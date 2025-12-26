Tết Dương lịch: Khách Việt chi trăm triệu đi chơi, nhiều tour "chốt sổ" sớm

Nhận được thông tin kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, chị Thu Hương (Hà Nội) vội vã gọi điện cho một số công ty du lịch, hỏi mua tour đi nước ngoài.

Nhân viên kinh doanh thông báo hành trình đi Đông Nam Á đã kín chỗ, nếu đi các chặng xa như châu Âu hay Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) thì không kịp làm visa.

Theo chị Hương, ban đầu, lịch nghỉ Tết Dương lịch chỉ có 1 ngày, vợ chồng chọn ở lại Hà Nội nghỉ ngơi, dành tiền du lịch dịp Tết Nguyên đán. Lịch nghỉ có sự điều chỉnh, hai vợ chồng bàn nhau mua tour đi các nước gần Việt Nam nhưng không kịp.

"Tour trong nước với những chặng ngắn vẫn còn nên chúng tôi chọn đi Hà Giang (cũ) 3 ngày 2 đêm. Nhiều lần, cả nhà định du lịch ở đây nhưng chưa có dịp", chị Hương nói.

Khách cuống cuồng tìm tour sát giờ "G"

Việc khách hàng gọi điện hỏi mua tour sau khi biết lịch nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày như trường hợp của chị Hương không phải là hiếm trong những ngày gần đây.

Anh Lê Nghĩa (nhân viên bán hàng của một công ty du lịch tại Hà Nội) cho biết, riêng ngày 25/12, anh đã nhận được hơn 20 cuộc gọi từ khách hàng hỏi mua tour.

"Mọi người cuống cuồng gọi điện, xin tư vấn các tour gần Hà Nội như đi Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La... do tour quốc tế đã đóng đoàn. Ban đầu, nhiều khách không có ý định đi chơi, bây giờ bất ngờ thay đổi kế hoạch", anh Nghĩa cho biết.

Cảnh quan thiên nhiên trong lành, đẹp mắt tại Phú Quốc hút khách du lịch (Ảnh: S.G).

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, dịp Tết Dương lịch, xu hướng của du khách vẫn lựa chọn các hành trình ngắn ngày, linh hoạt, phù hợp tâm lý nghỉ lễ đầu năm để thư giãn sau một năm làm việc.

Đến thời điểm này, các tour đi nước ngoài đã được công ty du lịch "chốt sổ" vì khách đặt sớm, phải làm thủ tục visa và sắp xếp khách sạn... Các tour trong nước xuất phát từ Hà Nội và TPHCM đi các tỉnh thành khác kín chỗ khoảng 80%.

Mức giá năm nay được đánh giá tương đương, không tăng so với ngày thường. Giá tour đi Thái Lan dao động từ 6,5 triệu đồng đến 7,9 triệu đồng, còn giá tour đi 2 nước Malaysia - Singapore ở mức 8,9-11,9 triệu đồng....

Tour trong nước đi biển Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang dao động từ 5,8 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng, các tour lên núi như Tà Xùa, Sa Pa, Mộc Châu dao động từ 2,5 đến 4 triệu đồng (tuỳ theo nơi khởi hành).

Ông Phạm Văn Bảy - Phó giám đốc Vietravel Hà Nội - cho hay, ở thị trường trong nước, bên cạnh Sa Pa, Đà Lạt, Phú Quốc, những hành trình vùng núi phía Bắc như Tà Xùa, Mộc Châu, Cao Bằng, Điện Biên... được quan tâm nhiều trong dịp Tết Dương lịch.

Với thị trường quốc tế, các hành trình gần, thời gian bay ngắn như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản được nhiều khách lựa chọn do sản phẩm tour đa dạng, lịch trình gọn, dễ sắp xếp thời gian nghỉ.

"Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều chặng du lịch Tết Dương lịch đã kín chỗ, đặc biệt là các tour khởi hành đúng cao điểm 28–31/12. Một số tuyến đi Đông Bắc Á và Trung Quốc có đường bay thẳng, khung giờ đẹp kín chỗ từ sớm", ông Bảy cho biết.

Theo ông Bảy, nhận thấy tour cao điểm cuối năm dịp Tết Dương lịch nhanh chóng kín chỗ, khách có xu hướng tìm hiểu, đặt tour Tết Âm lịch.

"Điều này cho thấy thị trường du lịch cuối năm và đầu năm mới đang có sự nối tiếp khá rõ ràng, với xu hướng đặt tour sớm để đảm bảo lựa chọn tốt về lịch trình, dịch vụ và chi phí, thay vì chờ sát ngày như trước đây", ông nói thêm.

Trung Quốc vẫn là địa điểm được nhiều khách lựa chọn dịp Tết Dương lịch (Ảnh: Yến Vi Vu).

Tại công ty Vietluxtour, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp Thị - ghi nhận dịp Tết Dương lịch, sức mua tour tăng 15-20%. Khách chủ yếu chọn các hành trình ngắn ngày, trong đó ưu tiên yếu tố nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt hay những địa điểm gần TPHCM như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Phan Thiết...

Dịp Tết Dương lịch năm nay, khách có xu hướng du lịch kết hợp tất niên. Nhiều nhóm khách doanh nghiệp nhỏ hoặc nhóm bạn thân tranh thủ kỳ nghỉ này để tổ chức tiệc cuối năm kết hợp du lịch (MICE quy mô nhỏ) tại các resort lân cận thành phố lớn.

Đặc biệt, tour liên kết các địa điểm của các địa phương sau sáp nhập tỉnh, thành của đơn vị này mang đến cho sự lựa chọn đa dạng, hấp dẫn như hùng vĩ Trường Sơn - khám phá vùng đất lửa Quảng Trị và Quảng Bình (cũ), hay viên ngọc bí ẩn xứ Tuyên - hành trình Bắc Mê (Hà Giang cũ - Tuyên Quang)... với thời gian từ 4-5 ngày, mức giá dao động từ 4 triệu đồng/khách trở lên (tuỳ địa điểm, ngày khởi hành).

"Dịp Tết Dương lịch, tỷ trọng đặt tour nội địa nhỉnh hơn tour quốc tế một chút. Chúng tôi cho rằng, du khách có xu hướng để dành tiền và thời gian cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày sắp tới", bà Thu nói.

Tour cao cấp "chốt sổ" sớm

Ngoài các tour quốc tế có mức giá bình dân và quen thuộc, những khách hàng có thu nhập tốt vẫn sẵn sàng chi tiền cho những tour cao cấp mới lạ, kéo dài hơn 10 ngày.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Tràng An, cho biết ngoài các tour Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia - Singapore, những tour đi khu vực Nam Âu 11 ngày thăm Italia, miền Nam nước Pháp, Monaco, Tây Ban Nha với mức giá hơn 80 triệu đồng/khách hút những người muốn khám phá những vùng đất mới.

Tà Xùa với những biển mây ấn tượng phù hợp với chuyến du lịch ngắn ngày dịp Tết Dương lịch (Ảnh: A Lưu).

Tour Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha 9 ngày 8 đêm hơn 70 triệu đồng/khách, Dubai (UAE) với giá từ 28 triệu đồng/khách hay Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập... với giá từ 20 triệu đồng đến gần 70 triệu đồng cũng được khách lựa chọn.

"Các chặng này đã kín chỗ 100%, công ty du lịch không thể nhận thêm khách do thời gian mở bán sớm, phải mua vé máy bay, xin visa, đặt khách sạn từ cách đây nhiều tuần. Tour trong nước vẫn còn chỗ nhưng khách đặt sát ngày thì mức giá sẽ cao hơn", ông Cường nói.

Với mong muốn tận hưởng kỳ nghỉ lễ thoải mái, khi đặt tour Tết Dương lịch, khách không còn quá chú trọng vào tiêu chí "giá rẻ nhất".

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Vietluxtour - lấy dẫn chứng nhóm khách Việt kiều sẵn sàng chịu chi, đặt tour option (tour thiết kế theo yêu cầu riêng) để có những chuyến vui chơi cùng người thân, gia đình trọn vẹn.

"Khách hàng đang sẵn sàng chi trả cao hơn cho các dịch vụ chất lượng (khách sạn 4-5 sao, bay giờ đẹp) để đảm bảo kỳ nghỉ trọn vẹn. Các dòng tour trung - cao cấp có tỷ lệ lấp đầy khá nhanh so với trước đây", bà Thu cho biết.

Mặt bằng giá các tour tuyến dịp Tết Dương lịch năm nay tương đương năm ngoái và không có hiện tượng "sốt" như những năm trước.

Theo Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Tràng An, do lịch nghỉ ban đầu chỉ kéo dài 1 ngày nên nhiều người không lựa chọn đi du lịch. Trước nhu cầu thấp, các đơn vị cung cấp dịch vụ khách sạn, vé máy bay không dám “ôm” phòng, giữ vé với số lượng lớn.

"Có thời điểm công ty du lịch chật vật tìm khách mua tour vì lịch nghỉ ngắn. Từ khi có thông báo nghỉ lễ 4 ngày, nhiều khách liên hệ hỏi tour Đông Nam Á và tour nội địa ngắn ngày", ông Cường bày tỏ.

Trong khi đó, chị Hương Trà - chủ một công ty du lịch ở Hà Nội - đánh giá nhiều chặng đi Trung Quốc như tour Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Lệ Giang đã kín chỗ sớm. Tuy nhiên, việc bán tour khó khăn hơn những năm trước, vì khách hàng thắt chặt chi tiêu.

Theo chị, trong xu hướng chọn địa điểm du lịch hiện nay, khách cân nhắc giữa mức giá rẻ và cơ hội tham quan phong cảnh độc đáo, đẹp mắt. Vì vậy, các tour đi Trung Quốc được nhiều khách quan tâm vì có nhiều lợi thế.

"Ngoài phong cảnh đẹp, nhiều đường bay đi Trung Quốc khởi hành từ Hà Nội và TPHCM được các hãng mở ra với mức giá rất tốt, giúp chi phí chuyến đi ở mức hợp lý", chị Trà nhấn mạnh.