điển... (Ảnh do ông Nguyễn Văn Tâm cung cấp).

Điểm đặc biệt và dễ nhận thấy ở những nơi chim cò thường trú ngụ là ngọn và thân cây đều trắng xóa do chúng làm tổ.

Một nhóm du khách người Pháp, lần đầu đến Việt Nam, đã chọn Khu du lịch Mùa Xuân làm điểm đến đầu tiên.

Chị Anaïs (26 tuổi) bày tỏ sự thích thú với không khí trong lành, mát mẻ và đặc biệt là trải nghiệm ngồi vỏ lãi tham quan rừng tràm.

Ông Phan Văn Đém, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Miền Nam, đơn vị quản lý và khai thác Khu du lịch sinh thái Mùa Xuân, cho biết: "Chúng tôi khai thác dựa trên nền tảng tự nhiên có sẵn, không làm ảnh hưởng hay tác động đến hiện trạng.

Ngoài việc gìn giữ màu xanh của rừng, các loài chim, cò, thủy sản nước ngọt ở đây cũng được bảo vệ nên sinh sống rất ổn định, mỗi năm đều tăng đàn. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp kiểm lâm thường xuyên tuần tra, lắp đặt hệ thống giám sát bảo tồn các loài vật sinh sống an toàn, vào mùa khô còn phòng ngừa cháy rừng."

Ông Đém cũng chia sẻ thêm: "Tệp khách hàng của khu du lịch đa số là khách nước ngoài. Chúng tôi có liên kết với các công ty lữ hành hoặc khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Sau khi tham quan một số điểm ở TP Cần Thơ như Chợ nổi Cái Răng, du khách sẽ đi xe 40 phút để đến Khu du lịch Mùa Xuân. Bình quân mỗi tuần chúng tôi đón khoảng 400-500 lượt khách nước ngoài. Còn khách trong nước đa số họ đi dạng tự túc."