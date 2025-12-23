“Toa tàu di sản” xuống phố Hà Nội, thành điểm check-in hút giới trẻ

Những ngày cuối năm, khu vực Tháp nước Hàng Đậu trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Tại đây có sự xuất hiện của một toa tàu điện cổ được trang trí theo phong cách giáng sinh, thu hút dòng người dừng chân, đặc biệt là các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

Toa tàu này nằm trong mô hình “Di sản xuống phố” do UBND phường Ba Đình triển khai, lấy cảm hứng từ dự án Tuyến tàu điện số 6. Thay vì đặt di sản trong không gian trưng bày quen thuộc, mô hình chọn cách đưa ký ức đô thị ra đời sống thường nhật, để người trẻ có thể tiếp cận một cách dễ dàng và tự nhiên nhất.

"Toa tàu di sản" thu hút giới trẻ check-in (Ảnh: H.A).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, cho biết, trong các dịp lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch hay Tết Nguyên đán, các toa tàu sẽ được di chuyển đến những địa điểm gắn với di sản của Hà Nội nhằm tạo sức hút với người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Những địa điểm được tính toán gồm Tháp nước Hàng Đậu, Hoàng thành Thăng Long và một số điểm di sản khác trên địa bàn Thủ đô. Việc đặt các toa tàu tại những không gian này nhằm tận dụng xu hướng của giới trẻ hiện nay là tìm đến các di sản để chụp ảnh, check-in.

Ông Huy cho rằng, bước đầu quan trọng nhất là tạo được sức hút thị giác để kéo các bạn trẻ đến chụp ảnh. Từ hoạt động check-in ban đầu, người trẻ sẽ có thêm động lực tìm hiểu sâu hơn về các giá trị di sản được giới thiệu trong toa tàu, cũng như về chính địa điểm di sản mà toa tàu đang hiện diện.

Theo ông Huy, đây là cách tiếp cận di sản tự nhiên, nhẹ nhàng và phù hợp với thị hiếu của giới trẻ, thay vì những hình thức tuyên truyền khô cứng.

Hiện nay, phường Ba Đình đang có tổng cộng 5 toa tàu di sản. Trong đó, 4 toa được bố trí xung quanh khu vực hồ Trúc Bạch, 1 toa đặt tại khu vực Tháp nước Hàng Đậu.

Nhiều góc check-in đẹp khiến giới trẻ thích thú (Ảnh: Bạch Lan Phương).

Từ bên ngoài, những toa tàu gây ấn tượng bởi màu sắc hoài cổ, các chi tiết mô phỏng tinh tế gợi nhắc về Hà Nội một thời tàu điện leng keng. Nhưng điều giữ chân người xem lâu hơn lại nằm phía sau cánh cửa. Không gian bên trong được sắp đặt như một “bảo tàng thu nhỏ”, nơi văn hóa và lịch sử Thủ đô được kể lại bằng hình ảnh tư liệu, hiện vật mô phỏng cùng cách dẫn dắt giàu cảm xúc.

Âm thanh quen thuộc của tiếng chuông tàu điện hòa cùng ánh sáng được bố trí có chủ ý khiến nhiều người có cảm giác như đang bước vào một chuyến đi ngược dòng thời gian.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ, họ đến đây ban đầu chỉ vì những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng khi bước vào bên trong, những lát cắt về Hà Nội xưa khiến họ dừng lại lâu hơn dự tính.

Người trẻ có cơ hội tìm hiểu về di sản Hà Nội (Ảnh: Bạch Lan Phương).

Những bức ảnh check-in tại “toa tàu Noel”, Tháp nước Hàng Đậu kèm các từ khóa về di sản đã trở thành cách quảng bá văn hóa đầy tự nhiên trên không gian số.

Không dừng ở một điểm chụp ảnh theo mùa, “Toa tàu di sản” cho thấy một hướng đi khác trong việc kể câu chuyện di sản. Khi được khoác lên ngôn ngữ của thời đại, những giá trị xưa cũ không hề bị lãng quên, mà trái lại vô cùng sống động và thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của giới trẻ hôm nay.