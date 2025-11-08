Ngôi làng người Tày ở Việt Nam là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025"

Làng Quỳnh Sơn - ngôi làng của người Tày nằm nép mình bên dãy núi đá vôi - đã vượt qua hơn 270 hồ sơ từ 65 quốc gia, chính thức được Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc (UN Tourism) vinh danh tại lễ trao giải tổ chức ở Hồ Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) ngày 17/10 vừa qua.

Với danh hiệu này, Quỳnh Sơn không chỉ trở thành niềm tự hào của Lạng Sơn, mà còn là đại diện tiêu biểu của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới - minh chứng cho nỗ lực gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn vừa được trao danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" (Ảnh: Nam Nguyễn).

Phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn 2025, ông Trịnh Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn - cho biết: “Danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới” là kết quả của sự đồng lòng giữa chính quyền và người dân. Đây sẽ là động lực để Bắc Sơn phát triển du lịch bền vững, thân thiện, gắn với bảo tồn bản sắc quê hương”.

Hình thành từ năm 2010 và được công nhận là Điểm du lịch địa phương năm 2015, Quỳnh Sơn hiện lưu giữ hơn 200 ngôi nhà sàn cổ, ruộng bậc thang uốn lượn giữa thung lũng và nhiều nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm bánh chưng đen.

Người dân nơi đây vẫn giữ nếp sống cộng đồng đặc trưng của người Tày: Thân thiện và mến khách. Du khách đến Quỳnh Sơn có thể chèo bè giữa thung lũng lúa vàng, gặt lúa cùng người dân, thưởng thức cá suối nướng, bánh chưng đen hay lắng nghe tiếng đàn tính, hát Then vang vọng giữa núi rừng.

Tại Lễ khai mạc Mùa vàng Bắc Sơn năm 2025, làng Quỳnh Sơn đón nhận chứng nhận “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” (Ảnh: Hoàng Huy).

Danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” không chỉ là niềm tự hào của người dân Bắc Sơn mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của du lịch cộng đồng Việt Nam, phát triển từ chính bàn tay và tâm hồn người bản địa.

Theo bà Trần Thị Bích Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn - giải thưởng này mở ra cơ hội lớn để Lạng Sơn quảng bá hình ảnh du lịch ra quốc tế.

“Quỳnh Sơn không chỉ là niềm tự hào của Bắc Sơn, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”, bà Hạnh nói.

Tiết mục hát Then của người Tày Lạng Sơn tại lễ khai mạc (Ảnh: Hoàng Huy).

Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn 2025 sẽ kéo dài đến ngày 15/11, với nhiều hoạt động hấp dẫn như thi giã gạo, gói bánh chưng đen, gặt lúa, chèo bè sup trên thung lũng vàng, triển lãm sản phẩm OCOP, không gian ẩm thực vùng cao và hội chợ du lịch.

Ông Nguyễn Hữu Hải - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn - nhấn mạnh: “Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược quảng bá du lịch Lạng Sơn giai đoạn 2025-2030, hướng tới xây dựng thương hiệu: Bắc Sơn - điểm đến của du lịch xanh và văn hóa”.