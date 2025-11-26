"The Moment Of Legacy" - Khoảnh khắc tôn vinh chuẩn sống Marriott tại Grand Marina, Saigon

Sự kiện góp phần khẳng định giá trị hữu hình của chuẩn sống hàng hiệu, được Masterise Homes hiện thực hóa thành công ngay trung tâm TPHCM.

Grand Marina, Saigon là khu phức hợp bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Marriott có quy mô lớn, được phát triển bởi Masterise Homes và xây dựng - vận hành theo tiêu chuẩn toàn cầu của Marriott International. Dự án tọa lạc bên bờ sông Sài Gòn, tại phường Sài Gòn (trước đây là quận 1), khu vực từng là xưởng đóng tàu Ba Son - biểu tượng công nghiệp của TPHCM với lịch sử hơn 200 năm.

Grand Marina, Saigon nằm trên mảnh đất ven sông tại phường Sài gòn, sở hữu lợi thế hạ tầng giao thông đa phương thức (Ảnh: Masterise Homes).

Sau khi đưa vào vận hành và bàn giao tòa Lake - khu căn hộ mang thương hiệu Marriott từ cuối năm 2023, năm 2025 tiếp tục đánh dấu bước phát triển quan trọng khi Masterise Homes khai trương và đưa vào vận hành tòa Sea - khu căn hộ đô thị mang thương hiệu JW Marriott đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương. Việc hiện hữu 2 chuẩn sống Marriott và JW Marriott trong cùng dự án đã góp phần định hình vị thế của Grand Marina, Saigon trên bản đồ bất động sản hàng hiệu toàn cầu, trở thành nơi cộng đồng cư dân tinh hoa đang từng bước mở rộng và phát triển mạnh mẽ.

Masterise Homes khai trương và đưa vào vận hành tòa Sea - khu căn hộ đô thị mang thương hiệu JW Marriott đầu tiên tại châu Á (Ảnh: Masterise Homes).

Sự kiện “The Moment of Legacy” diễn ra tại công viên Lá Sen (Ảnh: Masterise Homes).

Cột mốc mang tính biểu tượng này được tôn vinh tại sự kiện “The Moment of Legacy” do Masterise Homes tổ chức vào ngày 22-23/11, nơi khách mời được trực tiếp trải nghiệm hai bộ sưu tập căn hộ mang thương hiệu Marriott và JW Marriott đã đi vào vận hành thực tế. Buổi lễ khai mạc diễn ra tại công viên Lá Sen - hồ cảnh quan độc đáo nằm giữa tòa Lake và tòa Sea. Vị trí này từng là ụ tàu của xưởng Ba Son xưa - di tích lịch sử gắn liền với biểu tượng công nghiệp đầu tiên của TPHCM.

Với sự hợp tác cùng các kiến trúc sư đến từ đơn vị thiết kế quốc tế Atkins, không gian này đã được khéo léo chuyển hóa thành hạng mục cảnh quan công cộng, vừa gìn giữ nét đẹp lịch sử của xưởng đóng tàu xưa, vừa tái hiện dòng chảy thịnh vượng của thành phố hiện đại - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao hòa trong từng đường nét thiết kế.

Rolls-Royce Spectre - mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu Anh quốc (Ảnh: Masterise Homes).

Sự kiện còn có sự góp mặt của Rolls-Royce Spectre - mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu Anh quốc. Cũng như Spectre được chế tác theo tiêu chuẩn nổi tiếng về sự chuẩn mực và tinh tế của Rolls-Royce, các căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott tại Grand Marina, Saigon cũng được hoàn thiện theo những quy chuẩn khắt khe mà Marriott International đã định hình suốt gần một thế kỷ, kiến tạo phong cách sống dành cho giới thượng lưu toàn cầu.

Cả hai đều là những sản phẩm được tạo nên với sự tận tâm, số lượng giới hạn, được bảo chứng bởi những tên tuổi hàng đầu thế giới và mang trong mình giá trị di sản có thể truyền lại qua nhiều thế hệ.

Đại diện Masterise Homes chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Masterise Homes).

“Một bên là tuyệt tác cơ khí mang vẻ tinh khiết, tĩnh lặng và giá trị vượt thời gian - Rolls-Royce Spectre. Một bên là biểu tượng bất động sản có quy mô lớn bậc nhất thế giới của thương hiệu Marriott, mang vẻ đẹp phồn hoa và trường tồn của thành phố đang vươn mình - Grand Marina, Saigon. Bộ đôi này cùng nhau đại diện cho tuyên ngôn tôn vinh vị thế và phong cách sống hàng hiệu mà giới thượng lưu toàn cầu hằng mong đợi”, đại diện Masterise Homes chia sẻ.

Sự kiện “The Moment of Legacy” thu hut sự chú ý và gây ấn tượng với khách tham dự (Ảnh: Masterise Homes).

Tại sự kiện, khách mời không chỉ thưởng thức những bản nhạc jazz du dương giữa khung cảnh đậm chiều sâu văn hóa, lịch sử, chiêm ngưỡng Rolls-Royce Spectre, mà còn trực tiếp cảm nhận không gian sống Marriott và JW Marriott tại dự án.

Không gian căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt tại Grand Marina, Saigon tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên với tầm nhìn ôm trọn Thảo Cầm Viên xanh mát (Ảnh: Masterise Homes).

Với những giá trị sống ngày càng rõ nét, Grand Marina, Saigon không chỉ là minh chứng cho năng lực phát triển những dự án bất động sản hàng hiệu mang chuẩn mực quốc tế, mà còn là thành quả từ cam kết mà Masterise Homes luôn kiên định theo đuổi: không ngừng kiến tạo những công trình kiến trúc đẳng cấp và trải nghiệm xứng tầm cho khách hàng, tạo nên các giá trị vượt thời gian được công nhận trên toàn cầu.

Đội ngũ nhân viên và quản gia tại khu căn hộ JW Marriott Residences thuộc tòa Sea Grand Marina, Saigon (Ảnh: Masterise Homes).

Tháng 10/2025, Grand Marina, Saigon được vinh danh tại Luxury Lifestyle Awards với giải thưởng “Best Luxury Residential Community Development in Vietnam” - như sự công nhận từ cộng đồng quốc tế cho một chuẩn mực sống siêu sang đang hình thành tại Việt Nam, tiệm cận với đẳng cấp của các siêu đô thị trên toàn cầu.

Lợi thế của dự án không chỉ bởi vị trí đắc địa, sự bảo chứng từ thương hiệu Marriott International, hay trải nghiệm sống hàng hiệu đã thuyết phục giới tinh hoa mà còn bởi ý nghĩa sâu xa của việc nắm giữ một di sản gắn liền với vị trí lịch sử, một tọa độ danh giá xứng tầm để truyền đời và lưu giữ những câu chuyện về thành tựu của gia tộc.