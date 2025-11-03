Cô gái Việt "bóc mẽ" những bẫy lừa đảo tinh vi khi du lịch nước ngoài

“Thiên đường du lịch” lại là điểm nóng lừa đảo

Bangkok - thành phố được mệnh danh là “thiên đường du lịch của châu Á” - vừa được công bố đứng đầu danh sách những nơi có tỷ lệ móc túi và lừa đảo cao nhất thế giới. Kết quả này đến từ khảo sát của công ty bảo hiểm du lịch Compare The Market (Anh).

Theo đó, Bangkok (Thái Lan) ghi nhận trung bình 2,8 vụ móc túi và 6,9 vụ lừa đảo trên mỗi 1.000 đánh giá của du khách, đứng đầu danh sách. Theo sau là Paris (Pháp) và Praha (Cộng hòa Séc).

Thái Lan đứng đầu danh sách thành phố có nạn móc túi và lừa đảo cao nhất thế giới (Ảnh: T.L.).

Những con số này cho thấy, càng nổi tiếng và đông khách du lịch, các thành phố càng dễ trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho kẻ gian hoạt động. Với những người thích xê dịch, việc gặp các chiêu trò lừa đảo trên hành trình du lịch dường như khó tránh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thảo Vân (Hà Nội) - một du khách từng đặt chân đến nhiều quốc gia - cho biết, du lịch giúp người ta thấy được vẻ đẹp của thế giới, nhưng cũng phô bày những “mặt trái” mà nếu không tỉnh táo, bạn sẽ mất tiền, mất đồ, thậm chí mất vui cả chuyến đi.

Chị Vân cho biết những nơi được xem là "thiên đường du lịch" cũng có góc khuất kém đẹp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong các video ghi lại hành trình du lịch, chị Vân từng chia sẻ, lần đầu đến châu Âu, chị đã gặp ngay chiêu lừa đảo nổi tiếng mang tên “bó hoa tặng miễn phí”.

“Hôm đó, khi tôi đi dạo, một người phụ nữ bất ngờ tiến đến, tươi cười trao bó hoa cho tôi, khen tôi xinh và chúc tôi có một ngày tốt lành. Chỉ vài phút sau, cô ta bắt đầu đi theo tôi và đòi 20-50 euro (khoảng 600.000 đồng đến 1,5 triệu đồng)”, chị Vân kể lại.

Chị cho biết, nếu du khách ra sức từ chối “ủng hộ” tiền, họ sẽ làm ầm lên giữa phố khiến khách ngại ngùng mà phải rút ví. Bài học chị rút ra sau sự việc đó là không bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ người lạ, dù họ có nói đó là quà và hoàn toàn miễn phí.

Ở Milan, điển hình là ngay trước nhà thờ Duomo Milano, cũng xuất hiện chiêu thức lừa đảo tương tự. Khi du khách đang tham quan, một người đàn ông sẽ tiến lại, dúi vào tay họ một nắm hạt ngô để cho chim ăn.

"Tặng" một nắm hạt để cho chim ăn là một trong những chiêu vòi tiền du khách có thể gặp (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi đó, bầy bồ câu lập tức bay tới đậu kín để ăn ngô, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Song, người này sẽ đòi 10-20 euro (300.000-600.000 đồng) gọi là "phí dịch vụ".

“Lúc đó, bạn chẳng thể bỏ chạy, cũng không thể trả lại hạt ngô vì hạt đã bị chim ăn mất rồi”, chị Vân ngao ngán nói.

Khi lòng thương cảm trở thành cái bẫy

Bên cạnh đó, cũng sẽ có nhiều chiêu lừa đánh vào tâm lý lịch sự, thương cảm của khách du lịch. Những tình huống này thường xuất hiện ở các con phố đông đúc. Ở Rome (Italy), chị Thảo Vân từng thấy cảnh một bà lão ngồi bên vệ đường với chiếc ly nhựa đựng vài đồng xu, đặt đúng tầm bước chân người đi bộ.

“Chỉ cần sơ sẩy, bạn đá trúng chiếc ly, tiền văng ra. Theo phản xạ, bạn cúi xuống xin lỗi, nhặt giúp và đền thêm vài đồng. Nếu không, họ sẽ tỏ thái độ khó chịu, ép bạn phải trả tiền”, chị kể.

Chiếc ly trong suốt được đặt giữa đường để "bẫy" người qua lại (Ảnh: Chụp màn hình).

Chị Vân cho biết đó là một “màn kịch” nhỏ, nhưng khiến ai chứng kiến cũng áy náy mà rút ví. Theo chị, chiêu thức lừa đảo này khiến du khách rất khó tránh, bởi ly đựng đồng xu vừa trong suốt, lại rất nhỏ và luôn được đặt rất khéo, ngay lối mọi người hay bước qua.

“Còn ở Paris, du khách dễ gặp phải trò “ký tên ủng hộ”. Một nhóm người, thường là phụ nữ trẻ, sẽ cầm giấy nhờ bạn ký tên ủng hộ vì họ đang đấu tranh đòi quyền lợi hay vì một điều gì đó. Khi du khách vừa ký tên, họ lập tức đòi tiền “quyên góp”, thậm chí bám theo bạn một quãng đường dài cho đến khi bạn chịu trả”, chị nói.

Không dừng lại ở đó, khi đến Barcelona (Tây Ban Nha), chị Thảo Vân từng suýt bị móc túi giữa quảng trường đông nghịt người. “Có bàn tay lạ khẽ chạm vào túi áo khoác của tôi, may mà tôi kịp phản xạ”, chị nhớ lại.

Còn tại sân bay Cairo (Ai Cập), một người đàn ông mặc đồng phục “nhân viên sân bay” tỏ ra rất chuyên nghiệp khi chủ động đẩy xe hành lý giúp chị. Thế nhưng ngay sau đó, người này lại chìa tay đòi 20 USD (khoảng 520.000 đồng) tiền dịch vụ.

“Trên tường dán đầy biển cảnh báo không đưa tiền cho nhân viên hỗ trợ, mà mọi thứ vẫn diễn ra trơn tru như một dịch vụ hợp pháp”, chị Vân bày tỏ.

Chị Vân cho biết Ai Cập có nhiều nét đẹp riêng, nhưng cũng có nhiều điều cần lưu ý (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị Vân cũng nhắc nhở du khách, ở Ai Cập, mọi dịch vụ dường như đều yêu cầu tiền boa, từ những điều nhỏ nhặt như chỉ đường, mở cửa xe cho đến chụp ảnh.

Còn ở Thổ Nhĩ Kỳ - xứ sở nổi tiếng bởi sự hiếu khách - chị Vân lại bị “thuyết phục” mua một tấm thảm gần 30 triệu đồng sau bài thuyết trình say sưa về hoa văn truyền thống và văn hóa thủ công.

“Tôi còn bị họ khéo léo đề nghị tắt máy quay “cho dễ trò chuyện”. May là tôi viện cớ có chồng đang đợi ở bên ngoài để thoát”, chị hài hước nói.

Dù từng gặp vô số tình huống dở khóc dở cười, chị Thảo Vân vẫn trân quý những chuyến đi, những vùng đất mới bởi theo chị, khi đã bước ra khỏi vùng an toàn, đến nơi mà ngôn ngữ, nhịp sống, cách nhìn đều xa lạ, thì những chuyện bất ngờ là điều tất yếu.

“Chỉ cần mình còn nguyên vẹn, an toàn trở về, thế là đủ rồi”, chị nói.