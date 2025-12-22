Phở Thìn Bờ Hồ chuẩn bị di dời sau 70 năm gắn bó với phố cổ Hà Nội

Phở Thìn Bờ Hồ gắn bó với phố cổ Hà Nội suốt 70 năm, sắp rời khỏi địa chỉ quen thuộc tại Đinh Tiên Hoàng.

Phở Thìn Bờ Hồ là một trong những địa chỉ nổi tiếng, gắn liền với hương vị và ký ức ẩm thực Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Được biết, khu vực này sắp nhường chỗ cho dự án quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Tấm biển cũ kỹ gắn với hương vị phở đặc trưng và những câu chuyện đời thường thân thương của người Hà Nội, khiến nhiều thực khách không khỏi bồi hồi khi nghĩ đến việc sắp phải chia tay nơi này, một phần ký ức gắn bó với phố cổ suốt nhiều thập kỷ.

“Buồn nhưng sẵn sàng vì việc chung”

Anh Bùi Chí Thành, cháu đời thứ ba của ông Bùi Chí Thìn, là người quản lý và duy trì thương hiệu Phở Thìn Bờ Hồ tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Bùi Chí Thành (SN 1990), cháu đời thứ ba của ông Bùi Chí Thìn và là người tiếp quản cơ sở Phở Thìn Bờ Hồ, cho biết sau khi thông tin về việc di dời được công bố, lượng khách đến quán vẫn đông đúc, tấp nập như trước.

Nhiều vị khách quen ghé thăm để hỏi thăm, bày tỏ sự tiếc nuối, trong khi một số tìm đến để thưởng thức bát phở cuối cùng tại địa chỉ gắn bó bao đời.

Khi được hỏi về cảm giác của gia đình trước thông tin di dời, anh bộc bạch: “Buồn chứ, làm gì có ai mất nhà mà không buồn. Nhưng nhà nước đã ra quyết định, gia đình tôi sẵn sàng hợp tác để mọi việc thuận lợi và vì cái chung”.

Nổi bật với vị trí sát hồ Gươm, địa điểm này thu hút nhiều khách nước ngoài đến trải nghiệm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Hiện gia đình anh Thành vẫn hoàn thiện thủ tục giấy tờ và chờ nhận tiền đền bù, nên ngày di dời chính thức chưa được chốt.

Để không làm gián đoạn trải nghiệm của khách quen, gia đình đã mở một cơ sở mới tại Hàng Vôi, cách địa chỉ cũ khoảng 400m, và vận hành song song hai cơ sở.

Biển hiệu, cách bày trí và phong cách phục vụ đều được giữ nguyên, nhằm mang đến cảm giác gần gũi, tránh làm khách quen thấy xáo trộn. Anh cũng dự kiến làm biển thông báo chuyển cơ sở, để người đi qua dễ dàng tìm đến địa điểm mới.

“Chúng tôi giữ nguyên mọi thứ ở địa điểm cũ, chưa di chuyển bất kỳ đồ đạc nào. Mục tiêu là giới thiệu khách từ cơ sở cũ sang cơ sở mới một cách tự nhiên”, anh Thành nói.

Anh cũng bộc bạch rằng các thành viên trong gia đình đều cảm thấy buồn khi nhận tin về việc di dời, nhưng sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Trước đây, gia đình từng tìm kiếm mặt bằng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhưng chi phí thuê quá cao nên không khả thi.

Dù tiếc nuối, anh Thành vẫn nhấn mạnh rằng cảm xúc đó không làm giảm quyết tâm gìn giữ thương hiệu gia đình.

Khánh Ngọc lần đầu đến quán thưởng thức và check-in cùng bạn trai (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khách đến Phở Thìn Bờ Hồ những ngày này không chỉ để thưởng thức phở, mà còn để check-in và lưu giữ kỷ niệm.

Khánh Ngọc (SN 2004, Phú Thọ) lần đầu đến Phở Thìn Bờ Hồ cùng bạn trai, chia sẻ: “Tôi vốn yêu không gian mang nét xưa cũ, nên được thưởng thức phở ở đây thật sự rất thú vị. Khi biết quán chuẩn bị di dời, tôi tranh thủ đến ăn thêm một lần để lưu giữ kỷ niệm”.

Bên cạnh những khách lần đầu đến, nhiều vị khách quen cũng ghé qua cơ sở mới, vừa trải nghiệm không gian khác, vừa tiếp tục thưởng thức hương vị quen thuộc của Phở Thìn Bờ Hồ.

Là khách quen nhiều năm, anh Minh Quang (áo trắng) bày tỏ sự tiếc nuối khi quán chuẩn bị di dời khỏi vị trí quen thuộc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Anh Minh Quang, khách quen thường ăn 1-2 lần mỗi tuần, cho biết: “Tôi gắn bó với Phở Thìn Bờ Hồ nhiều năm và khi biết quán chuẩn bị di dời, tôi tranh thủ ghé cả cơ sở mới.

Dù nơi mới khang trang hơn, tôi vẫn thích ngồi tại địa điểm cũ vì không gian lưu giữ ký ức và hương vị phố cổ. Phở ở đây ngon và hợp khẩu vị, mỗi lần thưởng thức đều khiến tôi cảm giác như được trở về Hà Nội xưa".

Ba thế hệ gìn giữ hương vị suốt 70 năm

Chia sẻ về hành trình gia đình, anh Bùi Chí Thành kể lại câu chuyện của ba thế hệ gắn bó với nghề phở. Ông nội anh, Bùi Chí Thìn (1928-2001), là người sáng lập Phở Thìn Bờ Hồ, mở quán tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng từ năm 1955.

Anh Thành nhớ lại: “Tôi gắn bó với nghề từ bé. Khi đông khách, tôi đã làm cùng bố mẹ, học từng thao tác nhỏ nhất. Khi bố mẹ yếu, tôi buộc phải tiếp quản cửa hàng; nếu không làm thì quán sẽ đóng cửa, điều đó rấtphí.

Mỗi thế hệ trong gia đình đều có cách riêng để kinh doanh, nhưng bản sắc và hương vị của Phở Thìn Bờ Hồ là bất di bất dịch”.

Bát phở tại quán có giá 60.000-100.000 đồng, nhỉnh hơn nhiều nơi nhưng vẫn được thực khách yêu thích nhờ nước dùng đậm đà, thịt bò mềm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Về những năm chiến tranh, nhiều vị khách quen ăn tại Phở Thìn Bờ Hồ vẫn nhớ những câu chuyện gắn liền với quán. Khi máy bay địch bay qua và bom nổ, quán của ông Thìn vẫn mở cửa. Ông thường trêu khách: “Kể cả có chết thì cũng phải ăn no”. Nhiều lần, khách cầm bát chạy xuống hầm tránh bom, khi tiếng còi báo hiệu qua đi, lại chạy lên đòi nước phở nóng.

Những câu chuyện ấy không chỉ biến Phở Thìn Bờ Hồ thành huyền thoại ẩm thực phố phường, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường của người Hà Nội.

Không gian phở Thìn Bờ Hồ được nhiều thực khách yêu thích nhờ giữ trọn nét mộc mạc, đậm chất Hà Nội xưa (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tiếp nối truyền thống gia đình, anh Bùi Chí Thành duy trì cách phục vụ cổ điển: Bán đến khi khách hết, không giới hạn số lượng bát.

Trải qua nhiều biến động về vật giá, phở hiện có giá từ 60.000 đến 100.000 đồng/bát, nhỉnh hơn các quán khác, nhưng với nước dùng đậm đà và thịt bò mềm, bát phở vẫn được nhiều khách đánh giá cao và giữ chân thực khách suốt nhiều thập kỷ.

“Khách quay lại hay không phụ thuộc vào chất lượng phở; nếu phở không ngon, quảng cáo thế nào cũng không giữ được khách”, anh Thành nhấn mạnh.

Với hai con còn nhỏ, một bé 8 tuổi và một bé 4 tuổi, anh thường đưa các con ra cửa hàng chơi vào cuối tuần. Anh cho biết: “Các con còn bé, tôi cũng không đặt nặng việc bắt buộc phải tiếp quản sau này mà chỉ để các con vui chơi, làm quen với môi trường kinh doanh mà không bị áp lực”.

Cơ sở mới được gia đình anh Thành giữ nguyên phong cách truyền thống nhằm mang đến cảm giác quen thuộc cho khách hàng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Dù địa điểm cũ sắp nhường chỗ cho những thay đổi của thành phố, hương vị và câu chuyện của Phở Thìn Bờ Hồ vẫn được gìn giữ tại các cơ sở mới, như một minh chứng sống động cho tình yêu nghề, giá trị truyền thống và ký ức phố cổ vẫn vẹn nguyên trong lòng người dân.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam