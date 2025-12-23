Top 5 quán cà phê ở TPHCM trang trí Giáng sinh rực rỡ, hút khách check-in

Những ngày cuối năm, không khí Giáng sinh lan tỏa khắp thành phố thông qua các không gian được trang trí ấm áp, nhiều màu sắc. Nhiều quán cà phê trở thành điểm hẹn quen thuộc cho những buổi gặp gỡ và chụp ảnh. Dưới đây là 5 quán trang trí rực rỡ, gợi ý cho những ai muốn tìm không gian chụp ảnh dịp Giáng sinh.

Oromia Coffee & Lounge

Oromia Coffee & Lounge mang đến không gian Giáng sinh theo phong cách sang trọng và ấm áp, phù hợp với những ai yêu thích sự nhẹ nhàng, tinh tế. Cả khu vực trong nhà lẫn khu vườn ngoài trời đều được thắp sáng bởi ánh đèn vàng, tạo cảm giác dễ chịu và thư giãn ngay từ khi bước vào.

Con đường lấp lánh dẫn vào quán (Ảnh: Oromia Coffee & Lounge).

Không gian quán được chăm chút ở từng chi tiết nhỏ. Những góc bàn, khung cửa hay lối đi đều được trang trí bằng cành thông, nơ, quả châu với các gam màu đỏ, xanh và ánh kim đặc trưng, tạo nên bối cảnh Giáng sinh ấm cúng, phù hợp cho việc chụp ảnh theo phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Bên cạnh yếu tố thị giác, quán còn tạo dấu ấn bằng bầu không khí đặc trưng với hương cà phê hòa quyện cùng mùi quế và nến thơm. Thực đơn của quán khá đa dạng, gồm cả đồ uống nóng, lạnh và các món ăn, đáp ứng nhu cầu thư giãn, gặp gỡ trong những ngày cuối năm.

Ban đêm, quán mang đến không khí rực rỡ, ấm áp (Ảnh: Oromia Coffee & Lounge).

Tuy nhiên, không gian quán hướng đến sự yên tĩnh và thư giãn, phù hợp với những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng. Những ai yêu thích không khí sôi động, náo nhiệt có thể cân nhắc trước khi lựa chọn địa điểm này.

Địa chỉ: 85 Phan Kế Bính, phường Tân Định, TPHCM Giờ mở cửa: 7h-23h Giá tham khảo: 60.000-90.000 đồng

Thành Coffee

Quán gây ấn tượng với chú gấu trắng khổng lồ đặt giữa rừng thông xanh ngay khu vực sân. Bao quanh chú gấu lớn là nhiều mô hình gấu nhỏ, tạo nên tổng thể trang trí ấm áp, khiến khu vực sân trở thành góc check-in được yêu thích nhất.

Chú gấu bông khổng lồ là điểm nhấn tại quán (Ảnh: Mộc Khải).

Không gian bên trong quán được thiết kế gồm hai tầng, tầng trệt phù hợp cho các hoạt động trò chuyện, gặp gỡ và chụp ảnh, trong khi tầng hai có không khí yên tĩnh hơn, được nhiều khách lựa chọn để học tập và làm việc.

Hạn chế của quán là phần không gian trang trí Giáng sinh chủ yếu ở ngoài trời, do đó trải nghiệm và việc chụp ảnh có thể bị ảnh hưởng vào những ngày mưa. Bên cạnh đó, khu vực trong nhà sử dụng ánh đèn vàng ấm, tạo cảm giác dễ chịu nhưng cũng khiến ảnh chụp có phần hơi tối, kể cả vào ban ngày.

Không gian đơn giản nhưng được nhiều bạn trẻ yêu thích (Ảnh: Mộc Khải).

Theo nhân viên, Matcha Latte là món đồ uống được nhiều khách lựa chọn. Bên cạnh đó, quán còn phục vụ các loại bánh ngọt với hương vị đa dạng, phù hợp để dùng kèm trong những buổi gặp gỡ dịp cuối năm.

Địa chỉ: 1 Nhiêu Tứ, phường Cầu Kiệu, TPHCM Giờ mở cửa: 7h-24h Giá tham khảo: 48.000-63.000 đồng/phần

Mâm Coffee

Đây là một trong những quán cà phê trang trí Giáng sinh sớm, thu hút sự quan tâm của đông đảo thực khách tại TPHCM. Mỗi ngày, quán đón lượng lớn khách ghé thăm, chủ yếu để thưởng thức đồ uống và chụp ảnh trong không gian mang đậm không khí lễ hội.

Không gian ngoài trời phủ tuyết đẹp nên thơ (Ảnh: Mâm Coffee).

Quán sở hữu cả khu vực trong nhà và ngoài trời, trong đó sân thượng được xem là điểm nhấn nổi bật nhất. Không gian này được thiết kế với các căn nhà, cây thông và tiểu cảnh phủ tuyết trắng, tạo cảm giác như đang bước vào khung cảnh mùa đông giữa lòng thành phố.

Không gian bên trong quán cũng được đánh giá đa dạng, mang màu sắc ấm áp (Ảnh: Mâm Coffee).

Để tăng trải nghiệm cho khách, vào hai khung giờ cố định trong ngày, khoảng từ 9-10h và 16-17h, quán sẽ phun tuyết nhân tạo, giúp không gian trở nên sinh động và lung linh hơn, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, “sống ảo” dịp Giáng sinh.

Tuy nhiên, do sức hút lớn, quán thường trong tình trạng đông khách, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Việc lựa chọn được góc chụp ảnh ưng ý vì thế có thể mất nhiều thời gian, nhất là vào cuối tuần.

Địa chỉ: 26-27 F6, đường DN6, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM Giờ mở cửa: 8h-22h30 Giá tham khảo: 45.000-65.000 đồng

Hỉn Coffee

Quán gây chú ý với không gian được thiết kế theo phong cách một ngôi làng châu Âu thu nhỏ, nổi bật với gam màu trắng của tuyết phủ, mang đến cảm giác mùa đông rõ nét.

Các tiểu cảnh được bố trí liên kết, tạo nên nhiều góc chụp ảnh mang không khí Giáng sinh, phù hợp cho những bộ ảnh theo phong cách cổ điển, lãng mạn.

Quán có dịch vụ cho thuê trang phục để thực khách dễ dàng hóa thân thành công chúa tuyết trong những bức ảnh lung linh (Ảnh: Hỉn Coffee).

Bên cạnh việc đầu tư trang trí không gian, quán còn cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục chụp ảnh, giúp khách dễ dàng hoàn thiện bộ ảnh Giáng sinh lung linh mà không cần chuẩn bị quá nhiều. Đây cũng là điểm cộng khiến quán trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ trong mùa lễ hội.

Tuy nhiên, vào những khung giờ đông khách, khu vực chụp ảnh có thể khá nhộn nhịp, khách cần chờ đợi để có được không gian phù hợp cho việc ghi lại hình ảnh.

Địa chỉ: 34 F6, đường DN6, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM Giờ mở cửa: 7h-22h30 Giá tham khảo: 30.000-65.000 đồng

PUN Coffee

Quán cà phê này thu hút khách trong mùa Giáng sinh nhờ không gian được trang trí theo phong cách rực rỡ, sử dụng nhiều gam màu đặc trưng như xanh, đỏ, vàng kết hợp cùng tuyết trắng. Cách phối màu nổi bật giúp tổng thể quán trở nên tươi sáng, tạo cảm giác sôi động.

Quán được trang trí rực rỡ sắc màu (Ảnh: PUN Coffee).

Quán được bố trí nhiều tiểu cảnh và góc chụp ảnh khác nhau, từ khu vực trang trí cây thông, tuyết nhân tạo đến các chi tiết phụ kiện mang chủ đề Noel, giúp khách dễ dàng lựa chọn bối cảnh phù hợp với nhiều concept chụp hình.

Một điểm đáng chú ý là PUN Coffee có thể phun tuyết theo yêu cầu của khách. Việc chủ động thời điểm phun tuyết giúp trải nghiệm chụp ảnh linh hoạt hơn, không cần chờ khung giờ cố định như một số quán khác, đồng thời tạo thêm hiệu ứng cho không gian khi lên hình.

Quán có dịch vụ phun tuyết theo yêu cầu để phục vụ thực khách (Ảnh: PUN Coffee).

Tuy nhiên, quán nằm khá xa khu vực trung tâm nên việc di chuyển có thể mất thời gian, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, đồ uống tại đây được đánh giá ở mức vừa phải, phù hợp để trải nghiệm không gian và chụp ảnh hơn là tìm kiếm những món nước có hương vị đặc sắc.