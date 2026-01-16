Cô gái 9X bỏ công việc văn phòng thu nhập 50 triệu đồng/tháng để đi bán chè

Từ công việc văn phòng đến những bát chè thủ công

Với nhiều người trẻ, thu nhập 2.000 USD (khoảng 50 triệu đồng) mỗi tháng cùng vị trí trợ lý tổng giám đốc, thường xuyên làm việc gần các nhân vật có tầm ảnh hưởng, là lựa chọn ổn định đáng mơ ước. Tuy nhiên, chị Đào Hoàng Vy (SN 1994) lại quyết định rẽ sang một hướng khác: Từ bỏ công việc văn phòng để theo đuổi con đường kinh doanh ẩm thực.

Quyết định này từng khiến không ít người xung quanh ngỡ ngàng, thậm chí hoài nghi. Sau hình ảnh một nữ nhân viên văn phòng chỉn chu là áp lực công việc kéo dài cùng niềm đam mê ẩm thực.

Chị Đào Hoàng Vy (SN 1994), chủ quán chè, trực tiếp tham gia vào các khâu chuẩn bị và chế biến (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hoàng Vy cho biết, trong gần 4 năm sinh sống tại TPHCM, chị thường cùng chồng tranh thủ thời gian rảnh để khám phá các quán chè của người Hoa nằm sâu trong những con hẻm nhỏ.

Khi ấy, việc thưởng thức chè chỉ đơn thuần xuất phát từ sở thích cá nhân, cả hai hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kinh doanh, bởi đều có công việc ổn định và gia đình không có truyền thống bán hàng.

Tuy nhiên, hương vị thanh nhẹ, tinh tế của chè Hoa dần trở thành ký ức khó quên. Khi trở lại Hà Nội, nỗi nhớ những bát chè ấy đã thôi thúc chị Vy đưa ra một quyết định: Bắt đầu khởi nghiệp từ chính món ăn mình yêu thích.

Thời gian đầu, chị lựa chọn bán chè tại khu vực vỉa hè đường Trần Phú (Hà Nội) với một chiếc xe đẩy như một cách thử nghiệm. Việc kinh doanh quy mô nhỏ giúp chị dần kiểm chứng khẩu vị khách hàng, hoàn thiện công thức và làm quen với nhịp vận hành thực tế trước khi quyết định đi xa hơn.

Hai vợ chồng đồng thời lắng nghe phản hồi của khách hàng để điều chỉnh định lượng và hương vị cho phù hợp (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tuy nhiên, không gian vỉa hè vốn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và điều kiện sinh hoạt đô thị, khiến việc phục vụ khách gặp không ít trở ngại. Xuất phát từ mong muốn có một không gian chỉn chu, ổn định hơn để tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, chị Vy bắt đầu ấp ủ kế hoạch mở một quán cố định.

Hành trình khởi nghiệp của chị Hoàng Vy không gắn với những câu chuyện về công thức “gia truyền”. Chị thẳng thắn cho biết, toàn bộ kiến thức nấu chè đều đến từ quá trình học hỏi bài bản và tự nghiên cứu và rút kinh nghiệm từng ngày.

Chị Vy cũng chủ động theo học các lớp nấu chè chuyên nghiệp để nắm vững kỹ thuật cốt lõi. Với lợi thế sử dụng tiếng Trung, chị dành nhiều thời gian tìm hiểu xu hướng ẩm thực trên các nền tảng như: Douyin, Pinterest và thị trường Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Đài Loan (Trung Quốc),..

Theo chị Hoàng Vy, trong bối cảnh thông tin mở, nhiều hàng quán thường gắn mác “gia truyền” hoặc tạo ra những câu chuyện mang màu sắc lâu đời để thu hút khách hàng.

“Tôi chọn cách nói thẳng: Mình học từ đâu, làm thế nào và bán hàng bằng chất lượng sản phẩm, thay vì xây dựng những câu chuyện không đúng với thực tế”, chị Vy bày tỏ.

Không gian quán được trang trí theo phong cách Trung Hoa, tạo cảm giác ấm cúng và khác biệt giữa phố trung tâm Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Dù đã rời bỏ môi trường công sở, chị Vy vẫn giữ nguyên sự chỉn chu và tư duy quản trị của một trợ lý tổng giám đốc trong quá trình kinh doanh.

Mỗi ngày, chị bắt đầu công việc từ 6h sáng để chuẩn bị nguyên liệu, trong đó nhiều công đoạn như ngâm các loại hạt đã thực hiện từ tối hôm trước nhằm bảo đảm chất lượng thành phẩm. Việc lựa chọn trái cây tươi theo mùa cũng được Hoàng Vy trực tiếp đảm nhiệm.

Món chè Âm Dương thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày

Nếu câu chuyện từ bỏ công việc văn phòng của Đào Hoàng Vy khơi gợi sự tò mò ban đầu, thì chính hương vị và cách trình bày món ăn mới là yếu tố giữ chân thực khách tại quán chè trên phố Triệu Việt Vương.

Giữa bản đồ ẩm thực đa dạng của Hà Nội, thực đơn của quán tạo dấu ấn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa phong vị chè Hoa truyền thống và tư duy sáng tạo hiện đại.

Ba món chè tiêu biểu của quán, gồm chè Âm Dương, chè Bách Vị và tàu hũ Dương Chi Cam Lộ, gây ấn tượng nhờ cách trình bày bắt mắt và hương vị thanh nhẹ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Điểm nhấn khiến nhiều thực khách chú ý là chè Âm Dương, sự kết hợp giữa chè mè đen và chè đậu phộng. Hương vị bùi béo, thơm nhẹ giúp món chè dân dã trở nên mới mẻ, dễ tiếp cận với giới trẻ.

Trong khi đó, chè Bách Vị được xem là “linh hồn” của quán. Lấy cảm hứng từ các món chè truyền thống Trung Hoa, bát chè hội tụ 11 loại nguyên liệu gồm đậu xanh, hạt ý dĩ (bo bo), tuyết nhĩ, phổ tai, hạt đác, bạch quả, táo đỏ, hạt sen, long nhãn, củ sen và củ năng. Các nguyên liệu được nấu riêng từng thành phần, kết hợp nước nền từ lá nếp tạo vị ngọt thanh, nhẹ, phù hợp với khẩu vị thực khách miền Bắc.

Các nguyên liệu tạo nên món chè Bách Vị được sơ chế và nấu riêng từng thành phần để giữ trọn hương vị (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên cạnh 2 món chủ đạo, thực đơn còn có tàu hũ Dương Chi Cam Lộ, tàu hũ sốt trà… được biến tấu theo hướng giảm ngọt, ưu tiên vị thanh của thảo mộc và trái cây tươi. Các món chè có giá 30.000-39.000 đồng/bát, phù hợp với nhóm khách văn phòng và người trẻ.

Theo chia sẻ của chị Hoàng Vy, quán hiện phục vụ khoảng gần 200 lượt khách mỗi ngày, đông nhất vào khung giờ trưa và buổi tối, đặc biệt sau giờ ăn. Phần lớn thực khách là dân văn phòng quanh khu vực và những người yêu thích hương vị chè Hoa theo phong cách truyền thống nhưng được làm mới.

Ghi nhận tại quán, Việt Hà (SN 2000), hiện là giảng viên Trường Đại học Thương mại, cho biết cô đến quán vì tò mò về món chè Âm Dương.

Việt Hà (SN 2000) là một trong những thực khách tìm đến quán để trải nghiệm món chè Âm Dương (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên cạnh hương vị, Việt Hà đánh giá cao không gian ban công của quán. Theo cô, khu vực này mang lại cảm giác như được ngồi vỉa hè - một nét quen thuộc của Hà Nội - nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái và phù hợp với điều kiện sinh hoạt đô thị hiện nay.

Trong khi đó, Nguyễn Khánh Tâm (SN 1992), làm việc gần khu vực quán, cho biết đây là địa chỉ quen thuộc của anh vào mỗi buổi trưa.

Trung bình một tuần, anh ghé quán khoảng 3-4 lần, còn dịp cuối tuần thường đưa cả gia đình đến thưởng thức.

Theo anh Tâm, điều khiến anh quay lại thường xuyên không chỉ nằm ở hương vị món ăn mà còn ở không gian quán thoáng đãng, dễ chịu, phù hợp để nghỉ ngơi sau giờ làm việc. “Tôi thích nhất món tàu hũ sốt trà, vì đây là lần đầu tôi được ăn món này tại Hà Nội. Mùa hè thì tôi hay chọn chè Bách Vị vì vị thanh, mát”, anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Khánh Tâm (SN 1992), làm việc gần khu vực quán, là khách quen thường xuyên ghé vào buổi trưa và cuối tuần (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Anh Tâm cũng nhận xét, hương vị chè tại đây khá lạ so với mặt bằng chung, độ ngọt vừa phải nên phù hợp với nhiều lứa tuổi. “Gia đình tôi, đặc biệt là các cháu nhỏ, đều dễ ăn và hợp khẩu vị”, anh nói thêm.

Địa chỉ: 79B Triệu Việt Vương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội Giá tham khảo: 30.000-39.000 VNĐ/bát Giờ mở cửa: 12h-22h30

Ảnh: Nguyễn Hà Nam