Những vụ bạo lực học đường rúng động năm 2025, 4 học sinh tử vong

Ngày 16/12, vì mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh lớp 8 tại Ninh Bình bị bạn đâm gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Điều đáng lo ngại là từ mâu thuẫn tưởng như đơn giản của tuổi học trò, ban đầu các em chỉ hẹn nhau nói chuyện nhưng trong quá trình đó, đối tượng đã bất ngờ rút dao đâm bạn.

Ngày 30/11, hai nữ sinh ở TPHCM bị 3 bạn học vây đánh trước cổng trường ở quận 12 cũ. Đặc biệt trong số đó, có nam sinh dùng gậy ba khúc vụt vào đầu học sinh khác dẫn đến thương tích.

Sau vụ việc, nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng sợ, không dám đến trường. Gia đình đã làm đơn xin chuyển trường cho con.

Cũng trong tháng 11, liên tiếp 2 vụ bạo lực liên quan đến học sinh gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh nam sinh đánh bạn rồi bế, hất bạn của mình xuống hồ nước ở phường Yên Bái (Ảnh: Cắt từ clip).

Cụ thể, ngày 24/11, mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh đang tra hỏi 2 nữ sinh cùng trang lứa. Tiếp đến nhóm nữ sinh này đã có hành động đánh, tát nhiều cái vào mặt và bắt 2 nữ sinh phải quỳ gối xin lỗi.

Sự việc được xác định xảy ra trên địa bàn xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nhóm nữ sinh hành hung bạn đang học lớp 6 và lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn xã.

Tiếp đến ngày 5/11, một học sinh lớp 8 ở Lào Cai đã rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bạn học cùng lớp. Sau đó tìm mọi cách đẩy bạn xuống hồ nước.

Nguyên nhân sự việc được xác định, nạn nhân thường xuyên trêu đùa, có lời lẽ xúc phạm bạn. Giáo viên chủ nhiệm nắm được mâu thuẫn, đã trao đổi với phụ huynh hai bên cùng phối hợp giải quyết nhưng nạn nhân tiếp tục trêu đùa, giấu sách vở của bạn nên bi kịch đã diễn ra sau đó.

Ngày 31/10, trong giờ ra chơi, tại một phòng học của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, em N.T.A.T (SN 2010, học sinh lớp 10, ngành Điện công nghiệp) đang ngồi chơi và bị một nhóm học sinh lớp 11 vào hành hung rồi bỏ đi.

Do vết thương nặng, em T. tiếp tục được chuyển đến bệnh viện điều trị nhưng không qua khỏi.

Nữ sinh lớp 8 ở TPHCM bị 6 học sinh quây đánh rạn xương sườn trong nhà vệ sinh trường (Ảnh: Phạm Diện).

Cùng ngày, tại Trường THCS An Điền (TPHCM), một nữ sinh lớp 8 bị 6 bạn khác lôi vào nhà vệ sinh đánh đập dã man. Nạn nhân bị gãy ba xương sườn, hoảng loạn tâm lý. Hàng chục bạn bè xung quanh chỉ đứng nhìn, thậm chí một số reo hò cổ vũ, quay clip đăng lên mạng xã hội.

Ngày 17/10, một nam sinh lớp 12 bị nam sinh khoá dưới đâm tử vong sau giờ học ở Thanh Hoá khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Trong lúc xô xát, một học sinh lớp 11 đã rút dao đâm vào vùng mặt và ngực nam sinh lớp 12. Nạn nhân gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nam sinh đâm bạn bị tạm giữ ngay sau đó và sự việc được xác định do mâu thuẫn trong giờ học thể dục.

Ngày 24/9, vì mâu thuẫn cá nhân, nam sinh lớp 9 bị học sinh lớp 11 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh dùng gậy đánh đến chấn thương sọ não.

Nam sinh tử vong sau một tháng điều trị. Sự việc gây lo lắng cho nhiều người bởi qua xác minh của cơ quan điều tra, hai học sinh xô xát xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến bi kịch hoàn toàn bộc phát. Hai học sinh trên không có mâu thuẫn kéo dài. Đối tượng đâm bạn cũng không bị bạn bè bắt nạt hay đánh hội đồng nhiều lần như một số thông tin trên mạng xã hội.

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng ở Thanh Hóa (Ảnh: Từ clip).

Cũng trong tháng 9, tại Trường THCS Chợ Vàm (An Giang), hai nam sinh lớp 8 lao vào đánh một nữ sinh ngay trong lớp học.

Cùng ngày, cũng ở An Giang, một học sinh lớp 8 Trường THCS và THPT Vân Khánh bị nhóm 4 nữ sinh dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, phải nhập viện điều trị.

Theo hiệu trưởng một trường THPT tại Hà Nội, thay vì xử lý từng vụ việc riêng lẻ, cần một chiến dịch tổng thể để giải quyết vấn nạn bạo lực học đường.

“Chúng ta không thể xử lý bạo lực học đường bằng cách vá từng lỗ thủng mà phải làm thế nào để tấm áo học đường không thủng, rách. Muốn vậy, các trường học phải siết chặt kỷ luật, nội quy trường học. Nhà trường, thầy cô cũng cần có sự đồng thuận, đồng hành của phụ huynh trong việc rèn kỷ luật cho con em mình”, vị hiệu trưởng nói.

Ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng khẳng định: “Muốn giảm bạo lực học đường, không thể chỉ trông chờ vào nhà trường mà cần khôi phục sự phối hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột: gia đình - nhà trường - xã hội.