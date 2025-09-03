Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, một tỉnh ở Miền Tây thu 511 tỷ đồng từ du lịch

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 30/8-2/9, nhiều tỉnh, thành khu vực miền Tây đã ghi nhận những con số ấn tượng về du lịch cho thấy sức hấp dẫn tại khu vực này đối với du khách.

Theo đó, tại tỉnh An Giang ước tính đón 385.276 lượt du khách, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ du lịch cũng tăng mạnh, đạt 511 tỷ đồng, tăng 44,2%.

Riêng tại Đặc khu Phú Quốc, lượng khách ước tính đạt 81.492, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Trong đó, có 17.997 lượt khách quốc tế, tăng 15,7%, và 23.379 lượt khách lưu trú, tăng 10,2%.

Còn tại TP Cần Thơ, trong 4 ngày nghỉ lễ ước đón 256.400 lượt khách tham quan, tăng 7% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú ước khoảng 92.820 lượt, tăng 13%. Công suất sử dụng phòng bình quân trên toàn TP ước đạt 60%, riêng đối với phường Ninh Kiều, phường Cái Khế đạt khoảng 70%.

Người dân miền Tây phấn khởi vì lượt khách du lịch tăng (Ảnh: Hoàng Duật).

Tổng thu từ du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ của TP Cần Thơ đạt hơn 318 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2024.

Tỉnh Cà Mau đạt hơn 120.000 lượt khách, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 126 tỷ đồng. Tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Một số điểm đến thu hút du khách trên địa bàn tỉnh như KDL Quốc gia Mũi Cà Mau, KDL Hòn Đá Bạc; Quán Âm Phật đài;...

Thống kê của ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, tỉnh đón trên 108.000 lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế gần 7.000 lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt 38,8 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Một khu du lịch tại Phú Quốc (Ảnh: Bảo Kỳ)

Một số điểm đến của Đồng Tháp thu hút đông du khách tiêu biểu như: KDL Văn hóa Phương Nam, khu di tích Xẻo Quít, Bảo tàng tỉnh, khu di tích Gò Tháp, Vườn quốc gia Tràm Chim, KDL Cù lao Thới Sơn, KDL biển Tân Thành, Trại rắn Đồng Tâm...

Báo cáo du lịch của các tỉnh thành cũng cho thấy tình hình thời tiết có mưa, giông, gió mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây khó khăn cho các hoạt động vui chơi ngoài trời và tham quan của du khách. Ngoài ra, kỳ nghỉ lễ gần với ngày tựu trường cũng khiến lượng khách tại ĐBSCL tăng so với cùng kỳ nhưng chưa cao.