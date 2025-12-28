Người trẻ Hà Nội lên phố chụp ảnh gió mùa "1m2 cả chục nàng thơ"

Khi những đợt gió mùa xuất hiện, Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng rất riêng. Ngay cả khi chưa bước vào dịp Tết, áo dài đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ, tạo nên trào lưu chụp ảnh sôi động trên các tuyến phố trung tâm.

Không chờ đến Tết, giới trẻ Hà Nội xuống phố chụp ảnh áo dài, tạo nên không khí sôi động trên các tuyến phố trung tâm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Sẵn sàng chi tiền triệu và xin nghỉ phép để đổi lấy bộ ảnh "để đời"

Tại khu vực trung tâm hồ Gươm, hình ảnh những tà áo dài thướt tha xuất hiện dày đặc ngay từ những ngày đầu đông.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, các địa điểm thu hút đông du khách chụp ảnh: hồ Gươm, toà soạn báo Hà Nội Mới, Nhà thờ Lớn...

Vào cuối tuần, mọi người người phải xếp hàng chờ đợi để có khoảnh khắc đẹp. Nhiều người nói vui: "1m2 có cả chục nàng thơ tạo dáng" để diễn tả sự đông đúc, nhộn nhịp.

Chị Trần Thị Nguyệt (cầm quạt) cùng nhóm bạn chủ động xin nghỉ làm để thực hiện bộ ảnh áo dài (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Trần Thị Nguyệt (nhân viên văn phòng) cho biết chị và nhóm bạn đã quyết định xin nghỉ làm để hiện thực hóa bộ ảnh kỷ niệm.

“Chúng tôi thống nhất nghỉ hẳn nửa ngày để đi chụp cho thoải mái, chiều mới quay lại làm việc. Những ngày cuối tuần rất đông, ra đến nơi rất khó có ảnh đẹp và không gian cũng không được tĩnh lặng như mong muốn”, chị Nguyệt tiết lộ.

Để chuẩn bị cho buổi chụp, nhóm của chị Nguyệt đã dành tới 3 ngày để bàn bạc, từ việc lựa chọn màu sắc áo dài sao cho đồng điệu đến việc thuê thợ trang điểm chuyên nghiệp với chi phí 2 triệu đồng mỗi người.

Không chỉ những người đã đi làm chủ động sắp xếp thời gian để thực hiện bộ ảnh kỷ niệm, nhiều bạn trẻ cũng linh hoạt điều chỉnh lịch học và các hoạt động cá nhân để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Mai Anh chủ động sắp xếp lịch học, mua hoa làm phụ kiện với giá 120.000 đồng để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh áo dài (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong số đó có Mai Anh (SN 2007), một bạn trẻ đã dành gần một tuần theo dõi dự báo thời tiết, sắp xếp lịch học trước khi đi chụp ảnh. Mai Anh không thuê ê-kíp chuyên nghiệp mà lựa chọn tự trang điểm, nhờ bạn thân đi cùng nhằm giữ sự tự nhiên nhất.

“Năm nay tôi thấy cảnh sắc rất đẹp, đi đâu cũng bắt gặp mọi người mặc áo dài nên có thêm động lực. Tôi thích những bức ảnh mang không khí sinh hoạt đời thường tại chợ Đồng Xuân, không cần quá cầu kỳ nhưng khi nhìn lại vẫn thấy rõ mình đã có một mùa thật đẹp”, Mai Anh nói.

Thảo Nhi (SN 2005), sinh viên sinh sống tại khu vực Xuân Thủy, vừa kết thúc kỳ thi căng thẳng ở trường đã chủ động sắp xếp thời gian để cùng nhóm bạn xuống phố ghi lại những khoảnh khắc cuối năm.

Chia sẻ về bộ ảnh, Thảo Nhi cho biết: “Vì còn là sinh viên nên bọn mình ưu tiên tiết kiệm chi phí. Cả nhóm tự trang điểm, mượn máy ảnh của bạn rồi thay nhau chụp cho nhau. Quan trọng nhất là có thời gian bên nhau và giữ lại những kỷ niệm đẹp”.

Không chỉ thu hút người dân Thủ đô, sức hút của áo dài trong những ngày gió mùa còn lan tỏa đến cả du khách quốc tế.

Vốn rất yêu thích Việt Nam, Alice cùng bạn trai đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã chủ động sắp xếp công việc, xin nghỉ làm để có một kỳ nghỉ trọn vẹn tại đây.

“Chúng tôi thấy áo dài rất đẹp và thực sự rất thích trang phục này nên quyết định đi thuê để thử mặc. Trước khi đến Việt Nam, tôi đã tìm hiểu khá nhiều về áo dài, các món ăn cũng như những địa danh nổi tiếng. Khi xem trên mạng thấy nhiều người địa phương lên hồ Gươm chụp ảnh trong áo dài, tôi càng muốn được trực tiếp trải nghiệm”, Alice hào hứng.

Alice cùng bạn trai đến từ Đài Loan (Trung Quốc) xin nghỉ làm để du lịch Việt Nam, dành thời gian trải nghiệm áo dài và dạo phố Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Dịch vụ "ăn theo" hái ra tiền

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, vào mùa chụp ảnh áo dài, các studio chụp ảnh và cửa hàng cho thuê áo dài tại Thủ đô ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Sự bùng nổ của trào lưu này kéo theo hàng loạt dịch vụ “ăn theo” hoạt động sôi động, tạo ra nguồn thu đáng kể.

Tại khu vực trung tâm, thị trường cho thuê trang phục trở nên nhộn nhịp với mức giá phổ biến từ 89.000 đồng đến 350.000 đồng mỗi bộ.

Các dịch vụ phụ trợ cũng bước vào mùa cao điểm khi hoa tươi làm phụ kiện được bán với giá khoảng 120.000 đồng mỗi bó, trong khi dịch vụ xích lô phục vụ khách chụp ảnh dao động từ 50.000 đồng mỗi lượt.

Dịch vụ cho thuê xích lô chụp ảnh tại khu vực trung tâm trở nên đắt khách, với mức giá khoảng 50.000 đồng/lượt và có thể tăng nếu khách thuê trong thời gian dài (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Anh Hoàng Đạt, một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp tại khu vực trung tâm Hà Nội, cho biết các gói chụp hiện có mức giá phổ biến từ 1,5 triệu đến 3,5 triệu đồng, tùy theo thời gian và địa điểm.

Theo anh Đạt, lượng khách tăng lên đột biến trong mùa cao điểm chụp ảnh áo dài. Những gói dịch vụ cao cấp hơn thường bao gồm trọn gói từ làm tóc, trang điểm đến thuê trang phục, đặc biệt phù hợp với các nhóm khách bận rộn, mong muốn có trải nghiệm chuyên nghiệp mà không phải chuẩn bị quá cầu kỳ.

“Có rất nhiều khách sẵn sàng chi trả mức phí cao hơn để có được một bộ ảnh ưng ý, chỉn chu và đúng tinh thần áo dài”, anh Đạt nói thêm.

Từ sự sôi động của các dịch vụ “ăn theo”, trào lưu chụp ảnh áo dài cũng đang chứng kiến những chuyển biến rõ nét về phong cách và cách thể hiện.

Nếu trước đây, áo dài thường gắn liền với hình ảnh thùy mị, nết na, thì giới trẻ hiện nay đang chủ động định nghĩa lại trang phục truyền thống này theo hướng năng động, trẻ trung và đầy cá tính.

Cùng chung tinh thần phá cách, Bạch Liên Hoa và Lê Phương Thúy (cùng SN 2007) lựa chọn hướng tiếp cận mang đậm dấu ấn cá nhân. Sống tại Long Biên, cả hai mất khoảng 30 phút di chuyển bằng xe máy vào trung tâm thành phố với phong cách trang điểm ấn tượng.

Bạch Liên Hoa theo đuổi phong cách hiện đại. Trong khi đó, Phương Thúy gây chú ý khi lựa chọn hình ảnh áo dài mang hơi thở Sài Gòn những năm 1950 - giai đoạn đô thị sôi động, cởi mở, nơi người phụ nữ toát lên vẻ phóng khoáng và tự tin.

“Tôi muốn thể hiện áo dài theo một phong cách khác, gợi lại tinh thần tự do, phóng khoáng của phụ nữ đô thị xưa”, Phương Thuý nói.

Thảo Nhi cùng bạn bè tạo dáng nhí nhảnh, vui tươi trong bộ ảnh áo dài (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không chỉ gây ấn tượng bởi cách thể hiện áo dài đầy cá tính, nhóm của Hòa Thanh Hòa (SN 2003) cùng bạn bè còn ghi dấu ấn khi lựa chọn lối tạo dáng nhí nhảnh, vui tươi trong bộ ảnh. Thay vì những dáng đứng “nàng thơ” e ấp quen thuộc, các thành viên thoải mái vận động, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên tại khu vực hồ Gươm, sau đó tự di chuyển sang Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tiếp tục bộ ảnh.

Hòa chia sẻ, với cô, áo dài vẫn có thể rất gần gũi, vui vẻ và mang tinh thần của người trẻ, không nhất thiết phải gò bó trong những khuôn mẫu cũ.

Trào lưu chụp ảnh áo dài ngày càng được giới trẻ ưa chuộng, với nhiều cách biến tấu từ truyền thống đến hiện đại (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Những bộ ảnh áo dài vì thế không chỉ nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, mà còn là cách để các nhóm bạn trẻ lưu giữ kỷ niệm, tạm dừng guồng quay học tập, công việc, tìm lại sự cân bằng cảm xúc và tận hưởng vẻ đẹp Hà Nội theo một nhịp chậm hơn.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam