Nữ phi công xinh đẹp 10 năm lái máy bay chưa từng sai sót, thành cơ trưởng

Nữ cơ trưởng đầu tiên lái dòng máy bay Trung Quốc tự sản xuất

Trung Quốc vừa chính thức bổ nhiệm nữ cơ trưởng đầu tiên điều khiển C919 - dòng máy bay chở khách do nước này tự phát triển.

Điều này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng đội ngũ phi công và chuyển đổi dần từ máy bay Boeing, Airbus sang máy bay nội địa sản xuất.

Nữ cơ trưởng Dư Duyệt (Ảnh: SCMP).

Nhân vật được nhắc đến là Dư Duyệt, nữ phi công thuộc hãng China Southern Airlines (Trung Quốc). Trước khi đảm nhận vai trò cơ trưởng C919, cô từng có hơn 10 năm kinh nghiệm lái máy bay Boeing 737.

Việc Dư Duyệt chuyển sang điều khiển C919 trong năm nay được đánh giá là bước đi mang tính biểu tượng, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phụ nữ trong ngành hàng không Trung Quốc.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, nữ phi công Dư Duyệt gia nhập hãng bay China Southern Airlines từ năm 2015. Không chỉ thu hút bởi gương mặt khả ái và vóc dáng cao ráo, nữ phi công duy trì thành tích không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong suốt quá trình công tác.

Trước đó, cô được đào tạo tại Đại học Hàng không Dân dụng Trung Quốc. Sau đó, Dư Duyệt là một trong những phi công dày dạn kinh nghiệm được lựa chọn tham gia chương trình chuyển đổi đặc biệt sang dòng C919 - máy bay do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) sản xuất.

Đây là dòng máy bay được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng Boeing 737 và Airbus A320.

C919 chính thức khai thác các chuyến bay thương mại từ tháng 5/2023. Hiện 3 hãng hàng không quốc doanh lớn nhất Trung Quốc gồm China Southern, Air China và China Eastern đều tăng tần suất khai thác và mở rộng đội bay C919 sau hơn 2 năm vận hành ổn định.

C919 được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào Boeing và Airbus. 3 hãng hàng không quốc doanh lớn đã cam kết mua ít nhất 100 chiếc mỗi hãng, với các đợt bàn giao kéo dài tới năm 2030.

Hãng bay China Southern cũng đang đẩy mạnh chương trình đào tạo lại phi công khi tiếp nhận thêm các máy bay C919 mới.

"Tôi không do dự khi được trao cơ hội"

Chia sẻ với truyền thông, Dư Duyệt cho biết, cô không hề do dự khi được hỏi có sẵn sàng chuyển sang lái C919 hay không.

Hơn 10 năm trong nghề, nữ phi công chưa từng để xảy ra bất cứ sai sót chuyên môn nào (Ảnh: News).

Để đủ điều kiện đảm nhiệm vị trí cơ trưởng, nữ phi công xinh đẹp đã trải qua nhiều tháng huấn luyện chuyên sâu tại trung tâm đào tạo của Comac ở Thượng Hải. Chương trình đào tạo bao gồm học lý thuyết và huấn luyện mô phỏng các tình huống khẩn cấp như trục trặc động cơ hay thời tiết xấu.

Nữ phi công cho biết, niềm đam mê bay lượn của cô bắt đầu từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, gia đình cô cũng sống gần sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu). Điều này càng bồi đắp thêm ước mơ sau này của nữ cơ trưởng.

Chia sẻ về những khó khăn trong ngành khi bản thân là nữ giới, Dư Duyệt cho biết, các nữ phi công thường phải cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình như kết hôn, sinh con. Nếu một người phụ nữ vẫn có thể vượt qua những điều đó và thành công, họ thực sự rất mạnh mẽ.

Theo thống kê được SCMP dẫn lại, đến năm 2024, Trung Quốc có 941 nữ phi công thương mại và tư nhân. Song con số này vẫn chiếm chưa đến 2% tổng số phi công cả nước.

Trong khi đó, theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), tại Mỹ, nữ giới chiếm khoảng 9% số phi công được cấp phép vào năm 2023.

Tuy vậy, xu hướng nữ giới tham gia ngành hàng không tại Trung Quốc đang tăng lên rõ rệt.

Nữ cơ trưởng và con trai (Ảnh: Paper).

Dư Duyệt cho biết, khi cô nhập học vào năm 2011, số nữ học viên rất ít. Nhưng hiện nay ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào lĩnh vực này với vai trò phi công, kỹ sư và giảng viên.

Việc bổ nhiệm nữ cơ trưởng đầu tiên lái C919 không chỉ mang ý nghĩa về giới mà còn cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc xây dựng lực lượng phi công nội địa chất lượng cao, phục vụ tham vọng tự chủ ngành hàng không.