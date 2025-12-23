Tạo năng lực cạnh tranh cho du lịch Việt nhờ nền tảng dữ liệu công nghệ số

Nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam vừa chính thức ra mắt ngày 20/12 tại Phú Quốc. Theo lộ trình, nền tảng sẽ vận hành chính thức vào quý 2/2026.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam công bố một nền tảng dữ liệu cấp quốc gia dành riêng cho du lịch.

Tạo năng lực cạnh tranh cho du lịch Việt Nam

Theo các chuyên gia, lợi thế của Visit Việt Nam là nền tảng có khả năng hiển thị "nhịp đập" của thị trường theo thời gian thực.

Nền tảng là bản đồ dữ liệu du lịch thời gian thực, cho phép cơ quan quản lý theo dõi sức chứa điểm đến, điều tiết dòng khách và nhận diện sớm các rủi ro vận hành.

Khác với các nền tảng khác, visit Việt Nam vận hành dựa trên nguồn dữ liệu: "Đúng" nhờ được xây dựng trên cơ sở dữ liệu quốc gia; "Đủ" nhờ bổ sung lớp dữ liệu thanh toán và hành vi từ các đối tác chiến lược như Visa; "Sạch" nhờ quy trình chuẩn hóa, đối soát và kiểm chứng; "Sống" nhờ khả năng cập nhật liên tục theo thời gian thực, du khách sẽ được hỗ trợ để có một hành trình lý tưởng tại Việt Nam.

Hình ảnh du khách tại Cầu Hôn - Phú Quốc (Ảnh: M.A).

Tại sự kiện ra mắt nền tảng diễn ra ở Phú Quốc, ông Cao Chí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đánh giá - việc ra mắt nền tảng dữ liệu về du lịch được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp kết nối với thị trường, đưa sản phẩm đến đúng đối tượng khách.

Đặc biệt, khi nền tảng được quản lý bởi Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, được chia sẻ dữ liệu từ các nhà thanh toán quốc tế, sự tham gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch quốc gia, các tập đoàn lớn như Sun Group, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo nên nguồn dữ liệu đúng - đủ - sạch.

“Việt Nam đã có những hoạt động mạnh mẽ về phát triển du lịch công nghệ, du lịch thông minh, điểm đến thông minh trong suốt thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, ở góc độ quốc gia, chúng ta vẫn còn thiếu một nền tảng dữ liệu chính thức. Mà ở đó các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp du lịch có đủ nguồn lực chia sẻ để định hướng, khai các hoạt động một cách chính xác hơn, hiệu quả. Du khách ​cũng sẽ yên tâm, tin cậy khi đặt dịch vụ, tìm kiếm thông tin khi muốn du lịch Việt Nam”, ông Dũng nói.

Du khách trải nghiệm ứng dụng nền tảng dữ liệu về du lịch (Ảnh: Hoàng Hà).

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội, cho rằng du lịch Việt Nam đang có sự tăng trưởng lạc quan. Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đón lượng khách quốc tế kỷ lục khoảng 21,5 triệu lượt, tăng 21% so với năm 2024. Tổng thu du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Với việc vận hành một nền tảng dữ liệu quốc gia về du lịch sẽ giúp Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc đón 20 triệu lượt khách quốc tế mà trong các năm tới sẽ lần lượt chinh phục các cột mốc 40 triệu, 50 triệu lượt khách và trở thành điểm sáng về du lịch toàn cầu.

Chia sẻ câu chuyện về vai trò của hệ thống dữ liệu trong việc thúc đẩy du lịch phát triển, ông Nguyễn Đức Long - Trưởng Ban chỉ đạo Dự án Visit Vietnam - cho biết, du khách khi đến đâu sẽ dễ bị thu hút bởi các con số về điểm đến. Tại Hàn Quốc, khi ra mắt nền tảng Visit Korean, lượng khách đến đây tăng gấp 2 lần.

Ông Long kỳ vọng, việc vận hành nền tảng dữ liệu quốc gia về du lịch cũng sẽ giúp Việt Nam có những bước tiến nhảy vọt.

“Visit Vietnam được phát triển như một trợ lý du lịch ảo - AI Travel Assistant - đồng hành xuyên suốt toàn bộ hành trình của du khách.

Hỗ trợ du khách tạo lịch trình cá nhân hóa; đặt dịch vụ lưu trú, vé tham quan, tour hoặc phương tiện di chuyển; quản lý toàn bộ lịch trình trong một giao diện thống nhất; nhận cảnh báo về tình trạng đông đúc, thời tiết hoặc thay đổi tại điểm đến.

Điều này giúp cho khách sẽ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay lại thường xuyên hơn”, ông Long nói.

Ứng dụng công nghệ giúp du lịch thích ứng linh hoạt

Xu hướng du khách đang dần thay đổi, trong đó ngoài ngắm cảnh, khách còn thích trải nghiệm văn hoá, nghệ thuật, xem các show ca nhạc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ông Manideep Gupta, Phó chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Visa, nhận định - du lịch Việt Nam có tất cả thứ du khách cần và đang đứng trước cơ hội vàng để nổi lên là điểm đến toàn cầu.

Tuy nhiên, hình thái, hành vi của du khách đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi Việt Nam phải có khả năng nhận diện sớm, thích ứng linh hoạt.

“Hiện nay, chúng tôi có khoảng 4,8 tỉ tài khoản thanh toán trên toàn cầu, hơn 150 triệu điểm chấp nhận thanh toán, cùng hàng tỉ giao dịch được thực hiện mỗi ngày thông qua mạng lưới của Visa.

Điều quan trọng là Visa có khả năng ghi nhận và phân tích các giao dịch này theo thời gian thực, qua đó hiểu rõ ai đang chi tiêu, chi tiêu ở đâu, chi tiêu bao nhiêu và cho những loại hình trải nghiệm nào”, ông Manideep Gupta nói.

Theo chuyên gia này, nếu vận hành nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia sẽ cho phép Việt Nam có cái nhìn thấu đáo về hành vi, xu hướng của du khách, từ đó hỗ trợ hoạch định chính sách, thiết kế sản phẩm và định hướng phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt nền tảng, ông Phạm Văn Thủy - Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho biết - Visit Vietnam là nền tảng dữ liệu cấp quốc gia dành riêng cho du lịch, do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Sun Group và Visa phối hợp tổ chức.

“Visit Vietnam không chỉ là nền tảng dữ liệu. Đây là một bước chuyển trong tư duy phát triển, là cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai của ngành du lịch, một tương lai dựa trên dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Khi dữ liệu trở thành nền tảng, du lịch Việt Nam sẽ có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, tiến gần hơn mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu khu vực”, ông Thuỷ nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị cho Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027, nền tảng sẽ giúp lan toả hình ảnh Việt Nam đến với quốc tế, đồng thời giúp gia tăng trải nghiệm của khách, giúp định vị du lịch Việt Nam ra thế giới.