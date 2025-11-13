Người phụ nữ Việt đi 80 nước và sự cố "mắc kẹt" ở biên giới Tây Phi

"Nghỉ hưu sớm" để đi khắp thế giới

Những ngày đầu tháng 10, trong khi Hà Nội chuyển mình sang thu, chị Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội) lại xách vali lên đường. Điểm đến lần này là Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia thứ 80 mà chị Ngọc đặt chân tới.

Mười hai ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ, chị Ngọc rong ruổi qua những vùng đất vừa trầm mặc, vừa sôi động như chính lịch sử của quốc gia này. Chị dừng lại ở Cappadocia, nơi những khối đá khổng lồ dựng thành tháp nhọn giữa thung lũng và những khinh khí cầu đủ sắc màu bay lên khi bình minh hé rạng.

Chị Ngọc ngắm khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị kể, khoảnh khắc đó - nắng đầu ngày rải vàng trên thung lũng đá, khi hàng chục khinh khí cầu cùng lúc lơ lửng giữa trời - chị chỉ biết thốt lên: “Thế giới này rộng lớn và đẹp đến mức khiến người ta thấy mình nhỏ bé vô cùng”.

Chị tiếp tục men theo eo biển Bosphorus, nơi ranh giới Á - Âu gặp gỡ, rồi đến làng cổ Cumalikizik với những ngôi nhà đá rêu phong còn nguyên dáng dấp thời Ottoman.

Ở Istanbul, chị dành hàng giờ đi bộ trên những con phố lát đá cuội, giữa hương cà phê rang, tiếng gọi mời của người bán hàng và tiếng chuông giáo đường ngân dài giữa không trung. Chị Ngọc gọi những chuyến đi của chị là hành trình trở về với chính mình.

“Tôi yêu cảm giác được hòa vào nhịp sống của một thành phố xa lạ, để thấy mình vừa bé nhỏ, vừa tự do. Chỉ cần còn đủ sức khỏe và đam mê, tôi sẽ đi để thấy thế giới rộng lớn đến nhường nào và để mỗi chuyến đi là một lần soi chiếu lại mình”, chị tâm sự.

Hầu hết hành trình du lịch của chị Ngọc là đi tự túc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài của chị Ngọc cách đây đã 30 năm - một tháng ở Tây Ban Nha và một tuần ở Pháp.

“Mỗi lần đặt chân đến một nơi mới, điều khiến tôi rung động nhất không chỉ là sự khác biệt mà là vẻ đẹp trong văn hóa, kiến trúc, con người và cả những điều rất nhỏ như cách họ gìn giữ di sản hay cư xử giữa chốn công cộng.

Tôi cũng gặp chút khó khăn khi lần đầu ra nước ngoài. Các cửa hàng ở quốc gia này 10h mới mở cửa mà 15h đã đóng, khiến tôi hơi cập rập, nhưng giờ cũng quen rồi”, chị nhớ lại.

Sau chuyến đi đầu tiên đó, niềm đam mê du lịch vẫn chưa đến với chị Ngọc ngay. Nhưng rồi, trong quá trình làm việc, chị được cử đi công tác ở nhiều nước, có dịp đi cùng gia đình.

Dần dần, chị nhận ra mỗi chuyến đi không chỉ là du lịch mà còn là cơ hội học hỏi, hiểu biết thêm về thế giới và hiểu về chính bản thân mình. Mười lăm năm trước, chị Ngọc quyết định “nghỉ hưu sớm”, chỉ kinh doanh tự do nên dễ dàng sắp xếp thời gian cho các chuyến du lịch.

Ba mươi năm đi và thấy: Thế giới rộng, lòng người mở

Đến nay, sau hàng chục năm kể từ chuyến đi nước ngoài đầu tiên, chị Ngọc đã đi qua 80 quốc gia, từ những điểm đến quen thuộc ở châu Âu đến những vùng đất xa xôi ít ai đặt chân tới như Greenland, Iran, Tây Phi hay đảo Phục Sinh (Chile).

Nhiều nơi chị quay lại không chỉ một lần. Trung Quốc chị đi 7 lần, Maldives 3 lần, Pakistan 2 lần. Riêng Pháp, Tây Ban Nha, Italy hay Cộng hòa Séc, chị ghé 2-4 lần. Chile, Maroc cũng là những điểm đến chị trở lại 2 lần, còn các nước quanh Việt Nam thì hầu như chị đi trên 3 lần.

Thái Lan là nơi chị Ngọc thường xuyên lui tới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Quốc gia chị lui tới nhiều nhất là Thái Lan, khoảng 40 lần, bởi nơi đây dễ di chuyển, chi phí mềm, đồ ăn hợp khẩu vị, phong cảnh đẹp và có rất nhiều ngôi chùa linh thiêng. Nếu phải chọn 10 quốc gia ấn tượng nhất, chị Ngọc nói mình “chịu thua”. Càng đi nhiều, chị càng thấy bản thân nhỏ bé, còn hiểu biết thì càng… nhỏ bé hơn.

Chị kể về Iran, nơi chị được người dân chào đón nồng nhiệt. Đến Tây Phi, nơi nghèo đói và bất ổn khiến chị thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Đến quần đảo Faroe, chị đã nhìn thấy một trong những nơi sạch và nghiêm ngặt nhất thế giới về bảo vệ môi trường.

Còn khi đến đảo Phục Sinh - nơi những bức tượng đá khổng lồ Moai vẫn khiến chị bối rối tự hỏi: “Con người đã làm sao mang chúng ra giữa Thái Bình Dương này?”

Với chị Ngọc, hành trình nào cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng. Chị có một danh sách hành lý cố định, gồm quần áo cho mọi loại thời tiết, thuốc men, miếng dán nhiệt, gia vị, nồi nhỏ, đồ ăn khô...

“Nhiều người nghĩ đi du lịch là phải ăn nhà hàng địa phương, nhưng điển hình như vùng núi hẻo lánh ở Pakistan, khó lòng tìm được nơi bán thức ăn, dù chỉ là bánh mì. Nếu không chuẩn bị đồ ăn mang theo, chắc du khách sẽ rất vất vả”, chị Ngọc kể.

Chị Ngọc hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên ở Pakistan (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khoảng 90% số chuyến đi của chị là tự túc. Khi tự tổ chức hành trình, chị Ngọc có thể chủ động về thời gian, tiết kiệm hơn về chi phí và quan trọng nhất là có cho mình những trải nghiệm phát sinh đáng nhớ. Với chị, bí quyết để đi tự túc an toàn là nghiên cứu thật kỹ về địa lý, phong tục, chính trị, khí hậu.

“Càng chuẩn bị kỹ, chuyến đi càng hoàn hảo. Một điều quan trọng trong chuyến đi nữa là chọn bạn đồng hành phù hợp. Người có cùng “tần số” với bạn sẽ khiến hành trình trở nên hứng khởi và đáng nhớ”, chị Ngọc cho hay.

Đi và học hỏi để thấy mình còn trẻ

Sau hàng chục năm xê dịch, điều khiến chị Ngọc trân quý nhất không chỉ là phong cảnh hay văn hóa mà là con người. “Phong cảnh khiến tôi xúc động, văn hóa khiến tôi tò mò, nhưng con người mới là lý do khiến tôi muốn quay lại”, chị nói.

Có lần, ở Iceland, chị Ngọc ngâm mình trong suối nước nóng giữa trời -12°C, tóc đóng băng cứng trong khi cực quang xanh tím nhảy múa trên bầu trời. “Tôi lạnh thấu xương nhưng hạnh phúc không tả được. Tôi thấy như được “chữa lành” bằng cách điên rồ một chút”, chị nói.

Mỗi chuyến đi mang lại cho chị Ngọc những cảm xúc và kiến thức khác nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Có lúc, chị di chuyển suốt bốn ngày bằng máy bay và đi xe đường dài chỉ để ngắm Hang Cẩm Thạch ở Chile trong một giờ dưới mưa rét. Gặp không ít khó khăn, nhưng với chị, điều đó xứng đáng vô cùng.

Với chị Ngọc, mỗi chuyến đi đều mở thêm một góc nhìn mới, khi thì đầy cảm hứng, khi lại là thử thách. Vì vậy, chị luôn chuẩn bị rất kỹ để hạn chế rủi ro. Dù vậy, hành trình Tây Phi năm 2024 vẫn trở thành trải nghiệm “căng” nhất với chị.

Theo kế hoạch, chị di chuyển từ Burkina Faso sang Benin bằng đường bộ (đã có visa Benin). Nhưng đúng ngày xuất phát, toàn bộ cửa khẩu giữa hai nước đóng vì bất ổn chính trị. Người dân gợi ý chị vòng qua Togo rồi mới tiếp tục sang Benin.

“Visa Togo tôi đã xin nhưng chưa tới ngày hiệu lực nên không thể nhập cảnh. Chúng tôi đánh liều liên hệ Đại sứ quán Togo xin điều chỉnh ngày, tưởng như bất khả thi, ai ngờ họ đồng ý. Chỉ là lúc đó đã 21h, đợi mãi vẫn chưa thấy visa mới gửi về.

Thế là chúng tôi kẹt giữa biên giới, quay lại Burkina Faso không xong vì đã xuất cảnh, còn bước vào Togo thì không hợp lệ. Cuối cùng, cảnh sát biên giới giữ hộ chiếu và đưa cả nhóm về một khách sạn nhỏ cạnh cửa khẩu để tạm trú”, chị kể.

Sáng hôm sau, visa được cấp lại nhưng phía Togo vẫn muốn xác minh thêm thông tin, khiến cả nhóm phải chờ đến chiều mới được giải quyết.

“Suốt hai ngày mắc kẹt giữa cái nóng 40 độ và bụi cát mịt mù, chúng tôi chỉ mong sớm được đi tiếp. Khi cuối cùng qua được cửa khẩu, tôi hiểu ngay vì sao Tây Phi không bao giờ là hành trình nhẹ nhàng. Nếu không có thời gian, sự bình tĩnh và khả năng xoay xở, bạn sẽ muốn “quay đầu về nước” ngay từ những ngày đầu”, chị nói.

Trong lúc chờ đợi, bạn đồng hành của chị là một đôi vợ chồng trẻ loay hoay tìm cách xử lý giấy tờ. “Họ nhanh nhẹn giải quyết, còn tôi chỉ giữ bình tĩnh. Mất kiên nhẫn cũng không làm mọi thứ nhanh hơn. Đi xa dạy tôi biết chậm lại, kiên nhẫn và tin tưởng hơn”, chị chia sẻ.

Những ngày không đi đâu xa, chị Ngọc lại sống một cuộc sống giản dị giữa Hà Nội. Mỗi ngày bắt đầu bằng một tiếng đồng hồ tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe với nhiều môn luân phiên như yoga, đi bộ, đạp xe, bơi lội... Sau đó chị đi chợ, nấu ăn, trồng cây, cắm hoa.

Chị Ngọc yêu thích những sản phẩm từ thiên nhiên, không hại đến môi trường nên cũng thường tự làm nước rửa bát, dầu gội đầu, nước tắm từ thiên nhiên... Buổi tối, chị đọc tin tức, đôi khi học thêm ngoại ngữ hoặc ngồi thiền.

Chị Ngọc lặn tại Maldives (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Mỗi năm tôi đều học một điều mới. Năm nay là lặn tự do, lặn bình khí và thiền. Tôi luôn tin rằng khi tôi còn học thì tôi còn trẻ”, chị tâm sự.

Người phụ nữ Hà Nội cũng bật cười khi nghe người khác nói rằng “phải giàu lắm mới đi được nhiều như vậy”.

Chị nói: “Tôi chọn đầu tư cho trải nghiệm thay vì vật chất. Người khác thích xe đẹp, hàng hiệu, còn tôi thích những chuyến đi. Du lịch cần tiền, nhưng ngoài tiền còn cần đam mê, sức khỏe và sự chủ động”.

Chị cho rằng phụ nữ giỏi chăm người khác, nhưng đôi khi quên chăm chính bản thân. Độ tuổi trung niên là lúc người ta đã bước qua nhiều lo toan, nếu không đi bây giờ thì đợi đến bao giờ?

“Cuộc đời, ta thường hối tiếc vì những điều chưa làm, chứ ít khi hối tiếc vì những điều đã làm. Mỗi ngày trôi qua, ta già hơn, yếu hơn, kiếm tiền ít hơn. Vậy thì hãy thương và nuông chiều bản thân ngay hôm nay”, chị nhắn nhủ.

Ở tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến hai chữ “an phận”, chị Ngọc vẫn nói về tương lai bằng ánh mắt rực rỡ như người mới đôi mươi. Sau 80 quốc gia, chị chưa nghĩ đến điểm dừng, chỉ đơn giản gọi những chuyến đi kế tiếp là “phần tiếp theo của cuộc sống”.

“Năm tới, tôi muốn đi Trung Phi, Trung Mỹ và những vùng biển đẹp nhất châu Á để lặn ngắm san hô. Thế giới còn nhiều nơi để đến và tôi vẫn còn nhiều năng lượng để đi”, chị nói.