Trung Quốc: Đường hầm ở đáy biển dài nhất thế giới, đi 6 tiếng còn 40 phút

Trung Quốc vừa chính thức phê duyệt dự án đường hầm dưới đáy biển qua eo biển Bột Hải có tổng chiều dài 122km, trong đó khoảng 90km nằm sâu dưới đáy biển.

Dự án gồm 2 đường hầm song song dành riêng cho tàu cao tốc. Theo đó, tàu có thể chạy với vận tốc tối đa lên tới 240km/h.

Với quy mô như vậy, đây sẽ là công trình đường hầm giao thông dưới đáy biển dài nhất thế giới, kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ 6 tiếng xuống chỉ còn 40 phút.

Cụ thể, các đoàn tàu với tốc độ 240km/h sẽ cắt giảm gần 90% thời gian di chuyển giữa 2 thành phố Đại Liên và Yên Đài. Tốc độ này vượt xa tàu Eurostar vốn đạt khoảng 160km/h khi chạy trong đường hầm eo biển Manche.

Hình ảnh mô phỏng tàu di chuyển qua đường hầm dưới đáy biển ở Trung Quốc (Ảnh: Mirror).

Tùy theo tuyến đường cụ thể được các nhà quy hoạch lựa chọn, đường hầm eo biển Bột Hải có thể dài hơn 122km.

Khoảng 90km đường hầm sẽ nằm hoàn toàn dưới nước, vượt qua tổng chiều dài của đường hầm Manche dài 38km và đoạn hầm ngầm dưới biển dài 23km của đường hầm Seikan tại Nhật Bản.

Dự án đầy tham vọng của Trung Quốc có tổng mức đầu tư ước tính 220 tỷ nhân dân tệ, được dự đoán sẽ mất từ 10 đến 15 năm để hoàn thành. Để so sánh, đường hầm Manche ngắn hơn nhiều nhưng cũng phải mất khoảng 6 năm để xây dựng.

Các nhà quy hoạch cam kết rằng, đường hầm sẽ được trang bị những công nghệ an toàn tiên tiến nhất. Trong đó bao gồm hệ thống thông gió hiện đại, chống thấm nước, các cảm biến kết cấu và lối thoát hiểm khẩn cấp. Tất cả đều nhằm bảo vệ du khách khi đi qua khu vực thường xuyên xảy ra động đất giữa bán đảo Liêu Đông và Sơn Đông.

Ngoài ra, cả 2 thành phố Đại Liên và Yên Đài đều là những trung tâm công nghiệp quan trọng của nước này. Đại Liên đã phát triển từ một cảng lớn trở thành trung tâm tài chính, vận tải biển và logistics (chuỗi cung ứng) hàng đầu của khu vực Đông Á.

Trong khi đó, thành phố Yên Đài vốn nổi tiếng với ngành trồng trái cây, gần đây chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực hóa dầu, sản xuất ô tô, điện tử, dược phẩm và công nghệ cao.

Bằng việc rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai thành phố, các quan chức Trung Quốc kỳ vọng sẽ thúc đẩy sản lượng kinh tế ngày càng tăng và phát triển ngành du lịch. Trước đó giới chức địa phương từng nhiều lần bày tỏ mong muốn triển khai dự án sớm nhất có thể.

Ông Lục Đại Đạo đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc nhận định, đường hầm dưới eo biển Bột Hải sẽ tạo ra cuộc cách mạng cho mạng lưới giao thông trên toàn Trung Quốc.

“Việc tránh các nút giao thông tại Bắc Kinh và Thiên Tân sẽ giúp giảm áp lực cho các tuyến đường sắt giữa Bắc Kinh với Thiên Tân, Bắc Kinh tới Thượng Hải và thậm chí cả Bắc Kinh - Quảng Châu", ông Lục nói.

Ngoài ra, đường hầm cũng sẽ tạo ra sự kết nối chặt chẽ hơn giữa các vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc, khu kinh tế Bột Hải và khu vực đồng bằng sông Dương Tử.

Tuy nhiên, dự án cũng vấp phải không ít ý kiến chỉ trích khi các nhà hoạt động môi trường cảnh báo rằng, khu vực này có hệ sinh thái phong phú. Đặc biệt là nơi cư trú và sinh sản quan trọng của loài hải cẩu đốm. Đây vốn là loài được bảo vệ cấp độ 2 tại Trung Quốc.

Nhiều khu vực trong phạm vi xây dựng dự kiến được xác định là những địa điểm tiềm năng để thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.