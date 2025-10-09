Khách Tây hú vía khi đoàn tàu hất văng bàn ghế ở phố đường tàu Hà Nội

Rời Việt Nam, Andrew McMahon và bạn gái (quốc tịch Ireland) chưa quên cảm giác sợ hãi, sau khi chứng kiến loạt bàn gỗ bị hất văng tại phố cà phê đường tàu ở Hà Nội.

Trong lúc cầm máy điện thoại để quay hình ảnh tàu chạy qua, Andrew vô tình ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt tương tác. Các ý kiến bình luận cho rằng, việc ngồi uống nước, chụp ảnh tàu hoả ở khoảng cách gần tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường.

Chiếc bàn bị hất văng khiến đồ ăn rơi vương vãi (Ảnh: Cắt từ clip).

Andrew kể với phóng viên Dân trí, 17h50 ngày 2/10, kết thúc bữa ăn tối, anh cùng bạn gái đến phố cà phê đường tàu giữa lòng Hà Nội.

Trước khi du lịch Việt Nam, chàng trai 24 tuổi từng đọc được nhiều thông tin về kiểu ngồi cà phê bên cạnh đường tàu. Vì vậy, cặp đôi quyết định đưa địa điểm này vào danh sách nhất định phải ghé thăm.

Khoảnh khắc đoàn tàu hất văng bàn ghế ở quán cà phê (Nguồn: Passport Partners).

"Đây là địa điểm nổi tiếng được dân du lịch kể cho nhau nghe. Cảm giác chứng kiến đoàn tàu đang đến ở khoảng cách rất gần khiến chúng tôi phấn khích", nam du khách kể.

Thời điểm đó, khung cảnh không sôi động như Andrew tưởng tượng. Chủ quán thân thiện phục vụ đồ uống, song không đưa ra bất cứ cảnh báo nào cho hai vị khách nước ngoài. Khi đoàn tàu sắp đến, anh chàng nghe thấy tiếng còi, còn người phục vụ vội vã thu dọn bàn.

Đồ đạc rơi vương vãi sau cú va chạm (Ảnh: Chụp màn hình).

"Lúc đoàn tàu di chuyển qua, bàn ghế của quán cà phê bên cạnh va vào thân tàu khiến đồ ăn vương vãi, một số khách hét lên. Một chiếc bàn bị hất văng, đập vào chân tôi. Bạn gái tôi bị sốt cà chua bắn lên áo, gạt tàn thuốc lá đập vào người cô ấy", Andrew nhớ lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, một số khách lập tức rời khỏi hiện trường. Dù trải qua cảm giác sợ hãi, Andrew vẫn ở lại giúp chủ quán dọn dẹp rồi mới trở về khách sạn.

Theo nam du khách, trên mạng xã hội có nhiều bài viết chia sẻ trải nghiệm cà phê đường tàu ở Việt Nam, anh và bạn gái không nghĩ đến những nguy hiểm có thể đối mặt. Vì tò mò nên họ mong muốn khám phá địa điểm này.

"Tôi cho rằng, nguyên nhân sự việc do chủ quán cà phê bên cạnh không kiểm tra khoảng cách giữa bàn với đường ray trước khi tàu đến", anh nói.

Được biết, cặp đôi dành thời gian 6 tháng để du lịch một loạt quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Hai vị khách đang ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Andrew McMahon và bạn gái chụp ở Đà Nẵng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong 2 tuần ở Việt Nam, Andrew và bạn gái thăm TPHCM, Đà Nẵng, phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng), Hà Nội và Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Ngoài ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, cặp đôi rất thích món bánh mì với hương vị hấp dẫn.

"Chúng tôi phải rời Việt Nam sớm hơn dự kiến do có bão lớn. Tôi và bạn gái sẽ sớm quay lại Việt Nam. Nếu đến cà phê đường tàu một lần nữa, chắc chắn chúng tôi phải cẩn thận hơn", chàng trai người Ireland nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) - cho biết đã nắm được thông tin về đoạn video ghi lại cảnh, đoàn tàu hất văng bàn ghế tại quán cà phê.

"Chúng tôi đang cử lực lượng kiểm tra xem có phải sự việc xảy ra tại quán cà phê trên địa bàn phường hay không?", vị đại diện nói.

Đây không phải là lần đầu tiên sự cố xảy ra ở phố cà phê đường tàu Hà Nội. Hồi tháng 6, một nam du khách người nước ngoài dùng điện thoại ghi hình thì trượt chân và ngã về phía đoàn tàu. May mắn các du khách xung quanh kịp thời kéo người này lại nên không gặp tai nạn.

Tháng 9/2022, một du khách người nước ngoài cố lách qua gác chắn để chụp ảnh trong phố cà phê đường tàu dẫn đến va chạm với đoàn tàu Lào Cai - Hà Nội đang kéo còi xin đường từ cầu Long Biên về ga.

Phố đường tàu nối giữa phố Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, dài khoảng 2km được biết tới là địa điểm thu hút rất đông khách du lịch đặc biệt trong những ngày cuối tuần.

Trong đó, đoạn phố đường tàu kéo dài từ Trần Phú tới Phùng Hưng dài khoảng 300m, được du khách gọi là "phố cà phê đường tàu mới".

Tháng 3/2025, Sở Du lịch Hà Nội đưa ra công văn yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố không tổ chức các tour đưa khách tới trải nghiệm phố cà phê đường tàu.