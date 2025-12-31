Người đàn ông Nhật hầm cá biển làm nước dùng nấu phở Việt Nam gây bức xúc

Trên trang cá nhân với hơn 2 triệu người theo dõi của mình, ngày 27/12, Moko Zakura, một YouTuber sáng tạo nội dung người Nhật Bản, đăng tải đoạn video hướng dẫn cách nấu món ăn được giới thiệu là "phở Việt Nam".

Theo nội dung đoạn video chia sẻ, nam YouTuber người Nhật dùng một loại cá biển làm nước dùng của món phở. Anh cắt cá thành những đoạn nhỏ rồi cho vào nồi đun tới lúc sôi.

Nam YouTuber người Nhật hầm cá biển làm nước dùng nấu phở Việt (Ảnh cắt từ video).

Tiếp đó, người này cho thêm nhiều loại gia vị và có nêm nếm cả loại dung dịch khá giống với nước mắm. Khi nước dùng bắt đầu sôi, anh cho tiếp miến đóng gói thay vì bánh phở truyền thống.

Ở công đoạn cuối cùng, Zakura bắt đầu phủ kín lên món ăn bằng hành lá và rau mùi thơm.

Video thu hút gần một triệu lượt xem, trong đó phần lớn ý kiến bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng nam YouTuber phá hỏng hương vị của món phở chính hiệu.

"Đây không phải là phở và cũng không thể gọi là sợi phở. Đừng làm xấu hình ảnh của món ăn mang tính biểu tượng văn hóa ẩm thực của đất nước chúng tôi. Bạn có thể tra cứu cách nấu phở kiểu Việt. Đây là món ăn phức tạp và không phải ai cũng nấu được", một tài khoản gay gắt.

"Tôi đã theo dõi kênh này suốt thời gian dài và giờ thấy thất vọng vì cách dàn dựng video như để câu người xem", một tài khoản trên Instagram lên tiếng.

"Đừng nấu kiểu khác thường rồi ép buộc gọi đây là phở Việt. Nếu ai đó làm món sashimi và ăn với tương cà, anh thấy thế nào", tài khoản Peter Jacob bày tỏ quan điểm.

Trước nhiều sự chỉ trích, đến nay Zakura vẫn hoàn toàn im lặng và không phản hồi bất cứ ý kiến nào. Hiện anh vẫn để đoạn video trên trang cá nhân.

Phở vốn được ví là món ăn "quốc hồn quốc túy" của người Việt Nam và trở thành thương hiệu riêng trong ẩm thực của đất nước hình chữ S. Món ăn cũng nhận được sự yêu thích của đông đảo thực khách trên toàn thế giới.

“Món phở gà” được blogger người Mỹ chia sẻ cũng nhận về nhiều bức xúc (Ảnh cắt từ video).

Vài năm trở lại, món ăn cũng xuất hiện trong các video do nhiều blogger ẩm thực nổi tiếng thế giới hướng dẫn cách nấu. Tuy nhiên trong số đó, không ít video gây phản ứng trái chiều vì cách biến tấu bị sai lệch so với hương vị truyền thống của người Việt.

Trước đó vào tháng 2/2021, trên trang cá nhân với hơn 3 triệu người theo dõi, blogger ẩm thực người Mỹ Tieghan Gerard hướng dẫn cách nấu món phở gà của Việt Nam nhưng lại dùng nước sốt mè với gà kho tàu.

Theo chỉ dẫn của nữ blogger này, món phở gà được thực hiện trong khoảng một giờ với nước dùng sốt mè vị cay ngọt và gà kho tàu, tạo nên mùi thơm hấp dẫn, quyến rũ.

Do hướng dẫn sai cách, nhiều người để lại bình luận phía dưới video và cho rằng hành động này "gây tổn thương ẩm thực Việt Nam và cộng đồng người châu Á".

Trước nhiều lời chỉ trích gay gắt, thậm chí có cả những nhận xét tiêu cực, blogger ẩm thực Gerard đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời sửa lại bài viết để không còn liên quan tới món phở nữa. Cô khẳng định bản thân không có ý xúc phạm hay làm tổn thương bất cứ nền văn hóa ẩm thực của quốc gia nào.

"Đây chỉ là cách tôi sáng tạo ra món ăn để người xem có thể thực hiện ở nhà", nữ blogger nói.

Đồng thời cô gái cũng cho hay sẽ thận trọng trong cách chia sẻ các công thức nấu nướng sau này. Gerard cũng không quên đổi tên món ăn thành "gà rán và mỳ trong nước sốt cay ngọt".

Hiện hình ảnh về món ăn vẫn còn xuất hiện trên trang cá nhân của Gerard. Cô không nhắc tới cái tên "phở gà kiểu Việt" nữa, mà cho biết đây là biến tấu lấy cảm hứng từ món phở truyền thống, đồng thời khẳng định "là một trong những món ưa thích" của mình.