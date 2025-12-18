Danh tính người phụ nữ là "hoa khôi của bản" trên tờ tiền Trung Quốc

Trên tờ tiền một nhân dân tệ được phát hành lần thứ 4 của Trung Quốc có hình ảnh một cô gái dân tộc Động chụp ở góc nghiêng mặt, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Gần đây, danh tính của cô gái này cuối cùng cũng được tìm thấy.

Hàng chục năm trôi qua, cô gái trẻ dân tộc Động ngày nào đã trở thành một phụ nữ ở tuổi U70.

Đó là bà Thạch Nãi Dẫn, năm nay 63 tuổi, hiện sinh sống tại thôn Trại Cẩm, trấn Khánh Vân, huyện Tòng Giang, tỉnh Quý Châu.

Bà Thạch Nãi Dẫn là hình mẫu trong tờ tiền một tệ phát hành lần thứ 4 (Ảnh: News).

Nhớ lại ký ức năm 16 tuổi, trong một lần đi chợ phiên, bà đang đi dạo quanh để ngắm nghía các món đồ thì tình cờ được họa sỹ Hầu Nhất Dân nhìn thấy. Ông vốn là người phụ trách thiết kế chân dung cho bộ tiền nhân dân tệ lần thứ tư. Thấy thiếu nữ trẻ người Động có gương mặt phù hợp, họa sĩ đã mời cô dừng lại để vẽ phác họa.

Khi ấy, bà hoàn toàn không biết mình là nguyên mẫu trong hình ảnh thiếu nữ dân tộc Động và sau này xuất hiện trên tờ tiền mệnh giá 1 nhân dân tệ.

"Lúc tôi đang mua kim chỉ thêu tại một quầy hàng thì thấy có ai đó kéo nhẹ cánh tay mình. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi mỉm cười với tôi và đề nghị đứng yên, quay mặt sang một bên. Dù bối rối nhưng tôi vẫn làm theo. Sau đó, ông ấy bắt đầu vẽ phác họa còn tôi cũng không rõ để làm gì", bà nhớ lại.

Bà Dẫn có tên khai sinh là Thạch Tỳ Học, từng được coi là “hoa khôi của bản”. Thời niên thiếu, bà sở hữu mái tóc dài óng mượt, vóc dáng khỏe khoắn, tính cách hoạt bát, trở thành gương mặt nổi bật trong làng người Động.

Sự việc nhanh chóng đi vào quên lãng. Bà Dẫn cũng không kể với bất cứ ai. Mãi sau này, nhiều người liên tục nói trông bà giống với cô gái xuất hiện trên tờ tiền 1 nhân dân tệ, ký ức năm xưa mới ùa về.

Năm 1988, Trung Quốc phát hành tờ 1 nhân dân tệ thuộc bộ nhân dân tệ lần thứ tư.

Hình ảnh của bà Dẫn (khoanh đỏ) trên tờ tiền (Ảnh: Ettoday).

Tờ tiền này in hình hai phụ nữ, một người dân tộc Động và một người dân tộc Dao.

Trong khi đó, theo lời kể của họa sỹ Hầu Nhất Dân, năm 1978, ông tới khu vực Tây Nam của Trung Quốc để du lịch trải nghiệm và khảo sát các vùng dân tộc thiểu số tại Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Tứ Xuyên.

Người họa sỹ này dành 3 năm để thu thập các chất liệu về con người và văn hóa. Cuộc gặp gỡ với cô thiếu nữ trẻ dân tộc Động cũng rất tình cờ và có cơ duyên.

Sau khi trở về Bắc Kinh, họa sỹ dành vài tháng để hoàn thành thiết kế bộ tiền nhân dân tệ lần thứ 4. Riêng tờ 1 nhân dân tệ mang ý nghĩa biểu trưng cho văn hóa dân tộc Động và Dao. Bà Thạch Nãi Dẫn là một trong những nguyên mẫu của hình ảnh thiếu nữ dân tộc Động.

Ông Thạch Văn Chương, đại diện chính quyền ở trấn Khánh Vân nơi bà Dẫn sinh sống, từng chia sẻ rằng dựa trên kiểu tóc và khuyên tai của người phụ nữ trên tờ tiền, từ lâu họ biết "Cô gái trên tờ tiền 1 tệ" đến từ khu vực này.

Tuy nhiên phải tới năm 2010, khi có người nói rằng, bà Thạch Nãi Dẫn chính là nguyên mẫu, người dân mới tìm ra bà.

Sau thời điểm đó, Trung Quốc đã phát hành bộ tiền nhân dân tệ lần thứ 5 với các mệnh giá đều in hình chân dung cố Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Bà Dẫn từng là “hoa khôi của bản” (Ảnh: News).

Mới đây trên các nền tảng mạng xã hội, câu chuyện về cô gái là hoa khôi của bản một thời, xuất hiện ở tờ tiền Trung Quốc gây sốt trở lại, bà Dẫn cũng được nhiều người biết tới hơn.

Tuy nhiên về phần mình, bà không tỏ ra quá thích thú khi được nhiều người biết tới.

Năm 23 tuổi, bà Dẫn kết hôn với một người do cha mẹ sắp đặt. Hai vợ chồng theo phong tục "tẩu hôn" (hay còn gọi là hôn nhân đi lại). Theo đó, các cặp đôi sống riêng trong 2 năm trước khi chính thức lập gia đình.

Bà Dẫn có một người con trai và một người con gái, đều đi làm ăn ở nơi xa. Sau khi được xác nhận là "cô gái trên tờ tiền 1 tệ", bà Dẫn nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi điện ngỏ ý xin được hỗ trợ tài chính. Họ cho rằng, bà chắc hẳn có cuộc sống sung túc nhờ danh tiếng này.

Tuy nhiên bà khẳng định chưa bao giờ lợi dụng sự nổi tiếng để xin trợ cấp từ chính quyền.