BIDV ra mắt game Tết “Đón Mã du xuân”, tổng giải thưởng gần 3 tỷ đồng

Xu hướng gamification (trò chơi hóa) trong dịch vụ ngân hàng dịp Tết

Những năm gần đây, mô hình gamification (trò chơi hóa) được triển khai rộng rãi trong các ứng dụng ngân hàng nhằm tăng mức độ tương tác và mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dùng. Giai đoạn cận Tết, nhu cầu giao dịch gia tăng, càng tạo điều kiện để các tựa game này trở thành điểm nhấn giải trí giúp người dùng thư giãn giữa nhịp sống hối hả.

Trò chơi “Đón Mã du xuân” được lấy cảm hứng từ trò chơi cá ngựa quen thuộc, gắn với biểu tượng năm Bính Ngọ (Ảnh: BIDV).

Nắm bắt xu hướng này, BIDV SmartBanking đã triển khai game “Đón Mã du xuân” dựa trên trò chơi cá ngựa quen thuộc, đồng thời gắn với biểu tượng năm Bính Ngọ 2026.

Thực tế, BIDV SmartBanking là một trong những đơn vị tiên phong đưa các trò chơi tương tác vào ứng dụng ngân hàng một cách bài bản. Mỗi năm, các tựa game đều mang những câu chuyện và thông điệp ý nghĩa riêng, như “BIDV Smart City” (2023) hướng về Tết đoàn viên, hay “BIDV Green Mission” (2024) lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển.

Năm 2026, tựa game “Đón Mã du xuân” tiếp tục hành trình này với thông điệp về sự khởi sắc và may mắn đầu năm, khơi gợi không khí quây quần đặc trưng ngày Tết.

Giới trẻ hào hứng rủ nhau lập hội chơi game “Đón Mã du xuân” trên ứng dụng ngân hàng BIDV SmartBanking (Ảnh: BIDV).

Tích lũy lượt chơi từ chính giao dịch hàng ngày

Điểm thú vị của trò chơi “Đón Mã du xuân” là cơ chế nhận lượt được thiết kế gắn liền với hoạt động giao dịch hàng ngày mà không cần thao tác phức tạp.

Mỗi giao dịch quen thuộc như thanh toán hóa đơn, đặt vé hay mua sắm đều được quy đổi thành lượt chơi (Ảnh: BIDV).

Người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng mỗi ngày là sẽ nhận được 1 lượt chơi miễn phí, đăng nhập đủ 7 ngày liên tiếp còn được thưởng thêm lượt.

Những nhu cầu thiết yếu dịp Tết như thanh toán hóa đơn điện/nước, đặt vé máy bay, tàu xe, mua sắm VnShop (từ 100.000 đồng) hay chi tiêu thẻ quốc tế từ 300.000 đồng, duy trì casa từ 10 triệu đồng… đều được hệ thống quy đổi thành lượt chơi.

Việc tích hợp linh hoạt này vừa khuyến khích thanh toán không tiền mặt, vừa giúp khách hàng xử lý các giao dịch cuối năm thuận tiện hơn.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 3 tỷ đồng

Với tổng ngân sách giải thưởng gần 3 tỷ đồng, người chơi có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn và giá trị.

Giải đặc biệt tiền mặt trị giá 100 triệu đồng sẽ được chuyển khoản trực tiếp đến người may mắn nhất. Ngoài ra, hàng ngàn quà tặng giá trị được phân bổ xuyên suốt chương trình, gồm bếp từ Hafele, máy xay sinh tố Philips, tai nghe Logitech, máy lọc không khí Coway, LG và nhiều phần quà gia dụng khác.

Không chỉ mang tính giải trí, trò chơi “Đón Mã du xuân” còn lồng ghép hoạt động an sinh xã hội. Thông qua việc thu thập hoa mai, người chơi đồng hành cùng BIDV mang “Quà Tết cho người nghèo”. Top 10 người chơi thu thập được nhiều hoa mai nhất sẽ nhận phiếu mua hàng VnShop trị giá 2 triệu đồng như một lời tri ân.

Hướng tới hệ sinh thái tài chính số toàn diện

“Đón Mã du xuân” là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái tài chính số “all-in-one” (tất cả trong một) mà BIDV hướng đến. Ứng dụng BIDV SmartBanking không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán, quản lý tài chính mà còn mở rộng sang trải nghiệm tương tác, giải trí, mang đến sự tiện lợi trong một nền tảng duy nhất.

Thông qua trò chơi, BIDV tiếp tục thúc đẩy hành vi thanh toán số và tạo sự gắn kết với người dùng trong mùa Tết.

“Đón Mã du xuân” là cầu nối gắn kết các thế hệ trong gia đình và lan tỏa giá trị nhân văn ngày Tết (Ảnh: BIDV).

Người dùng có thể trải nghiệm game “Đón Mã du xuân” trên BIDV SmartBanking từ 2/2 đến 15/3 để khởi đầu năm mới với nhiều may mắn.