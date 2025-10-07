Cần Giờ rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông, hàng trăm ngư dân ra khơi cầu bình an

Sáng 7/10, hàng trăm ngư dân và người dân địa phương tại Cần Giờ đã tề tựu tham gia Lễ rước Nghinh Ông, một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất của vùng biển này. Từ Lăng Ông Thủy Tướng, đoàn rước đã khởi hành ra bến tàu, bắt đầu hành trình rước trên biển đầy trang trọng và linh thiêng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay từ sáng sớm, khu vực biển Cần Giờ đã nhộn nhịp không khí chuẩn bị. Các ghe thuyền được trang hoàng lộng lẫy với cờ ngũ sắc, hoa giấy và biểu tượng Cá Ông được đặt trang trọng ở mũi thuyền, thể hiện lòng thành kính của ngư dân đối với vị thần biển cả.

Đúng 9h, chiếc thuyền "Ông" chở các bô lão và ban tế lễ dẫn đầu đoàn ghe Nghinh, từ từ tiến ra khơi giữa biển Cần Giờ, mở màn cho nghi thức rước Ông trên biển.

Tại khu vực tam giang khẩu, nơi hợp lưu của ba dòng sông Thị Vải, Soài Rạp và Lòng Tàu, đoàn ghe dừng lại để cử hành nghi lễ quan trọng. Trong tiếng trống, chiêng vang dội, các bô lão trong trang phục truyền thống đã đọc văn tế, thả vàng mã và lễ vật xuống biển, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và một mùa đánh bắt bội thu.

Trên mỗi ghe, ngư dân thành kính bày mâm cúng với cặp vịt luộc, xôi, tiền mã… để tạ ơn biển cả và cầu mong bình an cho những chuyến ra khơi.

Anh Trần Thanh Hồng (49 tuổi, xã Cần Giờ), người đã gắn bó với biển từ năm 15 tuổi, cẩn thận chuẩn bị lễ vật, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thần biển.

Không khí vui tươi, rộn ràng bao trùm các ghe thuyền của ngư dân khi tham gia lễ rước Nghinh Ông. Đây không chỉ là ngày hội của ngư dân mà còn là dịp để người dân địa phương và du khách cùng hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống, tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa.

Khi tiếng hô "Ông về" vang lên, đoàn ghe quay đầu trở lại bờ trong tiếng reo hò và tiếng trống hội, báo hiệu một hành trình rước Ông trên biển đã thành công tốt đẹp.

Trên bờ, kiệu rước Ông tiến chậm rãi giữa rừng cờ phướn và tiếng trống hội. Người dân đứng hai bên đường chắp tay khấn nguyện, tất cả cùng hòa vào dòng người rước, thể hiện niềm biết ơn biển cả và ước vọng về một cuộc sống bình an, ấm no.

Các tuyến đường quanh Lăng Ông Thủy Tướng đã chật kín người. Những màn biểu diễn lân sư rồng, đua cà kheo cùng nhiều trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo người xem, tạo nên không khí lễ hội sôi động và náo nhiệt.

Đoàn diễu hành của các em thiếu nhi trong trang phục mô phỏng sinh vật biển đã tạo nên sắc màu tươi vui, sinh động trên đường phố Cần Giờ, góp phần làm phong phú thêm không khí lễ hội.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, được tổ chức định kỳ vào ngày 14, 15, 16 tháng 8 âm lịch hằng năm từ năm 1913, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2013.

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ – Trưởng ban tổ chức lễ hội, chia sẻ: "Lễ hội năm nay có nhiều điểm mới, đặc biệt là sự góp mặt của đoàn bả trạo xã Phước Hải (TPHCM), tạo nên tiết mục ấn tượng và thể hiện tinh thần đoàn kết của ngư dân. Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội góp phần phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, tôn vinh những người có công bảo vệ biển, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ tình yêu biển đảo và phát triển du lịch biển Cần Giờ".

Phần lễ năm nay vẫn giữ nét trang nghiêm truyền thống với các nghi thức như viếng Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, dâng hương Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác – Cần Giờ và lễ cúng tế Cá Ông. Phần hội được tổ chức sôi nổi với hơn 40 hoạt động đa dạng, bao gồm triển lãm ảnh, trưng bày ngư cụ, biểu diễn đờn ca tài tử, hát bội, múa rối, trò chơi dân gian, cùng nhiều giải đấu thể thao và chương trình ca nhạc phục vụ người dân và du khách.