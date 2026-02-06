Chiến sự Nga - Ukraine đang đứng trước bước ngoặt lớn (Ảnh minh họa: DW).

Mặt trận phía Bắc: Thành công nhỏ, thách thức lớn

Tại chiến trường phía Bắc, lợi dụng các con sông đóng băng, quân đội Nga (RFAF) đã cố gắng vượt sông Vovchya và Donets, thiết lập các đầu cầu gần Komarovka, Kondratovka (tỉnh Sumy). Một số thành công chiến thuật cũng được ghi nhận ở Zelenoye, Vovchanskye Khutors, Krugloe, Chugunovka, Otradnoye hay Dvurechanskoye (tỉnh Kharkov).

Trên hướng bắc Kharkov, RFAF đã đạt được một số kết quả trong 3 tháng qua nhờ ưu thế về quân số, với mục tiêu phong tỏa hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine (AFU). Các đơn vị UAV Nga đang tích cực phá hủy các điểm điều khiển UAV FPV của đối phương.

Hoạt động trinh sát tối ưu hóa đã tạo cơ hội cho các cuộc tấn công, dù chưa có đột phá rõ ràng trong tuần qua. RFAF cũng tận dụng điều kiện thời tiết bất lợi để cản trở hoạt động của UAV Ukraine.

Ngược lại, các cuộc tấn công bằng UAV tự sát của AFU từ Okhrimovka nhằm mở rộng vùng tấn công vào Belgorod (Nga) đang bị cản trở bởi pháo nhiệt áp TOS-1A Solntsepyok. Lực lượng không quân chiến thuật Nga cũng tiến hành ném bom chính xác hoặc tập kích bằng trực thăng vũ trang vào trận địa Ukraine.

Tuy nhiên, dù tấn công quyết liệt, RFAF chỉ đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi Volchansk tối đa 7km sau gần 3 tháng giao tranh ác liệt – một con số không đáng kể. Vị trí của Nga ở Siminovka vẫn bấp bênh, gây khó khăn cho việc tiến công.

Tuyến phòng thủ phía trước trải dài quá mức khiến quân đội Nga không thể thực hiện các cuộc đột kích thọc sườn hiệu quả, buộc phải đánh trực diện, tiêu tốn nguồn lực lớn với kết quả khiêm tốn.

Việc Nga củng cố trục bắc Kharkov được cho là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm tiến công Velykyi Burluk, đồng thời thâm nhập hậu phương Kupyansk, nhưng việc thực hiện kế hoạch này vẫn còn nhiều nghi vấn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 3/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, hiện thực hóa ý đồ thiết lập "vùng đệm an ninh" dọc biên giới (Ảnh: Rybar).

Đường chiến tuyến lặng lẽ tiến về Sloviansk - Kramatorsk

Sau khi kiểm soát Seversk (Siversk), các đơn vị thuộc Phương diện quân phía Nam RFAF bị cầm chân trong trận đánh giành các điểm cao gần Reznikovka.

Ở phía bên trái, từ con đường Bakhmut - Seversk, AFU tăng cường phản công về phía Nikiforovka. Đây dường như là nỗ lực chọc thủng các tuyến phòng thủ kiên cố, tuy nhiên, do thiếu quân số, sức mạnh của AFU đang dần suy yếu.

Kết quả là trong vài tuần qua, vùng kiểm soát của RFAF gần Pazeno đã mở rộng, một đầu cầu được thiết lập từ Vasyukovka đến Khromovka, bao vây khu vực phòng thủ Ukraine ở Bondarnoye.

Xa hơn về phía nam, RFAF đột phá thành công phòng tuyến Orekhov - Vasilivka, nơi AFU đã giữ vững từ năm 2023. Họ cũng tiến vào Minkivka và dọc theo quốc lộ M-03, chiếm được Pryvillya. Tình hình đang trở nên nguy kịch, nhưng Bộ Tổng tham mưu Ukraine phản ứng chậm chạp.

Nếu RFAF thọc sâu đến Malinivka, chiếm giữ các vị trí chiến lược, họ có thể sử dụng hỏa lực để khống chế hoàn toàn Sloviansk - Kramatorsk. Số lượng các cuộc tập kích bằng UAV FPV ở khu vực Sloviansk đã tăng đáng kể so với năm ngoái, cho thấy RFAF đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cụm đô thị này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Sloviansk ngày 4/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Mặt trận Konstantinovka: Áp lực gia tăng từ 2 phía

Xa hơn về phía nam, hoạt động tác chiến bằng UAV của Nga thậm chí còn cao hơn. Lực lượng Moscow ở Luhansk đang tiến hành các cuộc không kích gần như không ngừng nghỉ vào Druzhkovka bằng UAV Molniya, đồng thời họ cũng sử dụng UAV hạng nặng để rải mìn điều khiển từ xa.

Thay vì chiến thuật xâm nhập bằng bộ binh, RFAF sử dụng pháo binh, UAV FPV hoặc bom lượn FAB đánh vào các cứ điểm, tuyến đường tiếp tế hậu cần.

Nga tiến công ở sườn phải, kiểm soát một khu vực rộng khoảng 5km2 gần Novodmitrovka, đang tích cực mở rộng để tránh bị bao vây. Phía trước là hồ chứa Molocharka, RFAF sẽ phải vòng qua đây, san bằng mặt trận về phía Verolyubivka.

Ở ngoại ô phía nam thành phố, các cuộc tấn công đang diễn ra từ tuyến Berestok - Ilyinovka. Giữa Ivanopol - Berestok, một vùng xám vẫn tồn tại, hầu như không thay đổi, tình hình xung quanh Stepanovka cũng tương tự. Điều đó cho thấy quân đội Ukraine đã ổn định phòng thủ ở những khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka - Dobropillya ngày 4/2, Moscow đang tiến công theo các mũi tên màu đỏ, đường chiến tuyến màu xanh đậm. Đội hình chiến đấu của Ukraine là các lá cờ màu xanh (Ảnh: Marat Khairulin).

Mặt trận Dobropillya: Cơ hội nào cho Nga?

Không giống như hướng Konstantinovka, nơi RFAF đã giành được khoảng 7km2 trong 10 ngày cuối tháng 1, hiện họ chỉ mới tiến gần đến Dobropillya.

Ngôi làng Novy Donbas đã được lực lượng Moscow kiểm soát một phần, các trận đánh giành Belitske đang diễn ra. Ukraine tập trung lực lượng ở Volnoye cũng như Dorozhnoye, có lẽ đang chuẩn bị cho một cuộc phản công hướng tới Dobropillya.

Điểm đặc biệt là Dobropillya nằm cách Konstantinovka khoảng 50km về phía tây, có nghĩa là Konstantinovka thực chất nằm ở phía sau lưng tuyến phòng thủ của AFU. Do đó, việc khai thác những thành quả đạt được từ Shakhovo về phía bắc một cách nhanh chóng là rất quan trọng, nếu không, quân đội Nga tại đây có nguy cơ bị bao vây một lần nữa.

Vì vậy, tháng trước, các hoạt động quân sự đã được nối lại trên một mặt trận rộng lớn hướng tới Nikolaypillya, Torskoye cũng như Kucherov Yar.

Tốc độ tiến công của RFAF trên các mặt trận đang diễn ra cực kỳ chậm chạp, mặc dù nguy cơ AFU bị cô lập từ phía tây qua Konstantinovka đã hiện hữu. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để RFAF tiến hành một cuộc đột phá thành công vào Dobropillya.