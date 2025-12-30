Hàn Quốc dùng phim ảnh, âm nhạc hút giới trẻ và gia đình Việt sang du lịch

Hơn nửa triệu khách Hàn Quốc đến TPHCM

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho biết Hàn Quốc không chỉ là thị trường truyền thống mà còn là một trong những trụ cột quan trọng trong cơ cấu khách quốc tế của thành phố cũng như của du lịch Việt Nam nói chung.

Riêng trong năm 2024, TPHCM đã đón hơn 634.000 lượt khách Hàn Quốc, chiếm khoảng 11% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố và tương đương khoảng 13% tổng lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam. Đây là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất của TPHCM.

Đà tăng trưởng này được duy trì sang năm 2025. Chỉ trong 11 tháng đầu năm, lượng khách Hàn Quốc đến TPHCM đã vượt mốc 500.000 lượt, xếp thứ hai trong các thị trường khách quốc tế đến thành phố.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho biết, TPHCM - Hàn Quốc có quan hệ hợp tác du lịch chặt chẽ (Ảnh: Mộc Khải).

Những con số trên cho thấy Hàn Quốc không chỉ đóng vai trò là thị trường nguồn ổn định mà còn là động lực tăng trưởng quan trọng của du lịch TPHCM, nhất là trong bối cảnh thành phố ngày càng khẳng định vị thế đầu mối hàng không, du lịch và dịch vụ quốc tế.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc cũng là một trong những điểm đến nước ngoài được người dân TPHCM lựa chọn nhiều. Sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực, cảnh quan, cùng hệ thống sản phẩm du lịch phong phú và mạng lưới đường bay dày đặc, thuận tiện giúp Hàn Quốc phù hợp với nhiều hình thức du lịch: Từ tự túc, nghỉ dưỡng gia đình đến du lịch kết hợp công việc, hội nghị.

Nhiều khách Việt chọn du lịch Hàn Quốc vì cảnh thiên nhiên phong phú (Ảnh: T.L.).

Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, năm 2026 sẽ là giai đoạn tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch dành riêng cho thị trường Việt Nam, trong đó TPHCM tiếp tục được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm của các hoạt động xúc tiến.

Hợp tác du lịch Việt - Hàn chuyển sang phát triển đa dạng, có chiều sâu

Bên cạnh các tour tham quan truyền thống, du lịch giáo dục được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam xác định là hướng đi chiến lược, với nhiều chính sách hỗ trợ và hoạt động quảng bá gắn với trải nghiệm học tập - văn hóa.

Chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch dự kiến được tổ chức tại các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh nhằm gia tăng độ phủ sóng và khả năng tiếp cận sản phẩm đến người tiêu dùng.

Song song đó, làn sóng văn hóa Hàn Quốc (K-culture) như phim ảnh, âm nhạc, ẩm thực tiếp tục được khai thác để kích cầu du lịch tự túc, đặc biệt trong nhóm khách trẻ và các gia đình. Các hoạt động quảng bá trải dài từ hội chợ du lịch quốc tế, không gian trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đến các chiến dịch truyền thông số.

Hàn Quốc được yêu thích nhờ cảnh sắc thiên nhiên đẹp, chi phí rẻ, thủ tục visa thuận lợi (Ảnh: T.L.).

Việc hợp tác với hãng hàng không và tổ chức tài chính được kỳ vọng giúp du khách Việt Nam, trong đó có lượng lớn khách từ TPHCM, tiếp cận Hàn Quốc dễ dàng hơn thông qua các ưu đãi về vé máy bay, lưu trú và trải nghiệm.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong năm 2026 là kế hoạch triển khai thẻ du lịch K-culture trọn gói dành riêng cho du khách Việt Nam, đi kèm loạt ưu đãi và chương trình khuyến khích trải nghiệm.

Du khách có thể tham gia sưu tập dấu mộc tại các điểm đến tiêu biểu, hoàn thành các thử thách gắn với thời trang, làm đẹp và phong cách sống Hàn Quốc, qua đó tăng sự kết nối giữa du lịch và văn hóa đại chúng.

Trong bức tranh hợp tác hai chiều, phân khúc du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị) cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đã hỗ trợ 345 doanh nghiệp Việt Nam đưa khách MICE đến Hàn Quốc, với hơn 41.000 lượt khách, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Trong năm 2026, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đặt mục tiêu đón khoảng 570.000 lượt khách Việt Nam, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Biển Việt Nam khiến nhiều du khách Hàn Quốc yêu thích (Ảnh: Tiffany Young).

Theo các đơn vị lữ hành, khách Hàn Quốc cũng đặc biệt yêu thích Việt Nam nhờ ẩm thực phong phú, khí hậu ấm áp và các bãi biển đa dạng. Không ít nghệ sĩ Hàn Quốc cũng lựa chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh và sức hút của du lịch Việt Nam trên nền tảng truyền thông quốc tế.

Các điểm đến ven biển cùng những đô thị du lịch năng động, trong đó TPHCM đóng vai trò trung tâm trung chuyển, ngày càng thu hút khách Hàn đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.