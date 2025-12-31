AI trở thành “mỏ vàng” của các tỷ phú công nghệ ra sao?

Dưới tác động của làn sóng trí tuệ nhân tạo, bức tranh tài sản của giới "siêu giàu" đang thay đổi nhanh chóng. Không chỉ xuất hiện thêm nhiều gương mặt tỷ phú mới, tài sản của các "ông lớn" công nghệ hiện hữu cũng tăng vọt trong năm nay.

Theo Bloomberg Billionaires Index, các cá nhân có mức gia tăng tài sản mạnh nhất từ đầu năm đến nay đều hưởng lợi từ cơn sốt AI.

Đứng đầu danh sách vẫn là tỷ phú Elon Musk, người tiếp tục giữ vị trí giàu nhất thế giới khi giá trị tài sản ròng gần như tăng gấp đôi. Riêng trong năm nay, tỷ phú Musk đã tăng thêm khoảng 213 tỷ USD, mức tăng lớn nhất trong nhóm 500 tỷ phú toàn cầu.

Đáng chú ý, phần lớn khối tài sản của Elon Musk đến từ SpaceX. Công ty hàng không vũ trụ này đang được định giá khoảng 800 tỷ USD và có kế hoạch mở rộng sang mảng trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian.

Một số nguồn tin cho biết SpaceX có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2026, với mức định giá mục tiêu lên tới 1.500 tỷ USD. Ngoài ra, tỷ phú Elon Musk còn nắm cổ phần lớn tại xAI, công ty khởi nghiệp về AI do ông sáng lập cách đây 2 năm.

Dàn tỷ phú công nghệ (Ảnh: Getty).

Cùng nằm trong nhóm tăng tài sản mạnh nhất năm nay còn có 2 nhà đồng sáng lập Alphabet là Larry Page và Sergey Brin. Ngoài ra, ông Jensen Huang, đồng sáng lập kiêm CEO Nvidia, cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, với tài sản hiện đạt khoảng 156 tỷ USD, tăng thêm 42 tỷ USD so với đầu năm.

Bên cạnh các tỷ phú công nghệ lâu năm, làn sóng AI cũng đang "sản sinh" một thế hệ tỷ phú mới. Forbes cho biết, trào lưu AI đã tạo ra hơn 50 tỷ phú mới chỉ trong năm nay, phần lớn là các doanh nhân khởi nghiệp.

Trong đó có 7 nhà đồng sáng lập Anthropic, công ty AI có giá trị vốn hóa thị trường tăng gần gấp 3 trong chưa đầy 1 năm.

Trong nhóm tỷ phú AI mới nổi, ông Edwin Chen, CEO Surge AI, được xem là người giàu nhất, với khối tài sản khoảng 18 tỷ USD. Surge AI chuyên cung cấp dịch vụ tinh chỉnh mô hình cho các khách hàng lớn như OpenAI và Anthropic.

Ngoài ra, danh sách này còn có các nhà sáng lập Sierra, công ty phát triển trợ lý chăm sóc khách hàng ảo bằng AI, và Mercor, công ty về tuyển dụng ứng dụng AI.