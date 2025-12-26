Đoạn video được một thực khách chia sẻ lên trang cá nhân vào ngày 23/12 hiện gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Cảnh quay của vị khách ghi lại khoảnh khắc chó cưng của một vị khách đang dùng bữa cùng chủ của mình trên bàn ăn.

Điều này khiến mạng xã hội ở Thái Lan dậy sóng, tạo ra nhiều ý kiến chỉ trích cả cơ sở kinh doanh ăn uống và chủ nhân của con vật về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhà hàng cho phép chó cưng của khách dùng bữa ở bàn ăn gây tranh cãi (Nguồn video: News).

Theo tìm hiểu, nhà hàng nơi vị khách này tới dùng bữa có tên Ko-Ya nằm tại Bangkok.

Đại diện nhà hàng cho biết, họ cho phép thực khách được mang theo thú cưng cùng vào dùng bữa. Đây vốn là một phần trong mô hình kinh doanh của cơ sở này.

Nhằm đảm bảo vấn đề an toàn, tất cả bát đĩa cũng như dụng cụ riêng biệt dành cho động vật đều rửa riêng bằng máy rửa chén ở nhiệt độ cao. Nhà hàng khẳng định, thức ăn dành cho thú cưng cũng chế biến theo tiêu chuẩn chất lượng.

"Việc ăn uống cùng thú cưng hay không là tùy chọn của mỗi khách hàng. Mỗi người có thể chọn dịch vụ này hoặc từ chối. Chúng tôi luôn khử trùng toàn bộ cơ sở kinh doanh hàng tuần.

Sau mỗi lần có khách sử dụng, nhân viên đều lau chùi bàn ghế cẩn thận", đại diện nhà hàng nói.

Cảnh tượng thú cưng dùng bữa cùng chủ nhân tại nhà hàng ở Thái Lan gây tranh cãi (Ảnh: Khaosod).

Tuy nhiên mô hình kinh doanh này khiến nhiều thực khách bày tỏ sự lo ngại. Không ít ý kiến nhận định, cho dù chó cưng được chăm sóc cẩn thận, không thể tránh trường hợp mang theo ký sinh trùng gây ảnh hưởng tới con người.

Một số bình luận khác lại đưa ra quan điểm, việc chủ nhân chia sẻ bữa ăn cùng thú cưng thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa con người với động vật.

Trên thực tế ở thế giới, mô hình các nhà hàng, quán cà phê có dịch vụ kết nối thân thiện với thú cưng không hiếm gặp.

Trong đó, hầu hết những quán cà phê cho phép thú cưng đi cùng chủ nhân đều có không gian ngoài trời thoải mái để động vật được trải nghiệm.

Trước đó, một trường hợp cũng liên quan tới chó cưng xảy ra tại Việt Nam, cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Câu chuyện xảy ra tại quán cà phê nằm tại phường Xuân Phương, Hà Nội.

Khi đang dọn dẹp đồ uống, chủ quán cà phê vô tình thấy cảnh một vị khách đang cầm chiếc cốc inox cho chó cưng uống nước. Đây vốn là loại cốc được quán dùng để phục vụ khách uống thêm nước lọc, không dành cho vật nuôi.

Sau đó, nhân viên mang cốc nước khác tới bàn của khách là loại cốc nhựa, nói rằng đây là phần dành cho chó cưng. Vị khách thấy vậy liền có thái độ không hài lòng.

Khi ra quầy thanh toán, vị khách nữ tỏ thái độ bất bình và nói rằng chưa thấy quán cà phê nào lại không cho chó uống nước bằng cốc.

Lúc này, cơn phẫn nộ của khách lên đỉnh điểm. Vị khách bắt đầu có những xưng hô thiếu chuẩn mực mày - tao và nói rằng cách làm của chủ quán thể hiện "thái độ cành cao".

Vị khách nữ áo đen dùng cốc inox vốn dành cho người, để chó cưng uống nước trực tiếp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì cách hành xử của vị khách thiếu tôn trọng, chủ quán đã yêu cầu khách thanh toán thêm tiền cốc là 30.000 đồng. Khoản tiền này nằm ngoài chi phí đồ uống.

Cuối cùng, vì không muốn làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của người khác, chủ quán đã mời nhóm khách ra ngoài.

Theo các chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh lây từ động vật chiếm hơn 60% bệnh truyền nhiễm ở người.

Chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo, thú cưng có thể mang mầm bệnh nên khuyến cáo người nuôi cần rửa tay sau khi tiếp xúc trực tiếp với chúng, tránh để chúng liếm mặt.