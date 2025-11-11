Có gì trong ly cà phê đắt đỏ 750.000 đồng?

Lách mình qua con ngõ nhỏ số ở số 2D Quang Trung (Hà Nội), Erwan (người Pháp) - men theo cầu thang bước lên tầng 2 một ngôi nhà. Phía sau cánh cửa là không gian yên tĩnh tràn ngập cây xanh của quán chuyên phục vụ các dòng cà phê đặc sản (specialty coffee) tại Hà Nội.

Từng có dịp ghé các quán cùng hệ thống tại TPHCM, Đà Nẵng, chàng trai người Pháp không khỏi hào hứng khi những đồ uống mình yêu thích có bán tại Hà Nội.

Erwan cho biết, anh làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đã sống ở Việt Nam hơn 11 năm. Là người yêu thích cà phê, anh thường xuyên uống cà phê đen, bạc xỉu, cà phê trứng… Để có thêm trải nghiệm đa dạng, thi thoảng, anh ghé các quán cà phê đặc sản.

Erwan đến trải nghiệm cà phê tại quán.

Nhìn menu quen thuộc, Erwan chọn một ly Finca La Palestina Gesha - loại cà phê có nguồn gốc từ cao nguyên Huila, Peru. Giá bán tại quán là 250.000 đồng/ly. Anh cảm nhận được tầng hương hoa nhẹ nhàng và hậu vị sâu, độ ngọt tinh tế.

Trong không gian thư giãn, Erwan còn được tìm hiểu thêm câu chuyện thú vị về ly cà phê đặc sản với tờ thuyết minh đi kèm. Ở đó, quán giới thiệu về trang trại nơi thu mua nguyên liệu, giống cà phê, năm thu hoạch, độ cao vùng trồng, phương pháp chế biến, các tầng hương vị, chi phí cho nhà sản xuất (39,7 USD/kg).

Theo chị Nguyễn Thị Bích Kiều, Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng của chuỗi cửa hàng cà phê, việc đính kèm tờ thuyết minh khi phục vụ không chỉ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về loại cà phê mình thưởng thức, mà còn để họ nhìn thấy hành trình và giá trị đằng sau mỗi ly cà phê - lý do vì sao mức giá của sản phẩm cao hơn mặt bằng chung.

Quán “cà phê nhà giàu” trong ngõ ở Hà Nội, bán 750.000 đồng/ly (Video: Nguyễn Ngoan - Phạm Hồng Hạnh).

Quán đầu tiên của chuỗi cà phê này được mở tại Đà Nẵng năm 8/2018, dưới mô hình xưởng cà phê kết hợp quán trải nghiệm.

Cơ sở tại Hà Nội khai trương ngày 29/10, gây chú ý với loại đồ uống có mức giá tới 750.000 đồng/ly. Nhiều người bình luận, so với ly cà phê vỉa hè 15.000-20.000 đồng/ly, cà phê của quán có mức giá đắt đỏ gấp 37-50 lần.

Đại diện của quán cà phê này cho hay, menu của quán bao gồm 5 loại cà phê đặc sản với mức giá từ 125.000 đồng đến 750.000 đồng/ly.

Quán chuyên phục vụ các loại cà phê đặc sản với nhiều cách pha chế khác nhau.

Chị Bích Kiều cho biết, thức uống có mức giá cao nhất tại cửa hàng là Sukkot Racemosa, được pha chế từ hạt cà phê Racemosa - một trong những loài cà phê quý hiếm nhất thế giới. Giống cà phê hoang dã này được trồng tại vùng đặc hữu ở Nam Phi, ở độ cao khoảng 74m so với mực nước biển, nơi có điều kiện tự nhiên đặc biệt thích hợp cho sự phát triển của cây.

Một điểm đặc biệt nữa là loại cà phê này có sản lượng rất hạn chế, quy trình chăm sóc tỉ mỉ.

“Tại trang trại chúng tôi đặt hàng, sản lượng một năm của họ chỉ khoảng 100kg. Chúng tôi may mắn mua được 40kg đem về Việt Nam để khách hàng của 5 chi nhánh trên cả nước có cơ hội tiếp cận dòng cà phê này. Giá 1kg cà phê Racemosa mua từ trang trại đã là 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng)”, chị Bích Kiều cho hay.

Hạt cà phê Racemosa được nhập khẩu từ Nam Phi.

Cũng theo đại diện cửa hàng, hạt cà phê Racemosa nhỏ như hạt đậu xanh, chỉ bằng 1/4 so với hạt cà phê thường.

Một ly đồ uống có giá 750.000 đồng của quán được tạo nên từ sản lượng của 2 cây cà phê Racemosa.

Với phương pháp sơ chế ướt truyền thống Sukkot Racemosa mang theo hương vị độc bản gợi nhớ đến nhiều tầng hương phức hợp như cam thảo, hoa cúc, hạt cacao.

Về lượng tiêu thụ ly cà phê 750.000 đồng, chị Kiều cho hay, ở các chi nhánh khác, trung bình mỗi ngày có 5-7 khách yêu cầu đồ uống này. Tuy nhiên, tại Hà Nội, do quán mới mở nên lượng tiêu thụ ít hơn, khoảng 1-2 ly/ngày.

Để vào quán khách phải đi vào ngõ nhỏ, qua cầu thang dài lên tầng hai của khu nhà.

Trước những thắc mắc về mức giá của sản phẩm, đại diện cửa hàng cho biết, cà phê đặc sản có chi phí cao hơn do nhiều yếu tố như nguồn nguyên liệu được nhập từ xa, chi phí vận chuyển - bảo hiểm - thuế, cùng quy trình bảo quản và rang xay nghiêm ngặt để giữ trọn chất lượng hạt. Mức giá này phản ánh đúng giá trị và công sức được đầu tư trong từng ly cà phê.

Chủ quán thừa nhận với mức giá của các loại cà phê tại quán không dành cho khách hàng phổ thông. Khách đến chủ yếu là những người yêu thích và muốn trải nghiệm cà phê đặc sản, trong đó phần lớn là du khách quốc tế.

“Khách Việt cũng ngày càng quan tâm hơn đến phân khúc cà phê chất lượng cao. Tuy nhiên, với dòng sản phẩm này, mức giá có thể khiến việc tiếp cận chưa thật sự phổ biến”, chị Kiều chia sẻ.

Tệp khách hàng chủ yếu của quán là người nước ngoài.

Quán chưa phục vụ cà phê Việt Nam

Chị Kiều chia sẻ, các loại cà phê tại quán được nhập từ nhiều quốc gia như Peru, Ấn Độ, Ecuador, Colombia và một số nước châu Mỹ. Mỗi loại được đóng gói theo định lượng phù hợp, tiện cho sử dụng và tối ưu quy trình bảo quản.

Với lượng tiêu thụ ít như các loại có mức giá 500.000-750.000 đồng/ly, quán sẽ cấp đông để giữ hương vị lâu hơn; loại có lượng tiêu thụ lớn sẽ được bảo quản trong tủ ở nhiệt độ ổn định.

Đại diện quán cho biết chưa phục vụ cà phê Việt Nam bởi đang tìm hiểu thêm một số vùng nguyên liệu phù hợp với tiêu chí của quán.

Menu của quán gồm 5 phân khúc khác nhau, định giá dựa trên chất lượng, giống cây trồng, mùa vụ và giá mua thực tế tại trang trại.

“Với mức giá khá cao, khách Việt ít tiếp cận hơn, nhưng đối với khách quốc tế, đây là mức giá tương xứng với giá trị sản phẩm”, chị Kiều cho hay.

Với khách mới, nhân viên có thể gợi ý trải nghiệm cơ bản nhất với những loại có giá 125.000 hay 250.000 đồng/ly để khách làm quen với cà phê đặc sản mà không bị "hàn lâm" quá mức.

Không gian tạo cảm giác yên tĩnh giữa nhịp sống bộn bề - nơi khách có thể thực sự thưởng thức và cảm nhận hương vị cà phê.

Tình cờ ghé quán khi đi dạo phố cùng bạn, chị Minh Anh (Hà Nội) cho biết, ấn tượng bởi quán có nhiều cây xanh và phục vụ các loại cà phê nhập khẩu.

Theo chị Minh Anh, với những người yêu thích cà phê, việc thi thoảng chi số tiền 100.000-200.000 đồng trở lên để thưởng thức cà phê đặc sản cũng là một trải nghiệm đáng thử để hiểu thêm về các nền cà phê khác nhau.

Nếu coi đây là thức uống thường xuyên thì có lẽ chỉ những người có thu nhập tốt, nhà giàu... mới có thể dễ dàng lựa chọn quán ở phân khúc này.

Ngoài ra, theo chị, đây có thể cũng là một địa chỉ thu hút khách du lịch nước ngoài bởi vừa giúp khách hòa mình vào một không gian rất Hà Nội vừa được thưởng thức các loại đồ uống ở phân khúc cao cấp tại Việt Nam. Vị khách này cũng cho rằng, sẽ trọn vẹn hơn nếu quán có bán và giới thiệu các đặc sản cà phê Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.