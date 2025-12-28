Top 5 quán cà phê mở xuyên đêm tại khu vực Hoàn Kiếm

Khu vực Hoàn Kiếm không chỉ nổi tiếng với những con phố nhộn nhịp ban ngày, mà về đêm, nơi này cũng trở nên sôi động với những quán cà phê mở muộn, trở thành điểm dừng chân quen thuộc cho “cú đêm”.

Nhiều học sinh, sinh viên và cả nhân viên văn phòng thường chọn quán cà phê để làm bài, làm việc muộn hoặc trao đổi nhóm. Những quán cà phê mở xuyên đêm này không chỉ là nơi hoàn thành công việc hay học tập, mà còn là nơi thư giãn, nhâm nhi một ly nước.

Dưới đây là 5 quán cà phê ở Hoàn Kiếm thu hút nhiều người tìm đến thưởng thức đồ uống và tận hưởng không gian đêm muộn.

1. Xofa Café & Bistro

Nằm trên phố ẩm thực Tống Duy Tân sầm uất, Xofa Café & Bistro nổi bật với thiết kế pha trộn giữa phong cách châu Âu và nét kiến trúc Pháp cổ kính, mang đến cảm giác dễ chịu, thư giãn cả ngày lẫn đêm.

Quán gồm hai tòa nhà 2 tầng nối với nhau bằng khoảng sân nhỏ, nhiều cây cối, thoáng mát, yên tĩnh, phù hợp với những ai yêu thích không gian mở, gần gũi thiên nhiên và tĩnh lặng.

Những chiếc sofa êm ái được nhiều bạn trẻ ví như “phòng khách của những cú đêm”, là nơi lý tưởng để làm việc, học bài hoặc nghỉ ngơi đến tận sáng.

Không gian ngoài trời của quán được bố trí nhiều cây xanh, kết hợp ánh đèn vàng ấm, tạo cảm giác dễ chịu cho các cuộc trò chuyện buổi tối (Ảnh: Facebook Xofa Café & Bistro).

Quán mở 24/24, phục vụ thực đơn đa dạng từ cà phê, nước ép, bánh ngọt đến các món ăn nhẹ như thịt bò khô, hạt điều và các món chính như cá hồi, sandwich, mỳ Ý, salad hay súp.

Giá đồ uống dao động từ 48.000 đồng đến 79.000 đồng, đồ ăn nhẹ từ 48.000 đồng đến 68.000 đồng, các món chính từ 89.000 đồng đến 225.000 đồng.

Mặc dù giá thành có phần cao hơn mặt bằng chung các quán cà phê quanh khu vực, nhiều bạn trẻ vẫn lựa chọn Xofa Café & Bistro nhờ không gian rộng rãi, thoáng mát và vị trí đắc địa tại Hoàn Kiếm.

Địa chỉ: 14 Tống Duy Tân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giá tham khảo: 48.000-225.000 đồng

2. Aroi Dessert Cafe

Cũng tọa lạc trên phố Tống Duy Tân, Aroi Dessert Cafe là một trong những quán cà phê mở 24/24, thu hút nhiều người tìm đến học tập, làm việc hay thư giãn. Quán nổi bật với không gian rộng rãi, thoáng mát, phù hợp cả nhóm bạn hoặc khách đi một mình, tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái cả ngày lẫn đêm.

Bánh tráng miệng và các loại đồ uống pha chế từ cà phê là lựa chọn phổ biến của nhiều khách hàng khi đến Aroi Dessert Cafe (Ảnh: Aroi Dessert Cafe).

Thực đơn đồ uống và đồ ăn nhẹ tại quán khá đa dạng, từ các loại trà sữa, trà trái cây đến các món tráng miệng hấp dẫn như bánh gấu, giúp thực khách nhâm nhi cả đêm. Giá đồ uống dao động từ 35.000 đồng đến 100.000 đồng, phù hợp với học sinh, sinh viên cũng như nhóm khách trẻ.

Quán còn cung cấp một số trò chơi board game (hình thức giải trí có luật chơi định sẵn, nơi người chơi tương tác với nhau) giúp khách thư giãn hoặc trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè.

Với vị trí thuận lợi ngay trung tâm Hoàn Kiếm, Aroi Dessert Cafe thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách muốn khám phá Hà Nội về đêm. Không gian thoáng đãng, thiết kế ấm cúng và phục vụ xuyên đêm mang đến trải nghiệm thoải mái cho những ai muốn vừa thư giãn, vừa thưởng thức đồ uống muộn.

Địa chỉ: 9 Tống Duy Tân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giá tham khảo: 35.000-100.000 đồng

3. Puku Cafe and Sports Bar

Puku Cafe and Sports Bar là một điểm hẹn độc đáo tại Hoàn Kiếm, kết hợp giữa quán cà phê rộng rãi và không gian giải trí với các màn hình lớn phát trực tiếp các trận thể thao, tạo sức hút riêng cho những thực khách muốn thưởng thức đồ uống và tận hưởng nhịp sống sôi động về đêm.

Quán mở cửa 24/24 với thiết kế hiện đại, nhiều khu vực ngồi trong nhà và ngoài trời. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, tràn ngập cây xanh, mang đến cảm giác thân thuộc và thoải mái, thu hút khách đến tụ tập, trò chuyện hoặc tận hưởng không khí đêm Hà Nội.

Quán có khu vực trong nhà và ngoài trời, thu hút nhiều bạn trẻ và khách nước ngoài (Ảnh: Puku Cafe and Sports Bar).

Thực đơn tại quán đa dạng, phục vụ từ cà phê, trà nóng, cocktail, các loại nước mix hoa quả, kem tươi đến các món ăn Âu - Á phong phú như bánh mì chảo, pizza, gà rán, bò nướng hay salad.

Giá đồ uống dao động từ 55.000 đồng đến 85.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Nhờ mở cửa xuyên đêm, không gian năng động cùng thực đơn đa dạng, Puku Cafe and Sports Bar trở thành lựa chọn yêu thích của giới trẻ Hà Nội, nơi vừa thưởng thức ẩm thực, vừa tận hưởng không khí náo nhiệt về đêm.

Địa chỉ: 16-18 Tống Duy Tân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giá tham khảo: 55.000-85.000 đồng

4. NYNA Coffee

Tọa lạc trên phố Nguyễn Khắc Cần, chỉ cách hồ Gươm một đoạn đi bộ ngắn, NYNA Coffee là một trong những quán cà phê mở 24/24 ở khu vực Hoàn Kiếm. Quán gây ấn tượng với không gian trẻ trung, hiện đại, vừa tiện lợi cho những ai muốn tập trung làm việc, học tập, vừa là điểm gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè.

Với nhiều mô hình trang trí độc đáo, quán thu hút đông khách trẻ đến check-in và trải nghiệm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Vào những ngày cuối tuần, quán thường đông khách, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ tới check-in, tụ tập hoặc đơn giản là tận hưởng nhịp sống sôi động của Hà Nội.

Thực đơn tại quán đa dạng, dao động từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng, đáp ứng nhiều sở thích và nhu cầu của thực khách. Từ cà phê sáng tạo với hương vị độc đáo, các loại trà thảo mộc, thức uống trái cây tươi mát cho đến matcha phong cách hiện đại, khách hàng có thể lựa chọn theo sở thích riêng.

Điểm nhấn khác của NYNA Coffee nằm ở cách trang trí thay đổi theo mùa, tạo cảm giác luôn mới mẻ cho không gian, giúp trải nghiệm thưởng thức cà phê trở nên sinh động, thú vị hơn. Nhờ vậy, mỗi lần ghé quán, khách đều có cảm giác như được thưởng thức một không gian mới, vừa thoải mái vừa đầy cảm hứng.

Địa chỉ: 9 Nguyễn Khắc Cần, phường Cửa Nam, Hà Nội Giá tham khảo: 50.000-80.000 đồng

5. Mayfair Lounge

Tọa lạc trên phố Nguyễn Xí, gần khu vực sầm uất của quận Hoàn Kiếm, Mayfair Lounge gây ấn tượng với không gian sang trọng, ấm cúng và thư giãn, kết hợp giữa phong cách cổ điển phương Tây và cách bài trí hiện đại. Quán phù hợp cho những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Khách thường yêu thích khu vực ngoài trời với cây xanh và ánh sáng dịu, nơi lý tưởng để trò chuyện và thư giãn vào buổi tối (Ảnh: Mayfair Lounge).

Không giống các quán cà phê thông thường, Mayfair Lounge phục vụ đến khuya, đáp ứng nhu cầu của khách muốn tìm nơi yên tĩnh để trò chuyện, ngắm phố phường Hà Nội về đêm hoặc thưởng thức nhạc nhẹ dịu dàng.

Thực đơn của quán phong phú, từ cà phê đặc sắc, trà cao cấp, cocktail sáng tạo đến các loại đồ uống pha chế tinh tế. Ngoài ra, quán còn phục vụ nhiều món ăn nhẹ. Giá đồ uống dao động từ 30.000 đồng đến 80.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Điểm nhấn của quán là sự kết hợp giữa văn hóa cà phê và giải trí về đêm. Quán thường tổ chức các buổi nhạc sống, giao lưu. Đây là địa điểm lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng không gian Hà Nội về đêm vừa sang trọng, vừa thư giãn ngay tại trung tâm Hoàn Kiếm.

Địa chỉ: 2 Nguyễn Xí, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giá tham khảo: 30.000-80.000 đồng Giờ mở cửa: 9h-0h

Nhật Thủy