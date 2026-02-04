Khánh Hòa có chính sách mới hỗ trợ người nước ngoài gặp sự cố tài chính

Ngày 4/2, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi các cơ quan trong tỉnh này về việc tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các vụ việc lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài, nhất là các trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, lưu trú, nhằm phát hiện sớm các trường hợp “bất thường”, chủ động xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Khách nước ngoài đến du lịch ở Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Công an tỉnh được giao xây dựng quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý vi phạm và thực hiện thủ tục trục xuất người nước ngoài về nước theo đúng quy định pháp luật.

Việc bố trí và sử dụng nguồn kinh phí xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh được thực hiện đúng quy định, phục vụ công tác xử lý vi phạm, chi trả các chi phí liên quan đến việc trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, căn hộ du lịch, khu dân cư về công tác khai báo tạm trú, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định pháp luật.

Sở Y tế Khánh Hòa được giao chỉ đạo các cơ sở y tế, trung tâm tiếp nhận, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời người nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chi trả viện phí và các khoản chi phí liên quan trong thời gian chờ xác minh, làm thủ tục đưa về nước theo quy định.

Sở Tài chính được giao xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ cho các trường hợp nêu trên, bao gồm chi phí điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở y tế và trung tâm trong thời gian chờ xác minh và hoàn tất thủ tục đưa về nước.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, năm 2025, tỉnh đón 16,4 triệu lượt khách, tăng gần 14,4% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt.