Ẩn số công ty thủy sản ngồi trên "đất vàng" mà Novaland vừa rót tiền

Sự gia nhập của Novaland

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex - mã chứng khoán: SEA) vừa đón thêm một cổ đông lớn là Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp. Cổ đông này đã mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA, tương đương 24,03% vốn và trở thành cổ đông lớn từ ngày 23/12.

Ngân Hiệp hiện là công ty con thuộc Tập đoàn Novaland với tỷ lệ sở hữu 99,98% vốn điều lệ. Công ty này đang là chủ đầu tư của dự án NovaWorld Ho Tram - phân kỳ Wonderland và Habana Island. Novaland cho biết giao dịch mua cổ phiếu nói trên của Công ty Ngân Hiệp là khoản đầu tư dài hạn, nhằm đa dạng hệ sinh thái bên cạnh ngành nghề cốt lõi bất động sản. Tập đoàn đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược kinh doanh, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh hậu tái cấu trúc.

Ngoài Novaland, một cổ đông lớn khác cũng xuất hiện tại Seaprodex là Công ty cổ phần Đầu tư Redwood. Cổ đông này mua và sở hữu 8,44% vốn tại doanh nghiệp thủy sản.

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp, Đầu tư Redwood có tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nova Cồn Ấu, được thành lập vào 2012 và Novaland là cổ đông lớn. Người đại diện theo pháp luật thời điểm này là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland.

Sau đó, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty Du lịch và Nghỉ dưỡng Nova Phù Sa trước khi có tên là Công ty Đầu tư Redwood như hiện nay. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT của công ty cũng chuyển từ ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Novaland) sang ông Bùi Đạt Chương (em trai ông Nhơn) và nay là ông Lý Trường An. Cơ cấu sở hữu không được tiết lộ.

Không phải đến tận bây giờ, Novaland mới xuất hiện tại Seaprodex. Vào năm 2023, công ty con của tập đoàn này là Nova Hospitality đã mua vào hơn 17,7 triệu cổ phiếu SEA để nắm giữ 18,65% vốn. Tuy nhiên sau đó, doanh nghiệp đã bán cổ phần và giảm tỷ lệ sở hữu, không còn là cổ đông lớn.

Trước khi Novaland xuất hiện, Seaprodex từng đón nhiều cổ đông lớn ra vào liên tục, bên cạnh sự tồn tại của cổ đông Nhà nước - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 63,38% vốn, tại ngày 30/9.

Ngoài ra là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ nắm 14,4% vốn, Tập đoàn Gelex nắm 9,52% vốn. Sau đó, 2 cổ đông này thoái vốn và Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G xuất hiện, sở hữu 11,92% vốn. Nhưng cuối cùng, họ cũng đã ra đi và Novaland thế chân.

Ông lớn có nhiều "đất vàng"

Seaprodex được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy sản với sản phẩm chủ lực tôm, cá tra và cá basa. Ngoài ra, công ty cũng có phát triển bất động sản, cơ khí đóng tàu (phục vụ cho hoạt động khai thác thủy sản).

Bên cạnh lĩnh vực thủy sản, công ty này cũng sở hữu quỹ đất khá tiềm năng. Từ năm 2017, Seaprodex đã công bố danh sách các lô đất đang quản lý và sử dụng đáng mơ ước, tại nhiều nơi trên "đất vàng" TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng.

Tại TPHCM, lô đất lớn nhất có diện tích hơn 1.500m2 ở số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 (cũ), Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất một lần, doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Cũng tại quận 1 (cũ) doanh nghiệp có nhiều khu đất hàng trăm m2 tại 21 Ngô Đức Kế, 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, 211 Nguyễn Thái Học. Trong đó, 2 khu đất ở Mạc Thị Bưởi và Nguyễn Thái Học là thuê đất 50 năm trả tiền hàng năm, thời gian thuê lần lượt đến 2046 và 2057.

Doanh nghiệp cũng thuê đất 50 năm, trả tiền hàng năm với khu đất rộng hơn 1.000m2 ở số 78-82 Thùy Vân, Bà Rịa - Vũng Tàu, thời hạn thuê đến năm 2063; hơn 3ha đất tại Khu công nghiệp Sóng Thần II, Bình Dương, thuê 45 năm đến năm 2045...

Quỹ đất rộng lớn tiếp tục được công ty nhắc đến trong nhiều năm. Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, doanh nghiệp cho biết kế hoạch tập trung hoàn thiện pháp lý nhà đất tại TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Hà Nội, Hải Phòng trên cơ sở các phương án sử dụng đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thực hiện cổ phần hóa và cho phép tiếp tục sử dụng theo quy định để tiến hành triển khai các dự án đầu tư.

Trụ sở chính của Seaprodex tại Đồng Khởi, quận 1, TPHCM (Ảnh: Quang Anh).

Đặc biệt với dự án bất động sản khu đất vàng số 2-4-6 Đồng Khởi (TPHCM), báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Seaprodex cho biết, tổng công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và được cơ quan thuế xác nhận đã nộp tiền đất tại ngày 24/1/2017, Sở Tài chính TPHCM xác nhận tổng công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào ngày 27/1/2017.

Tuy nhiên, đến nay, tổng công ty vẫn chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ trên khu đất. Số tiền doanh nghiệp đã nộp mua quyền sử dụng đất hơn 692 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh của Seaprodex không quá khởi sắc, thậm chí đi lùi trong 3 năm qua. Riêng năm 2024, doanh thu giảm 14% xuống 601 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước, đều thấp nhất trong nhiều năm.

Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt 559 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 144 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 0,6%.

Tuy nhiên, doanh nghiệp khá "sạch" nợ và có nguồn lợi nhuận tích lũy tiềm năng. Tại ngày 30/9, vay nợ tài chính ngắn hạn gần 102 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm nhưng quá nhỏ so với vốn chủ sở hữu 2.480 tỷ đồng. Công ty không vay nợ dài hạn. Ngoài ra, lợi nhuận tích lũy cũng hơn 1.137 tỷ đồng, chiếm 46% vốn chủ sở hữu.