Bất động sản khu Đông TPHCM sôi động dịp cận Tết

Tại khu Đông, nơi hạ tầng và nhịp sống thay đổi từng ngày, Masteri Cosmo Central nổi lên như một tâm điểm an cư mới tại The Global City - nơi mỗi mét vuông đều gắn với kết nối, tiện nghi và giá trị bền vững.

Bất động sản khu Đông TPHCM duy trì nhịp phát triển ổn định

Kể từ sau Covid-19, chưa khi nào thị trường bất động sản TPHCM sôi động như hiện tại. Theo dòng chảy đó, tại những khu vực được đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ và phát triển mô hình đô thị phức hợp đa chức năng, những giao dịch giá trị vẫn diễn ra ngay cả khi năm cũ sắp khép lại. Khu Đông TPHCM là một ví dụ.

Hạ tầng giao thông và tiện ích được đầu tư đồng bộ giúp các dự án thuộc mô hình đô thị phức hợp theo chuẩn quốc tế thu hút dòng tiền ổn định dù đã cận Tết (Ảnh: CĐT).

Cùng với từng nhịp hạ tầng được hoàn thiện, theo đánh giá của Knight Frank, đến năm 2030, khu vực này sẽ đón hơn 20.000 kỹ sư, chuyên gia và lao động trình độ cao, đưa quy mô dân số lên khoảng 1,5-1,8 triệu người và có thể đạt 2,6 triệu người vào năm 2040.

Đánh giá về cơ hội của thị trường địa ốc trong năm 2026, TS. Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính của Chính phủ - cho biết, quyết định mua một căn nhà sẽ không chỉ dựa trên những giá trị hiện tại mà còn xuất phát từ những kỳ vọng trong tương lai. Khi niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam được củng cố, việc sở hữu bất động sản sẽ trở thành một lựa chọn vững chắc.

Masteri Cosmo Central: Dấu ấn mở màn năm mới đáp ứng nhu cầu an cư thời đại mới

Niềm tin mà TS. Lê Xuân Nghĩa nhắc tới cũng là cách Masterise Homes nhìn nhận về mong muốn an cư lâu dài và kiến tạo tương lai của thế hệ cư dân hiện đại và có nền tảng tài chính vững chắc. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2026, nhà phát triển Masterise Homes đã ra mắt Masteri Cosmo Central thuộc tâm điểm khu đô thị phức hợp theo chuẩn quốc tế The Global City, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình kiến tạo chuẩn sống chất lượng tại khu Đông TPHCM.

Tuyến đường Liên Phường đã thông xe 2 chiều, trở thành “trục xương sống” nối liền Masteri Cosmo Central với các khu vực trọng điểm khác của thành phố (Ảnh: CĐT).

Từ dấu mốc thông xe hai chiều tuyến đường Liên Phường - “trục xương sống” khu Đông đến việc tăng tốc hoàn thiện nút giao An Phú trong năm 2026, loạt công trình khác như Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc đã động thổ, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối liên vùng đang lên kế hoạch triển khai, phân khu cao tầng đầu tiên tại khu đô thị này là Masteri Grand View cũng đã cất nóc cuối tháng 1 vừa qua.

Chưa cần chờ đến lúc các dự án hạ tầng trên thành hình, vị thế “siêu kết nối” của Masteri Cosmo Central vẫn được bảo đảm ở thời điểm hiện tại khi cư dân chỉ cần10 phút để tới Thảo Điền và trung tâm tài chính Thủ Thiêm; chưa đầy 15 phút để chạm tới nhịp sống sôi động của phường Bến Thành, Sài Gòn và trong 30-45 phút để đến sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Long Thành.

Giữa nhịp sống đô thị sôi động hiện nay, nhu cầu của người mua nhà không còn gói gọn trong nhà ở mà là tìm kiếm không gian sống chất lượng cùng cộng đồng văn minh, tiện nghi sống ngay ngưỡng cửa. Tại Masteri Cosmo Central, điều này được thể hiện rõ qua hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một) - nơi chuẩn mực sống hiện hữu ngay trong từng nhịp sinh hoạt mỗi ngày của cộng đồng cư dân.

Chỉ cần vài bước chân khỏi thềm nhà, cư dân đã có thể tiếp cận trung tâm thương mại 123.000m² cùng hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế; tổ hợp giải trí - thể thao City Park, Vịnh Tình yêu, khu công viên cây xanh và khu phố nhà phố thương mại SOHO sôi động, quy tụ các thương hiệu thời trang, ẩm thực có tiếng.

Thừa hưởng lợi thế tâm điểm The Global City, Masteri Cosmo Central mang đến nhịp sống all-in-one, nơi cư dân thành thị sống trọn vẹn từng nhịp cộng hưởng (Ảnh: CĐT).

Ngay trong khu vực nội khu, cư dân cũng thỏa sức tận hưởng một thế giới đa trải nghiệm với hơn 50 tiện ích được sắp đặt tinh tế: thả mình ngắm hoàng hôn tại hồ bơi vô cực, gặp gỡ những người bạn hàng xóm đồng điệu tại Pavilion ngắm cảnh, khởi động ngày mới thư thái trên đường chạy bộ ven sông…

Theo đó, những căn hộ hướng trực diện ra kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á đang trở thành tâm điểm chú ý của Masteri Cosmo Central.

Tâm điểm cảnh quan của dự án là những căn hộ có hướng nhìn ra kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á (Ảnh: CĐT).

Một không gian sống nằm tại lõi của khu đô thị theo chuẩn quốc tế được đầu tư hạ tầng chiến lược như Masteri Cosmo Central được kỳ vọng sẽ là lựa chọn an cư dành cho cộng đồng cư dân thế hệ mới. Được kiến tạo bởi nhà phát triển Masterise Homes với năng lực quốc tế cùng hạ tầng và tiện ích ngày càng hoàn thiện của The Global City, Masteri Cosmo Central là lựa chọn thông minh cho những cư dân thời thượng chọn an cư và phát triển bền vững tại đô thị sôi động.

