Ấn Độ: Hành khách say rượu tiểu tiện trong khoang thương gia

“Trải nghiệm bay tồi tệ nhất cuộc đời tôi”

Theo Times of India, vụ việc được chia sẻ bởi Shivamm Raghav (23 tuổi, một nhà sáng tạo nội dung) thông qua video và bài đăng chi tiết trên Instagram. Theo Shivamm, người gây ra sự việc là một người đàn ông trung niên, có biểu hiện say rượu.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn một triệu lượt xem, đồng thời làm dấy lên nhiều câu hỏi về an toàn hành khách và cách các hãng hàng không xử lý những tình huống nghiêm trọng giữa không trung.

Ấn Độ: Hành khách say xỉn, tiểu tiện ngay trên khoang thương gia (Video: Shivamm Raghav).

Theo lời kể của Shivamm, hành khách say rượu đã phơi bày bộ phận nhạy cảm và bắt đầu tiểu tiện lên những hành khách ngồi gần đó trong khoang hạng thương gia, khiến một người phải thay quần ngay trên máy bay.

Trong đoạn video được đăng tải, có thể nghe thấy một hành khách khác bức xúc nói với tiếp viên hàng không: “Ông ta đang phơi bày cơ thể trước mặt chúng tôi. Các bạn đang nói cái gì vậy?”.

Shivamm còn cho biết khu vực sàn gần nhà vệ sinh cũng trong tình trạng dơ bẩn vì nam hành khách.

Hành khách bị dính chất thải bức xúc vì hãng bay giải quyết chưa thỏa đáng (Ảnh: Chụp màn hình).

Hãng bay chưa phản hồi

Điều khiến Shivamm bức xúc hơn cả là sau khi máy bay hạ cánh, người gây ra sự việc vẫn rời khỏi máy bay bình thường, không có bất kỳ biện pháp xử lý rõ ràng nào.

Shivamm cho biết khoang hạng thương gia chỉ có 8 ghế, bố trí 2-2 và tại thời điểm xảy ra sự việc không có hành khách nữ.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn một triệu lượt xem, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người chỉ trích cách hãng hàng không được cho là đã xử lý vụ việc, đồng thời kêu gọi áp dụng hình phạt nghiêm khắc, thậm chí cấm bay vĩnh viễn với những hành khách gây rối.

Một số ý kiến khác đặt vấn đề về việc phục vụ rượu bia trên máy bay, đặc biệt ở các khoang cao cấp.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng đây là hành vi cá nhân và không nên quy trách nhiệm hoàn toàn cho hãng hàng không.

Đến nay, Air India vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc cũng như chưa công bố biện pháp xử lý đối với hành khách liên quan.