Mưa bão tàn phá, du lịch Đà Nẵng - Huế - Lâm Đồng vẫn tăng trưởng mạnh

Thông thường, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du lịch Đà Nẵng bước vào mùa thấp điểm do thời tiết xấu, mưa bão nhiều và lượng khách nội địa sụt giảm.

Năm nay, khu vực này còn rơi vào cảnh mưa bão, ngập nước. Thế nhưng, nhờ đẩy mạnh xúc tiến và đa dạng hóa sản phẩm, ngành du lịch Đà Nẵng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Theo Cục Du lịch, các cơ sở lưu trú ở khu vực phường Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Hội An, công suất phòng thời gian qua đạt mức khá, nhiều đơn vị ghi nhận lượng khách quốc tế đặt phòng đến cuối năm ở mức cao.

Hội An sớm hồi phục, đón khách du lịch sau mưa bão (Ảnh: Hồng Diễm).

Số liệu từ Sở Du lịch Đà Nẵng cho thấy, trong tháng 10, thành phố đón hơn 1,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng trên 25% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 614.000 lượt, tăng hơn 28% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp lữ hành cũng ghi nhận tín hiệu khả quan khi lượng khách theo tour đạt hơn 115.000 lượt, còn doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 318 tỷ đồng, đều tăng khoảng 20%.

Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là giai đoạn cao điểm của khách quốc tế, nhất là khách từ Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và châu Âu. Cũng chính vì thế, Đà Nẵng đang tập trung khai thác mạnh phân khúc này, đồng thời tăng cường quảng bá tại các thị trường tiềm năng.

Huế cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, dù nhiều đợt mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch.

Theo Sở Du lịch TP Huế, trong 10 tháng đầu năm nay, địa phương đón khoảng 5,39 triệu lượt khách, tăng tới 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,52 triệu lượt, tăng trên 45%. Lượng khách lưu trú ước đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 40%, riêng khách quốc tế chiếm gần 600.000 lượt, tăng gần 25%.

Hội An từng đối mặt với ngập lụt do bão lũ (Ảnh: Thành Đông).

Các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc như “Huế - Kinh đô ẩm thực”, “Đêm Hoàng cung” hay các tour trải nghiệm di sản văn hóa, sông Hương, phố đi bộ Chu Văn An - Võ Thị Sáu… tiếp tục là điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước.

Cùng thời điểm, Lâm Đồng - vùng đất thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa và sạt lở trong mùa cuối năm - vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ với du khách. Tháng 10, tỉnh đón gần 1,9 triệu lượt khách, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, Lâm Đồng đón hơn 17 triệu lượt khách, tăng gần 20%.

Doanh thu du lịch tháng 10 ước đạt 5.131 tỷ đồng, tăng hơn 44%, trong khi tổng doanh thu 10 tháng vượt 45.400 tỷ đồng, tăng gần 21% so với năm 2024.

Riêng khách quốc tế đạt trên 82.000 lượt trong tháng 10, nâng tổng số khách trong 10 tháng lên gần 1 triệu lượt, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Đức và Anh.

Đại diện ngành du lịch tỉnh cho biết, từ nay đến cuối năm, Lâm Đồng sẽ tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc cùng các hoạt động văn hóa - ẩm thực đặc trưng vùng cao nguyên, hứa hẹn mang lại bầu không khí sôi động cho mùa du lịch cuối năm.

Việc 3 địa phương trọng điểm du lịch Đà Nẵng, Huế và Lâm Đồng đều đạt tăng trưởng cao trong bối cảnh thiên tai, thời tiết bất lợi cho thấy nỗ lực phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam.

Sự chủ động trong xúc tiến thị trường, phát triển sản phẩm đặc trưng và liên kết vùng đang giúp các địa phương không chỉ giữ nhịp trong mùa thấp điểm mà còn tạo nền tảng vững chắc cho mùa du lịch quốc tế sắp tới.