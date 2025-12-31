Thái Lan trao trả 18 binh sĩ cho Campuchia

Binh sĩ Campuchia hồi hương (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra ngày 31/12 thông báo với AFP rằng, 18 binh sĩ nước này đã an toàn trở về lãnh thổ Campuchia vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương).

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng xác nhận việc hồi hương 18 binh sĩ Campuchia, cho biết động thái này được thực hiện “như một sự thể hiện thiện chí và xây dựng lòng tin”.

“Tôi rất hạnh phúc. Tôi không thể chờ đợi để được gặp con trai. Tôi nhớ con rất nhiều”, ông Voeung Vy, cha của một trong những binh sĩ được trả tự do, nói với AFP. Ông cho biết sẽ đón con trai trở về tại thủ đô Phnom Penh.

Hai quốc gia Đông Nam Á đã đạt được thỏa thuận đình chiến vào ngày 27/12, chấm dứt cuộc giao tranh tái bùng phát tại khu vực biên giới, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn một triệu người phải sơ tán trong tháng 12.

Theo thỏa thuận này, Campuchia và Thái Lan cam kết ngừng bắn, đóng băng việc điều động quân và hợp tác trong công tác rà phá bom mìn dọc theo đường biên giới đang tranh chấp.

Hai bên cũng nhất trí cho phép dân thường sinh sống tại các khu vực biên giới sớm trở về nhà, đồng thời Thái Lan sẽ trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ hồi tháng 7 trong vòng 72 giờ, với điều kiện lệnh ngừng bắn được duy trì.

Mỹ, Trung Quốc và Malaysia đã làm trung gian cho thỏa thuận đình chiến nhằm chấm dứt đợt giao tranh hồi giữa năm, nhưng lệnh ngừng bắn sau đó đã không được duy trì. Giao tranh giữa 2 nước sau đó tái bùng phát trong tháng 12.

Cuộc xung đột bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ liên quan đến việc phân định biên giới dài 800km giữa Thái Lan và Campuchia, nơi cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền đối với các đền đài có niên đại hàng thế kỷ.

Dù hai nước đã đồng ý ngừng bắn vào ngày 27/12, họ vẫn sẽ cần giải quyết vấn đề phân định đường biên giới đang tranh chấp, theo AFP.