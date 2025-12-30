5 khu cắm trại tại TPHCM phù hợp "đưa nhau đi trốn" dịp Tết Dương lịch

Trong bối cảnh các điểm du lịch nổi tiếng thường quá tải vào dịp Tết Dương lịch, nhiều người dân TPHCM có thể lựa chọn cắm trại ngay tại thành phố như một giải pháp linh hoạt: Thời gian di chuyển ngắn, chi phí vừa phải nhưng vẫn có không gian thiên nhiên để thư giãn.

Dưới đây là 5 điểm cắm trại phù hợp cho chuyến đi 1-3 ngày tại TPHCM.

A New Day Glamping

Nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh của TPHCM, A New Day Glamping là lựa chọn phù hợp cho những người muốn trải nghiệm cắm trại nhưng không có nhiều thời gian chuẩn bị.

Nơi đây được quy hoạch sẵn với không gian nhiều cây xanh, hướng ra sông, mang lại cảm giác thoáng đãng. Khác với hình thức cắm trại tự túc, du khách đến đây có thể sử dụng lều và phòng nghỉ được bố trí sẵn, trang bị đầy đủ tiện nghi cơ bản, phù hợp cho gia đình, nhóm bạn hoặc người mới cắm trại lần đầu.

Khu cắm trại đáp ứng được nhu cầu "đến là ở" của những nhóm bạn và các gia đình (Ảnh: A New Day Glamping).

Bên cạnh không gian nghỉ ngơi, A New Day Glamping còn có một số hoạt động ngoài trời như chèo SUP trên sông, bắn cung, đạp xe, cắm trại ven bờ và tổ chức tiệc nướng buổi tối. Nhờ mô hình “đến là ở”, địa điểm này thường được chọn cho các chuyến đi ngắn ngày, phù hợp với kỳ nghỉ lễ hoặc cuối tuần.

Gói ẩm thực tại đây có giá khoảng 369.000 đồng/người, bao gồm đồ nướng, nước uống và dụng cụ nướng. Mức giá cho trẻ em được phân theo độ tuổi, từ miễn phí đến khoảng 369.000 đồng tùy chiều cao.

Hoạt động chèo SUP tại khu cắm trại (Ảnh: A New Day Glamping).

Do nằm gần sông và có nhiều cây xanh, khu vực này có thể xuất hiện muỗi và côn trùng vào buổi tối, nhất là mùa mưa. Không gian tuy thoáng nhưng vào cuối tuần hoặc dịp lễ khá đông khách, nên độ riêng tư có thể giảm so với ngày thường.

Địa chỉ: 39 đường số 5, phường Long Phước, TPHCM Giờ mở cửa: Cả ngày, có thể thay đổi vào dịp lễ, Tết Giá tham khảo: - Chỉ vui chơi ban ngày: 185.000-369.000 đồng/người - Lưu trú qua đêm: 360.000-719.000 đồng/người - Trẻ dưới 1m được miễn phí

Vietgangz Glamping Club SaiGon

Vietgangz Glamping Club SaiGon là khu cắm trại kết hợp vui chơi, nghỉ dưỡng, được nhiều bạn trẻ và gia đình lựa chọn vào dịp cuối tuần, cách trung tâm TPHCM khoảng hơn 20km.

Điểm cộng lớn của địa điểm này là khuôn viên thoáng đãng ven sông Sài Gòn, tách biệt khỏi sự ồn ào đô thị. Nơi đây phù hợp cho nhóm bạn tụ họp, gia đình có trẻ nhỏ hoặc tổ chức sinh nhật, gặp mặt thân mật trong không gian riêng tư, mát mẻ.

Khu cắm trại có những thảm cỏ xanh, không gian yên tĩnh để các gia đình thư giãn trong những ngày nghỉ (Ảnh: Vietgangz Glamping Club SaiGon).

Ngoài trải nghiệm cắm trại, Vietgangz Glamping Club SaiGon còn có nhiều hoạt động giải trí ngoài trời như bắn cung, chơi thể thao, chèo thuyền trên sông vào buổi chiều… Khu vui chơi riêng cho trẻ em cũng được đầu tư với cầu trượt, nhà bóng và khu tiếp xúc với các con vật hiền lành, giúp các bé vui chơi an toàn.

Nếu ở lại qua đêm, du khách chỉ cần xách ba lô đến vì lều đã được chuẩn bị sẵn chăn, gối và các vật dụng cá nhân cơ bản. Gói lưu trú thường bao gồm bữa tối nướng ngoài trời và bữa sáng hôm sau, kèm quyền tham gia các trò chơi trong khuôn viên.

Với những ai không ở lại, có thể đến từ chiều để ăn tối, dạo mát và ngắm cảnh sông nước khi hoàng hôn buông xuống.

Lều trại được bố trí với các vật dụng cơ bản để phục vụ khách lưu trú (Ảnh: Vietgangz Glamping Club SaiGon).

Vietgangz Glamping Club SaiGon có hai hình thức trải nghiệm. Gói lưu trú qua đêm có giá khoảng 699.000 đồng/người, bao gồm lều nghỉ, bữa tối nướng ngoài trời, bữa sáng và các hoạt động vui chơi trong khuôn viên.

Với khách không ở lại qua đêm, vé ăn tối ven sông kết hợp tham quan, vui chơi có giá khoảng 299.000 đồng/người. Mức giá có thể thay đổi vào cuối tuần hoặc dịp lễ.

Địa chỉ: 169 đường số 5, phường Long Phước, TPHCM Giờ mở cửa: Cả ngày, có thể thay đổi vào dịp lễ, Tết Giá tham khảo: - Chỉ vui chơi ban ngày: 299.000 đồng/người - Lưu trú qua đêm: 699.000 đồng/người - Trẻ dưới 1m được miễn phí

SAY Camp Forest

SAY Camp Forest là điểm cắm trại được nhiều gia đình và bạn trẻ lựa chọn nhờ không gian xanh nằm ven sông, cách trung tâm TPHCM khoảng 60km (khoảng 2 giờ di chuyển). Khu cắm trại có diện tích khoảng 10.000m², bao quanh bởi rừng đước và sông nước.

Khu cắm trại được đầu tư bài bản, chia khu rõ ràng. Lều trại được trang bị đầy đủ vật dụng cơ bản như nệm, chăn, gối, quạt, đèn và ổ cắm điện. Khi đêm xuống, hệ thống đèn vàng thắp sáng toàn khu tạo nên không gian ấm cúng, phù hợp nghỉ ngơi và sinh hoạt nhóm.

Khu cắm trại có đa dạng hoạt động vui chơi, nên được nhiều gia đình lựa chọn (Ảnh: SAY Camp Forest).

Giá vé và lưu trú tại SAY Camp Forest được chia theo từng loại lều và nhu cầu trải nghiệm. Lều đôi giá khoảng 250.000 đồng/người với gói tự túc và khoảng 550.000 đồng/người cho khách trọn gói. Lều thường dao động 350.000-650.000 đồng/người, lều có máy lạnh có mức giá 400.000-700.000 đồng/người.

Khách nhận lều lúc 15h và trả lều trước 11h hôm sau. Trẻ dưới 5 tuổi được miễn phí, trẻ 5-10 tuổi tính 50% giá vé người lớn. Trường hợp mang bia, rượu từ bên ngoài vào sẽ phụ thu khoảng 100.000 đồng/lần.

Khu cắm trại được thiết kế phù hợp cho nhiều độ tuổi tham quan (Ảnh: SAY Camp Forest).

Đến SAY Camp Forest, du khách có thể chèo SUP trên sông, câu cá, bắt ốc, tham gia các trò chơi tập thể như bắn cung, bi lắc, golf mini, phi tiêu… Các hoạt động phù hợp cho cả nhóm bạn lẫn gia đình có trẻ nhỏ.

Khoảng cách khá xa trung tâm TPHCM khiến thời gian di chuyển kéo dài, đặc biệt vào cuối tuần hoặc khi thời tiết không thuận lợi. Do nằm giữa rừng ngập mặn, côn trùng và muỗi là điều khó tránh, du khách cần chuẩn bị kỹ đồ chống côn trùng và đồ dùng cá nhân.

Ngoài ra, khách nên đặt lều trước, nhất là vào cuối tuần. Khu trại quy định giữ yên tĩnh sau 22h và không tự ý sử dụng bếp, than khi chưa có hướng dẫn.

Địa chỉ: Đường Duyên Hải, xã Cần Giờ, TPHCM Giờ mở cửa: Cả ngày, có thể thay đổi vào dịp lễ, Tết; nhận lều lúc 15h và trả lều trước 11h hôm sau Giá tham khảo: 250.000-700.000 đồng/người lớn; trẻ 5-10 tuổi tính nửa giá người lớn; trẻ dưới 5 tuổi được miễn phí

Binifarm Tropical Retreat

Chỉ cách trung tâm TPHCM hơn một giờ di chuyển, Binifarm Tropical Retreat mang đến không gian xanh mát với vườn xoài lâu năm rợp bóng, không khí trong lành và khuôn viên rộng rãi, gần gũi thiên nhiên.

Khu cắm trại được đầu tư theo hướng nghỉ dưỡng, lều đặt tách biệt giữa vườn cây, đảm bảo sự riêng tư. Bên trong lều có sẵn nệm, chăn, gối, quạt, đèn và ổ cắm điện. Du khách có thể thuê thêm lều có máy lạnh nếu cần.

Khu lều trại được bố trí tách biệt, yên tĩnh (Ảnh: Binifarm Tropical Retreat).

Ban ngày, nơi đây phù hợp để dạo vườn trái cây, chơi cùng thú nuôi hoặc thư giãn bên sông. Buổi tối là thời gian quây quần bên bếp nướng và lửa trại. Binifarm còn tổ chức nhiều hoạt động nhẹ nhàng như chèo thuyền, câu cá, tham quan khu nuôi thú, bắn cung, chơi trò trí tuệ và xem phim ngoài trời, phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm bạn muốn “đổi gió” ngắn ngày.

Về chi phí, vé tham quan trong ngày (9h-18h) có giá khoảng 250.000-300.000 đồng/người lớn, trẻ em cao 1-1,2m tính nửa giá, trẻ dưới 1m được miễn phí. Vé đã bao gồm nước uống chào đón và hầu hết các hoạt động trong khuôn viên. Riêng lều có máy lạnh sử dụng trong ngày phụ thu khoảng 250.000 đồng/lều.

Hoạt động bắn cung tại khu cắm trại (Ảnh: Binifarm Tropical Retreat).

Nếu ở lại qua đêm, gói lưu trú 2 ngày 1 đêm có giá 740.000 đồng/người lớn vào ngày thường, cao hơn vào cuối tuần và lễ. Gói này bao gồm lều nghỉ, bữa tối nướng, bữa sáng nhẹ, nước uống và toàn bộ hoạt động trải nghiệm. Trẻ em áp dụng mức giá ưu đãi theo chiều cao, lều máy lạnh khi lưu trú qua đêm phụ thu khoảng 500.000 đồng/lều.

Các hoạt động tại đây chủ yếu mang tính nhẹ nhàng, thư giãn nên có thể chưa phù hợp với nhóm trẻ thích vận động mạnh hoặc các trò chơi sôi động. Một số hạng mục và dịch vụ phát sinh có phụ thu riêng, du khách nên hỏi rõ trước khi sử dụng để tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Dây, xã Phú Hòa Đông, TPHCM Giờ mở cửa: 9h-18h, có thể thay đổi vào dịp lễ, Tết Giá tham khảo: - Chỉ vui chơi ban ngày (9h-18h): 250.000-300.000 đồng/người lớn - Lưu trú qua đêm: 740.000 đồng/người lớn (có thể cao hơn dịp cuối tuần) - Trẻ em cao 1-1,2m tính nửa giá người lớn; trẻ em dưới 1m được miễn phí

Asia Island Glamping

Đây là điểm cắm trại phù hợp cho gia đình và nhóm bạn muốn tìm không gian xanh mát. Khu trại được thiết kế theo hướng nghỉ dưỡng, các lều bố trí rải rác giữa thiên nhiên, có sàn gỗ, nệm, quạt, máy lạnh và ổ cắm điện, đáp ứng nhu cầu từ cặp đôi đến nhóm đông người.

Khu cắm trại được bao quanh bởi "dòng sông lười", phù hợp với các gia đình có con nhỏ muốn vui chơi dưới nước (Ảnh: Asia Island Glamping).

Điểm nhấn lớn nhất của Asia Island Glamping là dòng sông lười bao quanh khu trại, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ với các hoạt động như bơi nhẹ, chèo thuyền, thả phao thư giãn. Bên cạnh đó là khu vui chơi trẻ em đa dạng, bãi cỏ rộng cho sinh hoạt tập thể và nhiều góc chụp ảnh đẹp bên sông.

Buổi chiều và tối là thời điểm khu trại trở nên sôi động với các hoạt động ven sông, tiệc nướng ngoài trời và lửa trại trong không gian ánh đèn ấm cúng.

Asia Island có hai hình thức trải nghiệm. Với khách đi trong ngày, vé tham quan có giá khoảng 119.000 đồng/người lớn và 79.000 đồng/trẻ em, áp dụng từ sáng đến tối. Vé bao gồm tham quan, chụp ảnh, tắm sông lười, đạp xe, vui chơi vận động, khu trò chơi trẻ em và tham gia lửa trại buổi tối.

Điểm cắm trại phù hợp cho các nhóm bạn và gia đình (Ảnh: Asia Island Glamping).

Các gói lưu trú qua đêm có giá dao động 999.000-1.099.000 đồng/người lớn, trẻ em cao 1-1,3m khoảng 499.000-549.000 đồng. Giá đã bao gồm lều có máy lạnh, bữa tối nướng, bữa sáng và toàn bộ hoạt động trong khuôn viên. Thời gian nhận lều là 14h, trả lều trước 12h hôm sau.

Khu trại thường đông khách vào cuối tuần và ngày lễ, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, nên không gian chung có thể khá ồn ào. Bù lại, sau khi trả lều, khách vẫn có thể ở lại vui chơi, thư giãn.